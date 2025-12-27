Vídeo | Las mejores imágenes de las lluvias en Barcelona y Girona

La salida de un temporal por Catalunya y la entrada de otro por el suroeste peninsular trae un sábado de tormentas, con lluvia y vientos intensos, que preocupan especialmente en provincias como Girona, donde hay peligro de desbordamiento de los ríos.

En Barcelona, Girona y Tarragona la precipitación acumulada en una hora puede superar los 20 litros por metro cuadrado. Y llueve sobre mojado, ya que entre el pasado jueves y este sábado el acumulado por metro cuadrado en algunos puntos de esas provincias, sobre todo en Barcelona, podría superar los 250 litros.

Fuertes rachas de viento

La precipitación viene acompañada de tormentas en las provincias catalanas, con rachas muy fuertes de viento del este, de hasta 70 kilómetros hora, y muy mala mar. Las olas podrían alcanzar los 4 metros en la costa de Barcelona.

Está nevando también de forma intensa en las montañas del cuadrante nordeste y del sureste peninsular, con acumulados significativos por encima de los 1400/1600 metros, especialmente en el Pirineo oriental.

El Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña advierte también de un peligro fuerte de aludes por nieve (nivel 4 sobre 5) en el Ter-Freser, vertiente norte del Cadí-Moixeró, Prepirineo y mitad oriental del Perafita-Puigpedrós.

Las estaciones de esquí de Núria y Vallter (Girona) están cerradas por el peligro de aludes, ya que se han acumulado entre 50 y 75 centímetros de nieve.

Peligro de desbordamiento

En Catalunya, preocupa el caudal de los ríos de Girona, como el Tordera o el Onyar, que bajan muy llenos. Protección Civil de la Generalitat mantiene en fase de alerta el plan especial de emergencias por inundaciones Inuncat, debido a la probabilidad de intensidad y acumulación de lluvia en las próximas horas.

Según la Agencia Catalana del Agua, el río Tordera pasa por Fogars a 183 metros cúbicos por segundo (m3/s), el Ges en Torelló a 79 m4/s (ambos en el umbral de peligro), el Onyar en Girona a 141 m3/s y el Fluvià por Esponellà a 178 m3/s (en alerta).

Protección Civil pide no acercarse a los ríos ni cruzar zonas inundables.