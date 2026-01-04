FOTOS | La alerta por nieve hace soñar a Barcelona con una noche de Reyes blanca: ¿Se repetirá la histórica nevada de 1985?

Son muy pocas las ocasiones en las que Barcelona ha podido disfrutar de un escenario blanco para Navidad. Amanecer con nieve en la ciudad condal es prácticamente una utopía, especialmente en los últimos años, cuando el cambio climático ha provocado un aumento generalizado de las temperaturas. Sin embargo, el descenso de los termómetros y los efectos de la borrasca Francis podrían traer a Catalunya nieve a cotas bajas, coincidiendo con el Día de Reyes.

Esta previsión de nevadas traslada a los catalanes a las navidades de 1985, cuando un congelado mes de enero dejó huella en los catalanes. El observatorio Fabra, situado en la sierra de Collserola, alcanzó temperaturas siberianas en la víspera del Día de Reyes y es recordada como uno de los episodios más gélidos de todo el siglo XX en Catalunya. Barcelona alcanzó una temperatura de -9,6 grados, un registro que parece imposible de repetir en la ciudad.

Dos masas de aire siberiano alcanzaron Europa hace 41 años, dejando dos copiosas nevadas en Catalunya. La primera, la de la noche de Reyes, dejó acumulaciones de más de 10 centímetros y un clima frío que se prolongó durante dos semanas. Pocos días después, este segundo frente dejó de nuevo nieve en la Costa Brava y el Montseny, tiñendo de blanco una Calella de Palafrugell que acumuló más de 30 centímetros de nieve. Muchas poblaciones de la Costa Brava alcanzaron los -10 grados y en el Pirineu se llegaron a los -20.

Desde entonces, solo en 2012 se vivió una situación similar. Los termómetros registraron ese año los -4,7 en Collserola, una cifra que no se alcanza en Barcelona desde entonces. Aquel año, Catalunya también se paralizó por una impresionante nevada que bloqueó la circulación en carreteras, trenes y ferrocarriles, lo que provocó que un gran número de personas quedara incomunicada en la ciudad sin poder regresar a sus casas. Según datos del Meteocat y de la Aemet, las mínimas en cuanto a estaciones de montaña correspondieron al Lac Redon y a Boí 2.535m, ambas con -20,7, mientras que Das, Bellver de Cerdanya, Martinet, Arties y Prades, rozaron temperaturas de entre -11 y -15.

Protecció Civil descarta espesores destacables a cota cero

Aunque las nevadas llegarán a Catalunya de manera bastante más débil, muchos sueñan con volver a vivir una noche de Reyes como aquella. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Solé, ha explicado que prevé nieve a partir del domingo por la tarde-noche en las comarcas de Ponent y que el "punto álgido" llegue el lunes por la mañana, y hasta la tarde, sobre todo en la Catalunya Central y el prelitoral y litoral de Barcelona y Tarragona. Protecció Civil ya ha activado el plan Neucat y recomienda a los ayuntamientos que estén "muy atentos" a las previsiones meteorológicas por si fuera necesario adaptar el recorrido de las cabalgatas de Reyes.

La previsión es que pueda nevar hasta cota cero, si bien no se esperan espesores destacables o la nieve podría no llegar a cuajar. Ahora bien, el Meteocat sí prevé espesores superiores a dos centímetros por encima de los 400 metros y espesores inferiores a cotas de 200 metros. Por encima de los 600 metros, se podrían acumular alrededor de 5 centímetros en la mitad norte del prelitoral y en el oeste de la depresión central. También se prevé viento y fuerte oleaje en la zona del Empordà.

Ante esta previsión para el día 5, cuando muchas familias se preparan para la noche de Reyes, la subdirectora de Protecció Civil ha pedido a la población seguir las informaciones meteorológicas y el estado de las carreteras y ha recomendado adelantar el regreso de las fiestas de Navidad para evitar la movilidad innecesaria el lunes.