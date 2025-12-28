En Directo
Navidad con temporal
Nieve y frío en Catalunya, hoy en directo: última hora del tiempo, lluvias y aviso del Meteocat
El temporal se retira tras dejar más de 200 litros por metro cuadrado en puntos de Osona
El paso de varias borrascas por la Península Ibérica ha obligado a activar decenas de avisos por intensidad de lluvias, tormentas y nieve en varios puntos del territorio.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir las últimas noticias sobre las borrascas que atraviesan Catalunya y la situación meteorológica en España.
Situación complicada en Málaga
Protección Civil de Málaga está recomendando por la megafonía de sus vehículos a los vecinos del barrio de Santa Amalia, en la zona de Campanillas, que suban a los pisos superiores de sus viviendas por precaución debido a las lluvias que se están registrando en la zona, que permanece en aviso rojo por precipitaciones.
Desde el Ayuntamiento han informado en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, de que algunos de ellos están desalojando las casas y desplazándose a hogares de familiares.
Carreteras cortadas en varios puntos de España
La nieve y el hielo afectan a una docena de carreteras secundarias, según la Dirección General de Tráfico (DGT). Ocho de ellas están cortadas:
- BV-4024 entre Guardiola de Berguedà y Bagà (Barcelona).
- AL-5402 en Bayárcal (Almería).
- A-4025 y A-395 en Sierra Nevada (Granada).
- CO-4 en Zandón (Asturias).
- DSA-191 en Candelario (Salamanca).
- NA-2011 en Pikatua (Navarra).
- NA-2012 en Irati (Navarra).
Más de 200 litros por metro cuadrado
El temporal que ha azotado Catalunya en los últimos días se retira tras dejar precipitaciones que han llegado a superar los 200 litros por metro cuadrado en puntos de Osona como Ciuret, Vidrà y Cantonigròs.
Tramos fluviales en peligro
Dos tramos fluviales en la cuenca del Ter superan el umbral de peligro, según ha informado la Agència Catalana de l'Aigua. Los segmentos afectados son el río Ter en Sant Joan de les Abadesses, con 71,7 metros cúbicos por segundo y el río Ges en Torelló, con 85.
Asimismo, Endesa ha informado de que realizará desembalses a las 23:30 h en Susqueda y Pasteral. "Se hará de manera gradual y sin previsión de finalización", ha informado Protección Civil.
Las lluvias dejan casi 75 litros por m2 en l'Albufera, 48 en Sollana y 47 en Vinaròs
Las lluvias de este sábado han descargado hasta 73,8 litros por metro cuadrado en l'Albufera, en València, mientras que han caído 48,6 en Sollana (Valencia) y 47,2 en Vinaròs (Castellón), según ha informado Avamet. También se han superado los 30 litros por metro cuadrado, con los registros actualizados a las 14.00 horas, en Sueca (39); la Pobla de Benifassà (35,2); Benicarló (34,6); Sant Jordi (34,6); Herbers (33,8); Rossell (33,8); Traiguera (32); Xert (31,4) y Càlig (30).
La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE), por su parte, ha informado de la emisión de un aviso especial que alerta de la llegada de precipitaciones que puedan ser fuertes o muy fuertes, además de persistentes y acompañadas de tormentas, en la provincia de Valencia. En concreto, el Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido alertas nivel naranja por lluvias en todo el interior de Valencia para mañana domingo y, amarillo en el litoral norte de esta provincia para este sábado.
Reabre la N-260 entre Ribes de Freser y Alp
La carretera N-260 entre Ribes de Freser y Alp (Girona) se ha podido reabrir al tráfico este sábado por la tarde, durante el temporal de nieve. Sin embargo, es obligatorio conducir con cadenas entre Ribes de Freser y Guils de Cerdanya (Girona) en ambos sentidos, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.
Una cincuentena de vehículos afectados
Los Bomberos de la Generalitat han asistido este sábado una cincuentena de vehículos que han quedado atrapados por la nieve en la Collada de Toses (Ripollès), en los accesos a la estación de esquí de La Molina, sin llevar cadenas o ruedas adecuadas.
Llamadas al 112
El teléfono de emergencias 112 ha recibido 891 llamadas relacionadas con las precipitaciones de este sábado hasta las 18.00 horas, la mayoría por avisos del Barcelonès (175), Maresme (85) y Gironès (75). Preocupa especialmente la situación en el Ripollès, donde sigue nevando y existen varias carreteras cortadas o donde es obligatorio el uso de cadenas.
Encuentran al surfista desaparecido en Gavà
El surfista de Gavà (Baix Llobregat) que los equipos de emergencias buscaban desde este sábado al mediodía tras haber localizado solo su vela se ha comunicado con los Bombers de la Generalitat para asegurar que se encuentra sano y salvo. Fuentes de Salvamento Marítimo habían activado un operativo para localizarlo, ante el riesgo de que fuese víctima del temporal de levante que azota el litoral catalán.
Salvador Illa pide "precaución"
"Muy pendientes de los efectos del episodio de lluvias muy intensas, nieve y oleaje en Cataluña. Seguimos pidiendo mucha precaución", ha alertado Salvador Illa, president de la Generalitat, esta tarde en su perfil de X. "Siga las indicaciones de Emergències, no se acerque a ríos, rieras y barrancos, y no aparque en puntos inundables", ha añadido.
