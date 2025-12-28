La Comunitat Valenciana registra 1.513 rayos y bate el récord en un día de diciembre

En pleno aviso rojo por lluvias intensas en la Comunitat Valenciana, mensajes ES-Alert y más de 100 litros por metro cuadrado registrados en varias localidades, el territorio valenciano ha batido el récord de rayos registrados en un día de diciembre.

Según datos que ha facilitado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el territorio valenciano ha registrado un total de 1.513 rayos, una cifra "absolutamente extraordinaria y casi sorprendente", explica el organismo en un comunicado.

Esta situación supera con creces el último récord registrado en la Comunitat desde el año 2000, cuando se registraron un total de 227 un 18 de diciembre de 2016. La cifra de este domingo es sorprendente porque la agencia recuerda que estamos en la época del año con menos energía disponible en la baja troposfera.

Radar del tiempo en España / Aemet

Asimismo, el mar Balear está a una temperatura media de poco más de 16 °C, pero aún así es entre 1 y 2 °C superior a lo normal de estas fechas.

A pesar de la "gran adversidad" del día de hoy, sobre todo en zonas del prelitoral sur de Valencia, y de haberse superado el umbral de avisos rojo por acumulación en 12 en varias localidades, no ha habido las intensidades ni acumulaciones de grandes temporales de otoño. Pero no deja de ser "extraordinario", reitera, un día con tantos rayos a final de diciembre en una situación con viento de levante, pero sin un gran chorro en capas bajas.