Tiempo 'loco' en Catalunya: Frío, lluvia y sol

Las redes sociales están repletas estos días de imágenes de las lluvias de este fin de semana en Catalunya: los ríos desbordados, las calles inundadas y los portales anegados han sido los protagonistas de estos últimos días.

Y es que la comunidad catalana ha vivido unas festividades navideñas marcadas por las precipitaciones, que no han dado tregua en toda la segunda quincena de diciembre.

No obstante, parece que la atmósfera va a mejorar progresivamente en las próximas horas.

Día de contrastes

De momento, este lunes la comunidad autónoma ha amanecido con nubes densas cubriendo todo el mapa, es más, se prevé que el cielo siga así hasta el mediodía.

Asimismo, a lo largo de la mañana se esperan precipitaciones dispersas en puntos del litoral y prelitoral central y sur. Aun así, serán de carácter débil y no se esperan grandes acumulaciones.

A partir de la tarde encontraremos contrastes en Catalunya: los chubascos continuarán en los mismos puntos, mientras que en el Pirineo y Prepirineo, las nubes se retirarán para dar paso al sol que calentará el ambiente y dejará unas máximas de entre ocho y 11 grados.

Nieblas y frío intenso

En la costa, se espera que los valores oscilen entre los 12 y 15ºC en general. Además, las nieblas serán densas y puntualmente persistentes, sobre todo entre las comarcas leridanas de la Segarra, el Urgell, la Noguera y el Segrià, con máximas más frías.

La estabilidad ganará protagonismo el martes en el conjunto del territorio. Se prevé una mañana de nubes y claros en toda la atmósfera y, a partir de la tarde, el sol se impondrá en el territorio. Las neblinas se mantendrán hasta bien entrada la jornada en el interior catalán, pero no se espera precipitación en ningún lugar.

De todos modos, los termómetros seguirán descendiendo y costará superar los 10 grados de media.

El último día del año

De cara al miércoles, último día del año, un pequeño frente frío dejará lluvias matutinas en la costa barcelonesa, aunque serán débiles y breves.

Por ende, se espera una celebración de fin de año tranquila, pero muy fría, con temperaturas bajo cero en el prelitoral y Pirineos.

Los primeros días de 2026, en cambio, se prevén estables y sin chubascos. No obstante, el primer fin de semana del año nuevo podría llegar un nuevo temporal a Catalunya que reanudaría las lluvias en diferentes puntos de la geografía.