El aumento de la temperatura en el Pirineo y Ponent se sitúa por encima de los 2 grados de media en el primer cuarto de siglo

El primer cuarto del siglo XXI en el Alt Pirineu i Aran y Ponent ha vivido un aumento de temperatura que ha duplicado las previsiones. Según datos del Meteocat, se ha situado entre 2,1 y 2,2 por encima de la media, "confirmando la aceleración del proceso". El experto en cambio climático de la UdL, Víctor Resco apunta que “veranos extremos” y otoños más cortos han venido para quedarse. Esto obliga a sectores económicos como el esquí a apostar por tecnología para asegurar las temporadas. El pisado de pistas con máquinas de última generación permite conseguir hasta un 15% de ahorro en innivación con cañones. Aureli Bisbe, presidente de las estaciones de esquí catalanas, añade que con la IA todavía estarán más preparados ante los cambios meteorológicos.

Durante los primeros 25 años del siglo XXI el cambio climático pronosticado ya a principios del siglo XX se ha acelerado. El catedrático de la Universitat de Lleida (UdL), ingeniero técnico Forestal, Víctor Resco, apunta que es una aceleración homogénea en toda Catalunya aunque hay diferencias marcadas en el clima de Ponent y las comarcas pirenaicas. Las temperaturas han ido subiendo “poco a poco”, con incrementos hasta ahora “poco perceptibles”, pero en los últimos años “la recta se está acelerando”, apunta Resco. Se ha podido constatar el pasado verano, con dos olas de calor muy marcadas a finales de junio y a principios de agosto, y aunque la de 2024 no lo fue tanto, las de 2023 y 2022 también fueron muy calurosas.

Una máquina pisanieve trabajando en la Vall de Núria / Oriol Molas

Tomando como referencia el período que va entre 1961 y 1990, alrededor del año 2000 la temperatura media ya estaba 1 grado por encima de la línea base. Resco señala que desde 2023 hasta ahora, la temperatura se ha situado entre 2,1 y 2,2 grados por encima, confirmando así la aceleración del proceso. En este sentido, apunta que si se mantiene el actual ritmo de consumo de combustibles fósiles, la proyección para los próximos 25 años indica que el aumento de la temperatura podría llegar a ser de 3 o 4 grados respecto a la media histórica.

Las estaciones de esquí apuestan por hacer un buen trabajo de la nieve

Con este escenario de aumento de temperaturas, que se traduce en inviernos más suaves y con poca precipitación, las estaciones de esquí catalanas han apostado fuerte por la gestión de la nieve que cae y pueden producir. Un factor clave para poder esquiar y garantizar las temporadas para hacer viables los complejos y toda la economía local que los rodea. La Associació Catalana d’Estacions de Muntanya (ACEM), integrada por las estaciones de FGC (La Molina, Vallter, Vall de Núria, Espot Esquí, Port Ainé y Boí Taüll), Masella y Baqueira Beret, ha reunido durante dos días a expertos del sector para poner de relieve cómo la sostenibilidad, la innovación, la seguridad y la IA están transformando la gestión de los complejos de esquí.

Uno de los maquinistas más experimentados de Baqueira Beret, Ignacio Sacau, explica que con maquinaria de última generación se consigue una “optimización absoluta” de la nieve producida y la que cae del cielo. La nieve necesita entre 4 y 8 horas de reposo después de ser trabajada para “ligarse” y endurecerse. Las máquinas han evolucionado para poder trabajar en todo tipo de condiciones y relieves, de manera que con sistemas de cabrestante (winch) se puede pisar en pendientes de más del 45%. El futuro de estas máquinas pasa por la descarbonización con la introducción de combustibles como el HVO (aceite vegetal hidrotratado).

Por su parte, el responsable de seguridad de la división de Turisme i Muntanya de FGC, David Campà, asegura que con tecnología como la geolocalización que permite medir el grosor de la nieve que hay bajo la máquina, se puede optimizar la producción de nieve con cañones en un 15%.

El presidente de la ACEM, Aureli Bisbe, destaca que el papel de la inteligencia artificial (IA) será clave en el análisis de los datos meteorológicos y de consumo para predecir las necesidades de las estaciones. La IA podría servir en un futuro para adaptar los turnos de los maquinistas ante la realidad cambiante del clima.

Ponent se ve abocada a fenómenos extremos

En Ponent el aumento de temperatura está ligado a los trabajos en el campo. El pasado verano se implantó el sistema de jornadas intensivas en la campaña de la fruta, empezando a recolectar cuando aún es de noche, para evitar las horas de más calor por la tarde. La reducción de las precipitaciones hace que haya “riesgo de desertificación”, según Resco, que también apunta al crecimiento de la masa forestal por el abandono de cultivos como uno de los motivos de la cada vez más creciente falta de recurso hídrico.

El cambio climático también ha comportado el incremento de fenómenos extremos como las granizadas o tormentas violentas con fuertes vientos. Solo entre abril y octubre ha habido 19 en Ponent, una cifra récord desde que hay registros.