Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VenezuelaEspanyol-BarçaBorrasca FrancisNieve CatalunyaCrans MontanaCristina PedrocheVon der Leyen'La asistenta'TaxiSueldoZBECabalgata BarcelonaLotería Niño 2026
instagramlinkedin

Temporal

La borrasca Francis arrasa en Málaga: desborda el Río Grande y un vehículo es arrastrado en Estepona

La borrasca Francis ha dejado intensas lluvias en el Valle del Guadalhorce y en la parte interior de la Costa del Sol, provocando la crecida de varios ríos y el desbordamiento del Río Grande por Guaro

Río Grande desbordado a su paso por Guaro.

Río Grande desbordado a su paso por Guaro. / Ayuntamiento de Guaro

Miguel Ferrary

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La borrasca Francis está atravesando las comarcas de la Costa del Sol y el Valle Guadalhorce con importantes lluvias en las cuencas de los ríos de estas zonas, provocando las crecidas de los caudales de los ríos y numerosos problemas de acceso en algunas carreteras. Incluso se ha tenido que rescatar un coche que quedó a merced de la fuerza del agua en el río Velerín, en Estepona.

Varios ayuntamientos ya están anunciando cortes de carreteras para evitar incidentes con la crecida de los ríos. El Ayuntamiento de Pizarra ya ha anunciado el corte del Camino de Villalón debido a la subida del río Guadalhorce. Este camino se encuentra cerca de Las Millanas, en Tolox, uno de los puntos donde se está registrando una mayor crecida del río y donde se ha activado la alerta amarilla por el aumento del caudal que baja por el cauce.

Desbordamiento del Río Grande

El Ayuntamiento de Guaro también ha advertido del crecimiento del Río Grande, que está en alerta naranja en Las Millanas desde las 11.00 horas y a las 14.00 horas estaba a punto de alcanzar el nivel rojo de altura, con 1,99 metros. Esto ha llevado al consistorio guareño que no se transite por el puente del Río Grande, a la altura de la venta Umami, con el desbordamiento del cauce en el municipio.

Además, pide a los vecinos que eviten los cauces de los ríos y las zonas inundables ante el aumento de los caudales en el municipio, donde se han recogido 106 litros en las últimas 12 horas.

Rescate en Estepona

Una dotación del Consorcio Provincial de Bombero (CPB) en Estepona ha intervenido por el aviso de vehículo arrastrado en el cauce del Río Velerín, del mismo término municipal.

Los bomberos, tras verificar que no había nadie en el interior del vehículo, para lo que tuvieron que acercarse atravesando la fuerte corriente agarrados con cuerdas, se retiraron del lugar por seguridad, dada la fuerza de la corriente.

Casares, Camino de Los Pedrales instransitable

Casares es otro de los municipios donde ha caído una importante cantidad de lluvia con la borrasca Francis. La Policía Local de Casares ha advertido que el Camino de Los Pedrales está intransitable y el tráfico ha sido cortado.

También se han producido desprendimientos sobre la MA-8300, que están siendo retirados durante esta jornada. En la zona de Los Nogales una familia quedó incomunicada por la crecida del río. Finalmente la Policía Local de Casares pudo acceder a la zona y evacuar a la familia, que tuvo que dejar la vivienda temporalmente de forma preventiva.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Más de un millón de catalanes caen en la extrema pobreza tras pagar el alquiler: 'Después ya no me queda nada
  2. Protecció Civil activa el plan Neucat y pide a la ciudadanía adelantar la vuelta a casa ante la previsión de nevadas
  3. Alerta por la presencia de una embarcación sin tripulantes en la playa de Badalona
  4. Muere un hombre en Vilanova i la Geltrú por un reto en directo: 'Le pagaron cocaína y whisky para que se matase
  5. Borrasca Francis, en directo: última hora del frío, la nieve y las lluvias en Catalunya y resto de España
  6. El espacio causa cambios moleculares en las células con implicaciones para enfermedades
  7. Los yacimientos marinos de la costa catalana, nuevo objetivo de los expoliadores arqueológicos
  8. Los saqueos arqueológicos con detectores de metales se disparan en Catalunya: 108% más en cuatro años

Aleix Serra, meteorólogo: "La previsión de nieve para la noche de Reyes en Catalunya se ha desinflado"

Aleix Serra, meteorólogo: "La previsión de nieve para la noche de Reyes en Catalunya se ha desinflado"

La borrasca Francis arrasa en Málaga: desborda el Río Grande y un vehículo es arrastrado en Estepona

La borrasca Francis arrasa en Málaga: desborda el Río Grande y un vehículo es arrastrado en Estepona

Catalunya activa avisos por nevadas, frío y viento en varias comarcas el Día de Reyes

Catalunya activa avisos por nevadas, frío y viento en varias comarcas el Día de Reyes

Protecció Civil advierte de que se esperán 4 o 5 días de "frío intenso" y llama a la precaución

Protecció Civil advierte de que se esperán 4 o 5 días de "frío intenso" y llama a la precaución

Catalunya recomienda a los ayuntamientos que revisen el itinerario de las Cabalgatas de Reyes

Catalunya recomienda a los ayuntamientos que revisen el itinerario de las Cabalgatas de Reyes

La borrasca Francis trae temperaturas gélidas en toda España y posibles nevadas en cotas bajas

La borrasca Francis trae temperaturas gélidas en toda España y posibles nevadas en cotas bajas

La Aemet advierte de "nevadas copiosas" por la borrasca Francis que podrían afectar incluso a cotas bajas

La Aemet advierte de "nevadas copiosas" por la borrasca Francis que podrían afectar incluso a cotas bajas

¿Lloverá en Barcelona durante la cabalgata de reyes? Última hora de la borrasca Francis

¿Lloverá en Barcelona durante la cabalgata de reyes? Última hora de la borrasca Francis