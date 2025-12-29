Alerta por lluvias intensas en Andalucía y la Comunidad Valenciana, hoy en directo: última hora del tiempo en España, lluvias, desaparecidos y aviso del Aemet

Aemet informa de 1.513 rayos caídos en territorio valenciano este domingo, una situación "absolutamente extraordinaria"

Un total de 1.513 rayos caídos en territorio valenciano hasta aproximadamente las nueve de la noche. Esta es la cifra de la que informa Aemet, que recalca que la situación de hoy es "absolutamente extraordinaria y casi sorprendente".

En este sentido, expone que desde el año 2000 y hasta hoy, el día de diciembre con más rayos registrados dentro del territorio de la Comunitat Valenciana fue el 18 de diciembre de 2016, con 227. "Hoy, 1.513", incide.

La agencia recuerda que estamos en la época del año con menos energía disponible en la baja troposfera. El mar Balear está a una temperatura media de poco más de 16 °C, pero aún así es entre 1 y 2 °C superior a lo normal de estas fechas.