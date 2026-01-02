Este será el tiempo en Barcelona durante la Cabalgata de Reyes: lluvia, nieve y frío

La llegada de los Reyes Magos es uno de los momentos más mágicos y esperados del año para grandes y pequeños. La Cabalgata de los Reyes Magos, este lunes 5 de enero, coincide con la llegada de la borrasca Francis, una masa de aire ártica que ha traído nevadas, precipitaciones e inestabilidad en buena parte de la Península.

De hecho, según informa la Aemet, "en el transcurso de las cabalgatas ya estaremos bajo cero en amplias zonas del norte, centro y este de la Península", es decir, también en Catalunya.

Y es que la comunidad autónoma ha activado el aviso amarillo por nevadas en gran parte de su geografía, una nieve que llegará a lugares donde normalmente no cae: todo el litoral catalán y prelitoral catalán se encuentra bajo este aviso, además de la depresión central catalana. Por ende, en Barcelona podrían registrarse nevadas que darán la bienvenida a los Reyes Magos.

La Cabalgata, en peligro

Catalunya ha amanecido con el cielo cubierto en todo el mapa y con unas temperaturas por debajo de los cero grados en algunas zonas del interior. En la franja costera y en el prelitoral, el termómetro oscila entre los 1 y 5ºC. Además, el Meteocat ha activado el aviso amarillo por la intensidad del frío en el Pirineo y Prepirineo leridano.

Este frío intenso ha traído consigo fuertes nevadas en Barcelona que han comenzado durante la madrugada del lunes y que continuarán a lo largo del día, especialmente en las comarcas del Bages, Moianès, Lluçanès y del Berguedà.

En el resto de Catalunya se esperan precipitaciones débiles hasta el mediodía que se irán desplazando de oeste a este. Durante la Cabalgata de los Reyes Magos podría registrarse alguna lluvia dispersa en la costa central, pero nada importante que impida el transcurso del desfile más esperado por los más pequeños de la casa.

El día más mágico del año

El martes, día de los Reyes Magos, se espera una leve mejora del tiempo, pero el frío será el protagonista de la jornada: el Meteocat extiende el aviso amarillo por frío hacia las comarcas de la costa central y del centro de la comunidad autónoma. Las mínimas se situarán entre los -5ºC y los -15ºC en el interior y Pirineos, entre los 0 y -5 grados en el prelitoral y entre los 3 y los -2ºC en el litoral.

A pesar del frío, el cielo se mantendrá descubierto en gran parte del territorio y el sol brillará con fuerza. No obstante, se esperan nevadas débiles en los Pirineos y algún chubasco local en el norte del litoral y en el prelitoral barcelonés. Es más, el Meteocat ha activado el aviso amarillo en l'Empordà (Girona) por la fuerza de la Tramontana.

17 cabalgatas en Barcelona

La ciudad de Barcelona, pese a las posibles inclemencias del tiempo, se prepara para recibir a los Reyes Magos. Y lo hará con un total de 17 cabalgatas, de las cuales 16 serán de menor formato en distintos barrios. La principal, de gran formato, partirá del Portal de la Pau y finalizará en Montjuïc, como es habitual.

La Aemet insiste en que el pronóstico tiene "una excepcional incertidumbre", especialmente sobre "la extensión e intensidad de las zonas de nevada", y recomienda "un seguimiento exhaustivo de las actualizaciones" y de los avisos oficiales.