¿Lloverá en Barcelona durante la cabalgata de reyes? Última hora de la borrasca Francis

La llegada de los Reyes Magos es uno de los momentos más mágicos y esperados del año para grandes y pequeños. La Cabalgata de los Reyes Magos, este lunes 5 de enero, coincide con la llegada de la borrasca Francis, una masa de aire ártica que podría traer nevadas, precipitaciones e inestabilidad en buena parte de la Península entre el día 4 y 5 de enero.

La Aemet avisa de que "a partir del día 3 aumente la inestabilidad" en los tercios sur y sureste de la Península, con chubascos que "podrían ser localmente fuertes y persistentes" en áreas del golfo de Cádiz, Estrecho, Costa del Sol y cabo de la Nao.

La clave llegará entre el 4 y el 5 de enero, cuando "la posible interacción con la masa fría" podría hacer que parte de la precipitación caiga en forma de nieve "en cotas medias o bajas del cuadrante suroriental", con más probabilidad en la zona oriental, este de la meseta sur, sierras de la Comunidad Valenciana y alrededor de Andalucía. El organismo añade que "no se puede descartar" que se extienda, con menor intensidad, a otras zonas como el centro y el tercio noreste.

¿Lloverá en Barcelona durante la Cabalgata?

Las previsiones de cara al lunes 5 de enero tienen todavía "una excepcional incertidumbre", según la Aemet, especialmente sobre "la extensión e intensidad de las zonas de nevada" que promete la borrasca Francis. Tanto la agencia estatal como el Meteocat continuarán actualizando los pronósticos a medida que se acerque el día 5.

Por lo pronto, la Aemet pronostica una probabilidad de lluvia del 85% en Barcelona durante el día de la Cabalgata de Reyes. Además de la probable lluvia, el organismo remarca que el día de la Cabalgata y toda la semana del 5 al 11 de enero "será muy fría en la práctica totalidad del país, con temperaturas claramente por debajo del promedio normal para estas fechas".

"Habrá heladas intensas y el frío se sentirá también en las horas centrales del día", añade la nota.

17 cabalgatas en Barcelona

La ciudad de Barcelona, pese a las posibles inclemencias del tiempo, se prepara para recibir a los Reyes Magos. Y lo hará con un total de 17 cabalgatas, de las cuales 16 serán de menor formato en distintos barrios. La principal, de gran formato, partirá del Portal de la Pau y finalizará en Montjuïc, como es habitual.

La Aemet insiste en que el pronóstico tiene "una excepcional incertidumbre", especialmente sobre "la extensión e intensidad de las zonas de nevada", y recomienda "un seguimiento exhaustivo de las actualizaciones" y de los avisos oficiales.