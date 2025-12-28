Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nieve y frío en Catalunya, hoy en directo: última hora del tiempo, lluvias y aviso del Meteocat

El temporal se retira tras dejar más de 200 litros por metro cuadrado en puntos de Osona



El río Fluvià este sábado ensu paso por Espornellà (Pla de l`Estany. Y la Central de Martis, también en Espornellà / Zowy Voeten

Inés Sánchez

Jordi Grífol

El paso de varias borrascas por la Península Ibérica ha obligado a activar decenas de avisos por intensidad de lluvias, tormentas y nieve en varios puntos del territorio.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir las últimas noticias sobre las borrascas que atraviesan Catalunya y la situación meteorológica en España.

