En Directo
Navidad con temporal
Alerta por lluvias intensas en Andalucía y la Comunidad Valenciana, hoy en directo: última hora del tiempo en España, lluvias, desaparecidos y aviso del Aemet
El paso de varias borrascas por la Península Ibérica ha obligado a activar decenas de avisos por intensidad de lluvias, tormentas y nieve en varios puntos del territorio.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir las últimas noticias sobre las borrascas que atraviesan Catalunya y la situación meteorológica en España.
Aemet informa de 1.513 rayos caídos en territorio valenciano este domingo, una situación "absolutamente extraordinaria"
Un total de 1.513 rayos caídos en territorio valenciano hasta aproximadamente las nueve de la noche. Esta es la cifra de la que informa Aemet, que recalca que la situación de hoy es "absolutamente extraordinaria y casi sorprendente".
En este sentido, expone que desde el año 2000 y hasta hoy, el día de diciembre con más rayos registrados dentro del territorio de la Comunitat Valenciana fue el 18 de diciembre de 2016, con 227. "Hoy, 1.513", incide.
La agencia recuerda que estamos en la época del año con menos energía disponible en la baja troposfera. El mar Balear está a una temperatura media de poco más de 16 °C, pero aún así es entre 1 y 2 °C superior a lo normal de estas fechas.
El conductor de la furgoneta sigue desaparecido
El conductor continúa desaparecido y está siendo buscado intensamente por un amplio operativo coordinado por la Guardia Civil y en el que participan especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM).
La Guardia Civil ha hallado esta tarde el cuerpo sin vida de uno de los dos hombres que estaban desaparecidos después de que un río arrastrara la furgoneta en la que viajaban en Alhaurín el Grande debido a las intensas lluvias en la provincia, han informado fuentes del instituto armado.
Suspendida la búsqueda del joven desaparecido en Íllora (Granada) al caer la noche
El dispositivo de búsqueda del joven desaparecido este domingo tras ser arrastrado por un arroyo en Íllora (Granada) ha concluido por hoy sin éxito y se retomará este lunes a primera hora, si bien el operativo sí ha logrado localizar su motocicleta.
Según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil, las labores de rastreo han finalizado esta noche sin haber podido localizar a la víctima debido a la falta de luz, por lo que el operativo se reactivará mañana "a primera hora", en cuanto mejore la visibilidad.
A pesar del intenso despliegue mantenido durante todo el día, el único avance significativo ha sido el hallazgo por la tarde de la motocicleta que conducía el desaparecido, aunque no ha trascendido si se encontraba dentro del cauce del arroyo de la Cañada, desbordado por las fuertes lluvias.
Baja el nivel del caudal de los ríos en Catalunya, aunque aún es superior al habitual
El caudal de los ríos catalanes está bajando en las últimas horas tras la crecida como consecuencia del temporal de lluvia y nieve que ha afectado a casi todo el territorio desde Nochebuena, aunque el nivel sigue siendo alto, por lo que los servicios de emergencias piden mantener la prudencia.
Protección Civil de la Generalitat ha desactivado esta noche la prealerta del plan de prevención de inundaciones INUNCAT, por la normalización de la situación hidrológica, pese a que algunos caudales siguen altos, por lo que se desaconseja acercarse a rieras y ríos.
Aemet mantiene hasta la medianoche el aviso naranja por lluvias en Valencia
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de la finalización del aviso rojo por lluvias --que había emitido hasta las ocho de la tarde-- y recalca que hasta la medianoche sigue activo el aviso naranja en toda la provincia de Valencia.
Esto significa que se pueden producir chubascos muy fuertes o acumulaciones de 150 litros por metro cuadrado (l/m2) en menos de 12 horas y localmente se pueden superar los 180 l/m2.
Valencia abre por la lluvia el Polideportivo de Benimaclet como refuerzo a los centros de atención a personas sin hogar
El Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) del Ayuntamiento de Valencia ha decidido abrir, a causa del temporal de lluvia, el Polideportivo de Benimaclet como refuerzo a los centros de atención a personas sin hogar de la ciudad.
En su reunión de este domingo por la tarde, el órgano ha repasado la situación en la ciudad tras las lluvias y ha constatado que "no ha habido hasta el momento incidencias de consideración", señala el consistorio en un comunicado.
Estas fuentes subrayan que se mantiene el trabajo durante la tarde y la noche de Bomberos y Policía Local. Este último realiza "en tiempo real" un seguimiento de barrancos y ríos y ambos cuerpos tiene efectivos en las pedanías de la ciudad, además de voluntarios de Protección Civil que están apoyando el trabajo de la Policía Local en las pedanías, además existe en preventivo refuerzos por si fueran necesarios.
Rescatados los siete ocupantes de varios vehículos encallados en Torrent (Valencia) por la lluvia
Los siete ocupantes de cuatro vehículos que habían quedado encallados en la localidad valenciana de Torrent (Valencia), en la zona del barranco de l'Horteta, a causa del temporal de lluvias, han sido rescatados sin que hayan sufrido daños, informan fuentes municipales y del Consorcio Provincial de Bomberos.
Los coches, han detallado las fuentes municipales, habían quedado atrapados entre dos pasos inundables en el entorno del camino de Xarcos Secs. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos y de Protección Civil, que han podido socorrer a estas personas sanas y salvas, apuntan, por su parte, desde el cuerpo de bomberos.
Marga Vázquez
Tormentas en Valencia que se regeneran continuamente sobre las mismas zonas, el gran peligro de este domingo
Las lluvias torrenciales que están descargando este domingo sobre la provincia de Valencia y que han llevado a la Aemet a activar el aviso rojo por precipitaciones y a Protección Civil a enviar un Es-Alert a toda la provincia, están teniendo un peligro añadido además de las fuertes precipitaciones que caen al paso de las tormentas.
Este riesgo es, precisamente, lo que está generando los mayores acumulados de agua y lo que provoca que en numerosos puntos, especialmente de la Ribera Alta, se hayan registrado ya cantidades estratosféricas de agua. Y es que hay municipios que ya superan con creces los 200 litros por metro cuadrado en apenas unas horas.
Es el caso de l'Alcúdia, donde las alcantarillas no han sido suficientes para desagüar la gran cantidad de lluvia que cae desde primerísima hora de la tarde. El temporal ha ocasionado el desplome del tejado de una casa y varias evacuaciones de vecinos en las zonas más bajas de la localidad.
