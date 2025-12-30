¿Qué tiempo hará en Nochevieja en Barcelona y resto de Catalunya?

Diciembre de 2025 se corona como el más lluvioso de las últimas décadas en Catalunya. De hecho, este último mes del año ha sido el que más precipitación ha registrado en Barcelona de los últimos 30 años: las acumulaciones han estado entre los 150 y los 200 litros por metro cuadrado en algunos puntos de la ciudad.

Además, junto al mes de marzo, consolidan 2025 como el primer año de balance positivo de lluvias tras el periodo de sequía extrema.

Horas de sol

Entre el 13 y el 27 de diciembre, la capital catalana únicamente ha disfrutado de 27 horas de sol, una cifra que apenas llega al 19% de las 137 horas de luz solar potenciales que podría haber anotado la ciudad, según informa la agencia Catalunya Press.

Sin embargo, después de una segunda quincena de nubes y lluvias, parece que la estabilidad vuelve a toda la comunidad autónoma.

Sol, nubes y niebla

La previsión para este martes anuncia un día soleado en general, salvo por alguna formación de nubes y nieblas matutinas en puntos del interior de Catalunya.

Estas serán más densas y persistentes en las comarcas leridanas de la Segarra, Urgell, la Noguera, el Segrià y en puntos del Ebro.

El viento soplará puntualmente fuerte en las Terres de l’Ebre y en el litoral del Empordà (Girona), donde el Mistral y la Tramuntana, respectivamente, causarán una sensación de frío más intensa.

Lluvias en fin de año

Aun así, las máximas se mantendrán entre los 12 y 15ºC en puntos de la depresión central, prelitoral y litoral y serán más frías en la montaña.

Por la noche comenzarán a bajar las mínimas, que quedarán por debajo de los 5 grados en el centro y los Pirineos y entre los 8 y 10ºC en la franja costera, para dar paso a un fin de año gélido.

De hecho, para el miércoles, día de Nochevieja, se prevé una jornada que comenzará con lluvias dispersas y débiles en el sector central del litoral y prelitoral, que aguantarán hasta el mediodía.

Ambiente de pleno invierno

Los nubarrones se mantendrán a lo largo del día: durante la mañana la atmósfera se mantendrá muy cubierta en general pero, a medida que avance la jornada, se irán disipando en gran parte del territorio, excepto en Barcelona, donde las nubes serán persistentes.

Los termómetros continuarán descendiendo y las mínimas serán de pleno invierno, especialmente por la noche, puesto que se mantendrán por debajo de los 5ºC en gran parte de Catalunya.

Día 1 de enero

La llegada del 2026 traerá consigo un jueves, día 1 de enero, de sol y nieblas matutinas aunque, por el momento, no se esperan chubascos. No obstante, las temperaturas volverán a bajar levemente.

La estabilidad meteorológica durará poco: se espera un primer fin de semana del año frío, nublado y con posibles nevadas en el Pirineo y lluvias en el tercio oeste.