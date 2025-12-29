Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta por lluvias intensas en Andalucía y la Comunidad Valenciana, hoy en directo: última hora del tiempo en España, lluvias, desaparecidos y aviso del Aemet

Imágenes de la evacuación preventiva de 38 personas en Valencia por el riesgo de desbordamiento de un barranco cercano

Guardia Civil

Inés Sánchez

Jordi Grífol

El paso de varias borrascas por la Península Ibérica ha obligado a activar decenas de avisos por intensidad de lluvias, tormentas y nieve en varios puntos del territorio.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir las últimas noticias sobre las borrascas que atraviesan Catalunya y la situación meteorológica en España.

Directo | Un muerto y dos desaparecidos en una jornada de fuertes lluvias en Andalucía

La Comunitat Valenciana registra 1.513 rayos y bate el récord en un día de diciembre

El aumento de la temperatura en el Pirineo y Ponent se sitúa por encima de los 2 grados de media en el primer cuarto de siglo

El temporal se despide con una gran descarga y deja más de 200 litros en Osona

Vídeo | Las mejores imágenes de las lluvias en Barcelona y Girona

El temporal arrastra una ballena muerta hasta la costa de Platja d’Aro

La nieve colapsa accesos a La Molina y deja a conductores atrapados

Evacuadas 28 personas en la Garrotxa por la crecida de los ríos en Girona

