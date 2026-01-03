Protecció Civil activa el plan Neucat y pide a la ciudadanía adelantar la vuelta a casa ante la previsión de nevadas

Protecció Civil de la Generalitat ha activado la alerta del Plan Neucat ante la previsión de nevadas en buena parte de Catalunya entre la noche del domingo y el lunes. La decisión se ha tomado tras la reunión del comité técnico del plan, convocada en el CECAT (Centro de Coordinación Operativa de Catalunya), en el Departamento de Interior, y convocada por la evolución de la borrasca Francis procedente del este y la entrada de aire frío de origen europeo.

"Acabamos de tener el comité técnico del Plan Neucat, porque las previsiones que tenemos del servicio meteorológico indican que, con esta situación meteorológica que tendremos, el domingo y el lunes podemos tener precipitaciones que nos puedan provocar nevadas en algunos puntos del territorio", ha explicado la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, en la rueda de prensa posterior al reunión.

Nevadas irregulares y momento más crítico el lunes

Según ha detallado Solé, se trata de un episodio de nieve generalizado pero irregular. "Serán nevadas de manera extensa, pero muy dispersas, y a cotas bajas, que habrá que ir siguiendo", ha señalado, indicando que el momento de mayor afectación se espera a partir de la noche del domingo y durante el lunes. "Esta entrada se produciría la noche del domingo al lunes y, posteriormente, durante la mañana del lunes - y también a lo largo de la tarde -, parece que sería el momento más álgido, que es cuando podrían registrarse estas nevadas", ha advertido, situando las principales zonas de vigilancia en la Catalunya Central y el prelitoral y litoral de Barcelona y Tarragona.

Según el Servei Meteorològic de Catalunya , el episodio ha sido catalogado con un grado de peligro 3 sobre 6 por nieve, con aviso activo para el lunes 5 de enero de 2026. El umbral representativo que se puede superar es de más de 2 centímetros de nieve por encima de los 400 metros, aunque la cota de nieve podría descender de forma notable. En el oeste de la Depresión Central y el tercio sur la cota podría situarse puntualmente en los 0 metros, mientras que en el resto de la zona avisada rondaría los 200 metros. En áreas del norte del prelitoral y del oeste de la Depresión Central, la cota se situaría alrededor de los 400 metros, y por encima de los 600 metros podrían acumularse hasta 5 centímetros de nieve.

En cuanto a los espesores, la subdirectora ha subrayado que no se prevén grandes acumulaciones, aunque sí posibles afectaciones a la movilidad. "No nos han dicho que sean grosores importantes, nos han hablado de 5 centímetros a cota 400 y en cotas más bajas, quizá 2 centímetros", ha precisado, añadiendo que "en algunos puntos puede que nieve pero no llegue a cuajar, aunque puntualmente sí que podría pasar".

Adelantar desplazamientos

Protecció Civil ha pedido a la ciudadanía extremar la prudencia en carretera y, si es posible, adelantar los desplazamientos previstos para el lunes. "Si se puede prever y podemos adelantar la vuelta, mejor, porque durante la mañana del lunes será el momento en que se producirán estas precipitaciones de nieve más generales", ha recomendado.

También ha insistido en la importancia de circular preparados. "Debemos ir bien equipados en las carreteras, con el combustible lleno y el teléfono móvil cargado", ha recordado, y ha aconsejado utilizar preferentemente las vías principales, ya que "son las vías en las que es más fácil que se pueda realizar la limpieza".

Además de la nieve, se prevé viento y alteración marítima, especialmente en el Empordà. "Podría haber un olas de hasta 2,5 metros en el Alt y el Baix Empordà", ha indicado.

La subdirectora también ha alertado de un descenso notable de las temperaturas a partir del lunes. "Esta entrada de aire gélido nos traerá frío intenso durante unos cuantos días”, ha explicado.

Finalmente, en relación con las cabalgatas de Reyes, ha apelado a la coordinación con los municipios. "Pedimos que los ayuntamientos estén muy atentos a la meteorología y vigilen cuál es la situación de su municipio para poder realizar esta actividad con mayor seguridad".