Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VenezuelaEspanyol-BarçaBorrasca FrancisNieve CatalunyaCrans MontanaCristina PedrocheVon der Leyen'La asistenta'TaxiSueldoZBECabalgata BarcelonaLotería Niño 2026
instagramlinkedin

Borrasca Francis

Aleix Serra, meteorólogo: "La previsión de nieve para la noche de Reyes en Catalunya se ha desinflado"

"Si nieva en lugares donde no es habitual puede ser vistoso", pero "será puntual, no una nevada generalizada", ha detallado

Catalunya activa avisos por nevadas, frío y viento en varias comarcas el Día de Reyes

Borrasca Francis, en directo: última hora del frío, la nieve y las lluvias en Catalunya y resto de España

Nevada en Castellar de n'Hug

Nevada en Castellar de n'Hug / Aj de Castellar

Enric Badia

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La precipitación que se espera para el día 5 de enero "llegará de madrugada y no es importante". Coincidirá con el inicio de una ola de frío y esto podría traer nieve, pero será, en todo caso, débil y no generalizada, según ha explicado Aleix Serra, meteorólogo del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), a Regió7, del grupo de El Periódico. "Si nieva en lugares donde no es habitual puede ser vistoso", pero "será puntual, no una nevada generalizada".

Serra explica que a estas horas el aviso es el más leve "de posibilidad de nieve", pero de todos modos en las últimas horas el frente ha perdido fuerza. "La previsión de nieve en la noche de Reyes se ha desinflado", indica el meteorólogo, que a la vez es concejal por la CUP en el Ayuntamiento de Berga. Si cae algo será uno o dos centímetros, "una ligera precipitación", explica, y llegaría de madrugada. Habrán pasado las horas suficientes para que las calles de las ciudades y poblaciones queden limpias de nieve, sostiene.

Se mantiene que se puedan ver algunos copos a cotas bajas, en puntos donde las precipitaciones de nieve no son tan habituales, pero siempre dentro de estos parámetros; a primera hora, si hay alguna nevada será por una ligera precipitación, "muy escasa".

Noticias relacionadas y más

Sí que se notará a partir del lunes, y sobre todo el martes, "una bajada notable de las temperaturas. Entra una ola de frío, con heladas fuertes por la noche, pero en un ambiente seco, con mediodías soleados", advierte Serra. "Los Reyes llegarán seguro a todas partes", indica el meteorólogo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Más de un millón de catalanes caen en la extrema pobreza tras pagar el alquiler: 'Después ya no me queda nada
  2. Protecció Civil activa el plan Neucat y pide a la ciudadanía adelantar la vuelta a casa ante la previsión de nevadas
  3. Alerta por la presencia de una embarcación sin tripulantes en la playa de Badalona
  4. Muere un hombre en Vilanova i la Geltrú por un reto en directo: 'Le pagaron cocaína y whisky para que se matase
  5. Borrasca Francis, en directo: última hora del frío, la nieve y las lluvias en Catalunya y resto de España
  6. El espacio causa cambios moleculares en las células con implicaciones para enfermedades
  7. Los yacimientos marinos de la costa catalana, nuevo objetivo de los expoliadores arqueológicos
  8. Los saqueos arqueológicos con detectores de metales se disparan en Catalunya: 108% más en cuatro años

Aleix Serra, meteorólogo: "La previsión de nieve para la noche de Reyes en Catalunya se ha desinflado"

Aleix Serra, meteorólogo: "La previsión de nieve para la noche de Reyes en Catalunya se ha desinflado"

La borrasca Francis arrasa en Málaga: desborda el Río Grande y un vehículo es arrastrado en Estepona

La borrasca Francis arrasa en Málaga: desborda el Río Grande y un vehículo es arrastrado en Estepona

Catalunya activa avisos por nevadas, frío y viento en varias comarcas el Día de Reyes

Catalunya activa avisos por nevadas, frío y viento en varias comarcas el Día de Reyes

Protecció Civil advierte de que se esperán 4 o 5 días de "frío intenso" y llama a la precaución

Protecció Civil advierte de que se esperán 4 o 5 días de "frío intenso" y llama a la precaución

Catalunya recomienda a los ayuntamientos que revisen el itinerario de las Cabalgatas de Reyes

Catalunya recomienda a los ayuntamientos que revisen el itinerario de las Cabalgatas de Reyes

La borrasca Francis trae temperaturas gélidas en toda España y posibles nevadas en cotas bajas

La borrasca Francis trae temperaturas gélidas en toda España y posibles nevadas en cotas bajas

La Aemet advierte de "nevadas copiosas" por la borrasca Francis que podrían afectar incluso a cotas bajas

La Aemet advierte de "nevadas copiosas" por la borrasca Francis que podrían afectar incluso a cotas bajas

¿Lloverá en Barcelona durante la cabalgata de reyes? Última hora de la borrasca Francis

¿Lloverá en Barcelona durante la cabalgata de reyes? Última hora de la borrasca Francis