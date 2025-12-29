Barcelona vive el diciembre más lluvioso de los últimos 30 años y cierra el año con el primer balance positivo de lluvias tras la sequía

Barcelona ha vivido, por fin, un año positivo en cuanto a lluvias. Tras los chubascos de las últimas semanas y la intensa tempestad de las Navidades, la ciudad puede presumir de haber vivido el diciembre más lluvioso de los últimos 30 años con acumulaciones que, según apuntan los balances preliminares, han estado entre los 150 y los 200 litros por metro cuadrado en algunos puntos de la metrópolis. Estas cifras no solo hacen destacar este diciembre como uno de los meses más lluviosos del año junto a marzo sino que, además, en su conjunto consolidan al 2025 como el primer año de balance positivo de lluvias tras el periodo de sequía extremo en el que apenas se registraron precipitaciones en la ciudad. No olvidemos que en 2021, sin ir más lejos, en todo un año apenas se llegó a los 320 litros por metro cuadrado.

En las estaciones homologadas del Servei Meteorològic de Catalunya se han registado valores excepcionales a lo largo de todo el mes de diciembre. En Zona Universitària se ha llegado a los 150, en el Raval a los 160 y el Observatori Fabra a los 130 litros por metro cuadrado. En el puerto de Barcelona, donde hay una estación de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se han sumado hasta 138 litros, mientras que en el aeropuerto de la ciudad se ha acumulado hasta 126 litros en tan solo unas semanas. Más allá de los registros oficiales, son varias las estaciones 'amateurs' situadas en varios puntos de la ciudad donde se han registrado valores aún más elevados. En Sant Andreu, por ejemplo, se reportan acumulaciones por encima de los 200 litros a lo largo del mes, en el Eixample se habla de hasta 180, en Trinitat Nova, Vallcarca y Sants de más de 170.

Un año cálido y de lluvias positivas

Todo apunta a que, en términos generales, el 2025 ha sido un año positivo en cuanto a lluvias en Barcelona. Sobre todo tras las intensas lluvias del mes de marzo, que dejaron importantes acumulaciones de agua a lo largo de todo el mes, así como los chubascos de este diciembre. Los análisis preliminares apuntan a que este año, entre diciembre y octubre, las lluvias han dejado casi 500 litros por metro cuadrado en el conjunto de la ciudad. A falta de sumar los datos oficiales de noviembre y diciembre, que aún están pendientes de homologar por los expertos, parece que Barcelona ha dejado atrás los momentos más oscuros de la sequía donde apenas se registraban días de lluvia.

Los registros también apuntan a que este año ha sido, por lo general, muy cálido en el conjunto de la ciudad. Durante la gran mayoría del año, de hecho, los termómetros han marcado valores muy por encima de lo habitual, con varios meses consecutivos, sobre todo entre junio y agosto, donde se han registrado algunas de las temperaturas más altas en la historia de Barcelona. Por el contrario, los días fríos han sido la excepción y, en la mayoría de casos, se han concentrado en rachas puntuales durante el mes de enero, marzo, septiembre y ahora diciembre.