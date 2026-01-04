Catalunya activa avisos por nevadas, frío y viento en varias comarcas el Día de Reyes

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha anunciado este domingo que activará avisos por situación meteorológica de peligro en varias comarcas durante los próximos días. No solo la nieve será protagonista, sino que las bajas temperaturas que las promoverán y tanto el viento como el oleaje también cobrarán importancia en diferentes puntos del territorio catalán hasta el próximo martes, Día de Reyes. Así lo ha comunicado el citado servicio autonómico a través de un hilo de publicaciones en redes, donde puede observarse que todos los avisos son, por el momento, moderados (nivel amarillo).

La borrasca Francis configurará la inestabilidad que marcará el cierre de esta semana y el inicio de la próxima. Será la entrada de una masa de aire frío por el norte de la comunidad, en los Pirineos, lo que provocará una caída generalizada de las temperaturas. De hecho, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, compareció el sábado para anunciar que activarían el plan Neucat. Con todo, este domingo ha vuelto a atender a los medios para informar de una rebaja en la intensidad de las nevadas, aunque avisa de que "nos entrará frío intenso" a lo largo de los próximos cuatro o cinco días.

Bajada generalizada de las temperaturas: prácticamente toda Catalunya bajo aviso

Medios y agencias especializadas llevan días haciéndose eco de una bajada de los valores que finalmente se materializará este domingo. Las comarcas pirenaicas han sido las primeras en notar este decremento, que a lo largo de las próximas horas se trasladará a la Catalunya Central. Por ello, de cara al lunes, Meteocat ha actualizado los avisos por nevadas y frío, afectando incluso a zonas del litoral y prelitoral catalán.

"La cota de nieve se situará alrededor de los 200 metros en el oeste de la depresión Central y en el tercio sud, aunque localmente podrá haber nevadas en cualquier cota de estos sectores. En el resto del territorio, la cota se situará en torno a los 400 metros, si bien a partir de este mediodía subirán a 600 metros", según la predicción más reciente del citado servicio. Solamente las comarcas del extremo sur y noreste, así como Tarragonès, Baix Penedès y Garraf, no permanecerán bajo aviso por frío el martes.

Cabe recordar que Protecció Civil instó a la población a adelantar el regreso por la Cabalgata de Reyes, ya que la borrasca alcanzará su punto álgido la noche y madrugada del lunes.

Avisos por viento y oleaje

También el viento cobrará protagonismo a medida que avancen las horas. Eso sí, las fuertes rachas estarán mucho más concentradas que el frío y las precipitaciones, afectando únicamente a las comarcas del extremo noreste, concretamente en el Alt Empordà, donde el lunes se activará un aviso amarillo por este motivo.

Como consecuencia, la previsión de fuerte oleaje prevista tanto para el lunes como para el martes en la costa del Alt y Baix Empordà ha provocado que se activen avisos por el estado del mar.