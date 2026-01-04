Borrasca Francis
Aleix Serra, meteorólogo: "La previsión de nieve para la noche de Reyes en Catalunya se ha desinflado"
"Si nieva en lugares donde no es habitual puede ser vistoso", pero "será puntual, no una nevada generalizada", ha detallado
Catalunya activa avisos por nevadas, frío y viento en varias comarcas el Día de Reyes
Borrasca Francis, en directo: última hora del frío, la nieve y las lluvias en Catalunya y resto de España
Enric Badia
La precipitación que se espera para el día 5 de enero "llegará de madrugada y no es importante". Coincidirá con el inicio de una ola de frío y esto podría traer nieve, pero será, en todo caso, débil y no generalizada, según ha explicado Aleix Serra, meteorólogo del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), a Regió7, del grupo de El Periódico. "Si nieva en lugares donde no es habitual puede ser vistoso", pero "será puntual, no una nevada generalizada".
Serra explica que a estas horas el aviso es el más leve "de posibilidad de nieve", pero de todos modos en las últimas horas el frente ha perdido fuerza. "La previsión de nieve en la noche de Reyes se ha desinflado", indica el meteorólogo, que a la vez es concejal por la CUP en el Ayuntamiento de Berga. Si cae algo será uno o dos centímetros, "una ligera precipitación", explica, y llegaría de madrugada. Habrán pasado las horas suficientes para que las calles de las ciudades y poblaciones queden limpias de nieve, sostiene.
Se mantiene que se puedan ver algunos copos a cotas bajas, en puntos donde las precipitaciones de nieve no son tan habituales, pero siempre dentro de estos parámetros; a primera hora, si hay alguna nevada será por una ligera precipitación, "muy escasa".
Sí que se notará a partir del lunes, y sobre todo el martes, "una bajada notable de las temperaturas. Entra una ola de frío, con heladas fuertes por la noche, pero en un ambiente seco, con mediodías soleados", advierte Serra. "Los Reyes llegarán seguro a todas partes", indica el meteorólogo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Más de un millón de catalanes caen en la extrema pobreza tras pagar el alquiler: 'Después ya no me queda nada
- Protecció Civil activa el plan Neucat y pide a la ciudadanía adelantar la vuelta a casa ante la previsión de nevadas
- Alerta por la presencia de una embarcación sin tripulantes en la playa de Badalona
- Muere un hombre en Vilanova i la Geltrú por un reto en directo: 'Le pagaron cocaína y whisky para que se matase
- Borrasca Francis, en directo: última hora del frío, la nieve y las lluvias en Catalunya y resto de España
- El espacio causa cambios moleculares en las células con implicaciones para enfermedades
- Los yacimientos marinos de la costa catalana, nuevo objetivo de los expoliadores arqueológicos
- Los saqueos arqueológicos con detectores de metales se disparan en Catalunya: 108% más en cuatro años