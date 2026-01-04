Aleix Serra, meteorólogo: "La previsión de nieve para la noche de Reyes en Catalunya se ha desinflado"

La precipitación que se espera para el día 5 de enero "llegará de madrugada y no es importante". Coincidirá con el inicio de una ola de frío y esto podría traer nieve, pero será, en todo caso, débil y no generalizada, según ha explicado Aleix Serra, meteorólogo del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), a Regió7, del grupo de El Periódico. "Si nieva en lugares donde no es habitual puede ser vistoso", pero "será puntual, no una nevada generalizada".

Serra explica que a estas horas el aviso es el más leve "de posibilidad de nieve", pero de todos modos en las últimas horas el frente ha perdido fuerza. "La previsión de nieve en la noche de Reyes se ha desinflado", indica el meteorólogo, que a la vez es concejal por la CUP en el Ayuntamiento de Berga. Si cae algo será uno o dos centímetros, "una ligera precipitación", explica, y llegaría de madrugada. Habrán pasado las horas suficientes para que las calles de las ciudades y poblaciones queden limpias de nieve, sostiene.

Se mantiene que se puedan ver algunos copos a cotas bajas, en puntos donde las precipitaciones de nieve no son tan habituales, pero siempre dentro de estos parámetros; a primera hora, si hay alguna nevada será por una ligera precipitación, "muy escasa".

Sí que se notará a partir del lunes, y sobre todo el martes, "una bajada notable de las temperaturas. Entra una ola de frío, con heladas fuertes por la noche, pero en un ambiente seco, con mediodías soleados", advierte Serra. "Los Reyes llegarán seguro a todas partes", indica el meteorólogo.