Nochevieja helada: la llegada de una masa de aire frío provocará un marcado descenso de los termómetros en toda España

Tras una Navidad pasada por agua y un fin de semana de intensas tormentas, todo apunta a que de cara a Nochevieja tendremos otro cambio de tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pronostica la llegada de una masa de aire gélido que, a partir del próximo martes y hasta como mínimo finales de semana, provocará un descenso generalizado de los termómetros en toda España. Los modelos indican que el 2025 se despedirá con noches heladas, que en muchos puntos del interior podrían rozar los cero grados o hasta temperaturas negativas, y algún que otro episodio puntal de lluvias. Aunque nada comparable con lo vivido en los últimos días. En Catalunya, Meteocat también vaticina una semana marcada por un descenso generalizado tanto de las máximas como de las mínimas y cielos nublados.

Por el momento todo apunta a que en la mayor parte de España durante las campanadas hará mucho frío pero no lloverá

Los pronósticos apuntan a que, tras las lluvias de este lunes, el tiempo se mantendrá relativamente estable durante toda la semana en gran parte de España. La llegada de un anticiclón, que dejará cielos despejados, coincidirá con la entrada de una masa de aire frío, que provocará un descenso generalizado de los termómetros. Esta combinación de factores podría dejar heladas en amplias zonas del interior, sobre todo en el norte y el centro de la Península Ibérica, y mínimas que podrían rozar valores negativos en varios puntos del país. La buena noticia es que, al menos por ahora, no se esperan grandes precipitaciones derivadas de este fenómeno. Dicho de otra forma, en la mayor parte de España todo apunta a que no lloverá durante las campanadas.

Niebla y heladas en el interior

Los modelos indican que a partir del martes, en Zamora, Palencia o Valladolid las máximas no pasarán de los cinco grados y las mínimas se desplomarán bajo cero. En Catalunya, en toda la zona del Ponent de Lleida y en buena parte de los Pirineos se espera que los termómetros toquen techo a los ocho grados durante el día y que después bajen hasta los cero grados durante la noche. Según advierten los expertos, además del frío, en estos puntos también se esperan días marcados por "bancos de niebla densos y persistentes" y la presencia de heladas por lo que, una vez más, las autoridades piden precauciones durante los desplazamientos previstos para estas fechas festivas.

A partir del fin de semana se espera la llegada de un frente atlántico que provocará un aumento de las temperaturas y posibles chubascos

Por el momento todo apunta a que el frío será el protagonista de la Nochevieja y también del primer día del 2026. Después, a partir del viernes, las previsiones apuntan a que tendremos otro cambio de tiempo asociado con la posible llegada de borrascas atlánticas. Los pronósticos a medio plazo, aún inciertos, sugieren que de cara al fin de semana viviremos un un aumento generalizado de las temperaturas tanto máximas como mínimas que irán disipando el ambiente helado en la mayor parte del país. En contrapartida, es posible que este fenómeno traiga algunas lluvias aunque, por ahora, todavía es pronto para estimar cómo serán.