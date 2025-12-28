Nieve y frío en Catalunya, hoy en directo: última hora del tiempo, lluvias y aviso del Meteocat

Las lluvias dejan casi 75 litros por m2 en l'Albufera, 48 en Sollana y 47 en Vinaròs

Las lluvias de este sábado han descargado hasta 73,8 litros por metro cuadrado en l'Albufera, en València, mientras que han caído 48,6 en Sollana (Valencia) y 47,2 en Vinaròs (Castellón), según ha informado Avamet. También se han superado los 30 litros por metro cuadrado, con los registros actualizados a las 14.00 horas, en Sueca (39); la Pobla de Benifassà (35,2); Benicarló (34,6); Sant Jordi (34,6); Herbers (33,8); Rossell (33,8); Traiguera (32); Xert (31,4) y Càlig (30).

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE), por su parte, ha informado de la emisión de un aviso especial que alerta de la llegada de precipitaciones que puedan ser fuertes o muy fuertes, además de persistentes y acompañadas de tormentas, en la provincia de Valencia. En concreto, el Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido alertas nivel naranja por lluvias en todo el interior de Valencia para mañana domingo y, amarillo en el litoral norte de esta provincia para este sábado.