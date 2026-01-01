La borrasca Francis amenaza con "nevadas copiosas" en varias zonas de España: "Conducirán una masa de aire ártico sobre la Península"

España se prepara para un cambio de tiempo de pleno invierno. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido a través de una nota informativa de la llegada de la borrasca Francis y de una situación que combinará humedad, precipitaciones y una entrada de aire frío con desplome de las temperaturas en buena parte del país.

En su comunicado, publicado este jueves, el organismo explica que se trata de "una baja fría aislada, nombrada Francis" que se irá aproximando al golfo de Cádiz, mientras otro patrón atmosférico abrirá la puerta a "una masa de aire ártico sobre la Península" a partir del sábado.

Canarias, primera en sufrir la llegada de Francis

El primer impacto ya se está notando en el archipiélago canario. Según Aemet, "durante el día de hoy, se espera que la borrasca Francis afecte a Canarias", con "temporal del suroeste en zonas litorales y rachas muy fuertes", además de "chubascos tormentosos localmente fuertes y persistentes" que se desplazarán de oeste a este.

La situación podría mantenerse con viento fuerte en zonas expuestas y medianías hasta el 3 de enero, por lo que conviene prestar atención a los avisos, especialmente si hay actividades al aire libre en la antesala de Reyes.

Posibles nevadas en cotas bajas

En la Península, Aemet prevé "unos primeros días de relativa estabilidad", pero avisa de que "a partir del día 3 aumente la inestabilidad" en los tercios sur y sureste, con chubascos que "podrían ser localmente fuertes y persistentes" en áreas del golfo de Cádiz, Estrecho, Costa del Sol y cabo de la Nao.

La clave llegará entre el 4 y el 5 de enero, cuando "la posible interacción con la masa fría" podría hacer que parte de la precipitación caiga en forma de nieve "en cotas medias o bajas del cuadrante suroriental", con más probabilidad en la zona oriental, este de la meseta sur, sierras de la Comunidad Valenciana y entorno de las Béticas. El organismo añade que "no se puede descartar" que se extienda, con menor intensidad, a otras zonas como el centro y el tercio noreste.

¿Cabalgata y Día de Reyes pasados por nieve?: dónde puede complicarse el tiempo

Con la Cabalgata de Reyes en el horizonte, el pronóstico apunta a que los chubascos y el frío podrían ser protagonistas en puntos del sur y sureste, y a que la nieve podría aparecer en áreas del interior del cuadrante suroriental si se confirma el escenario descrito por Aemet para los días 4 y 5. En paralelo, también se esperan "chubascos de nieve en cotas medias del área cantábrica", un detalle a tener en cuenta en localidades donde la celebración se hace a última hora y con público infantil en la calle.

Cabalgata de Reyes en Barcelona / .

Para el Día de Reyes, en cambio, el escenario "más probable" es que las precipitaciones "pierdan intensidad y extensión en zonas del sur", aunque "todavía podrían ser localmente fuertes en el Estrecho y Melilla". Mientras, las nevadas tenderían a quedar "restringidas a zonas de montaña", sobre todo del tercio norte.

Eso sí, Aemet insiste en que el pronóstico tiene "una excepcional incertidumbre", especialmente sobre "la extensión e intensidad de las zonas de nevada", y recomienda "un seguimiento exhaustivo de las actualizaciones" y de los avisos oficiales.