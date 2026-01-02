¿Lloverá en Barcelona durante la cabalgata de reyes? Última hora de la borrasca Francis

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Rey Gaspar, en el inicio de la cabalgata de Barcelona de la pasada Navidad.

El Rey Gaspar, en el inicio de la cabalgata de Barcelona de la pasada Navidad. / Zowy Voeten

Ángel Guerrero

La llegada de los Reyes Magos es uno de los momentos más mágicos y esperados del año para grandes y pequeños. La Cabalgata de los Reyes Magos, este lunes 5 de enero, coincide con la llegada de la borrasca Francis, una masa de aire ártica que podría traer nevadas, precipitaciones e inestabilidad en buena parte de la Península entre el día 4 y 5 de enero.

La Aemet avisa de que "a partir del día 3 aumente la inestabilidad" en los tercios sur y sureste de la Península, con chubascos que "podrían ser localmente fuertes y persistentes" en áreas del golfo de Cádiz, Estrecho, Costa del Sol y cabo de la Nao.

La clave llegará entre el 4 y el 5 de enero, cuando "la posible interacción con la masa fría" podría hacer que parte de la precipitación caiga en forma de nieve "en cotas medias o bajas del cuadrante suroriental", con más probabilidad en la zona oriental, este de la meseta sur, sierras de la Comunidad Valenciana y alrededor de Andalucía. El organismo añade que "no se puede descartar" que se extienda, con menor intensidad, a otras zonas como el centro y el tercio noreste.

¿Lloverá en Barcelona durante la Cabalgata?

Las previsiones de cara al lunes 5 de enero tienen todavía "una excepcional incertidumbre", según la Aemet, especialmente sobre "la extensión e intensidad de las zonas de nevada" que promete la borrasca Francis. Tanto la agencia estatal como el Meteocat continuarán actualizando los pronósticos a medida que se acerque el día 5.

Por lo pronto, la Aemet pronostica una probabilidad de lluvia del 85% en Barcelona durante el día de la Cabalgata de Reyes. Además de la probable lluvia, el organismo remarca que el día de la Cabalgata y toda la semana del 5 al 11 de enero "será muy fría en la práctica totalidad del país, con temperaturas claramente por debajo del promedio normal para estas fechas".

"Habrá heladas intensas y el frío se sentirá también en las horas centrales del día", añade la nota.

17 cabalgatas en Barcelona

La ciudad de Barcelona, pese a las posibles inclemencias del tiempo, se prepara para recibir a los Reyes Magos. Y lo hará con un total de 17 cabalgatas, de las cuales 16 serán de menor formato en distintos barrios. La principal, de gran formato, partirá del Portal de la Pau y finalizará en Montjuïc, como es habitual.

La Aemet insiste en que el pronóstico tiene "una excepcional incertidumbre", especialmente sobre "la extensión e intensidad de las zonas de nevada", y recomienda "un seguimiento exhaustivo de las actualizaciones" y de los avisos oficiales.

