Temporal de nieve en el Pirineo
La nieve colapsa accesos a La Molina y deja a conductores atrapados
Trànsit pide evitar la zona de Alp-Toses y circular solo con cadenas por varias carreteras de Girona y Barcelon
Nieve y frío en Catalunya, hoy en directo: última hora del tiempo, lluvias y aviso del Meteocat
Los Bomberos de la Generalitat están prestando asistencia a los pasajeros atrapados en retenciones de vehículos debido a la nieve que se registra en la GI-4016, de bajada de la estación de La Molina, y en la N-260, entre Planoles y Alp, en Girona, según han informado en redes sociales.
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha pedido a los ciudadanos que no se desplacen por la zona de Alp-Toses y que, en cualquier caso, lleven cadenas en sus vehículos, mientras que los Bomberos de la Generalitat han recomendado a los automovilistas que consulten las indicaciones de Trànsit antes de salir a la carretera.
El SCT ha precisado que a las 17.30 horas de este sábado estaban cortadas por la nieve la GI-400, entre Alp y Toses; la GIV-4016, entre Toses y la GI-400, y la pista asfaltada entre Toses y Alp.
En la N-260, entre Toses y Fontanals de Cerdanya, es necesario el uso de cadenas y está restringida la circulación de vehículos pesados, mientras que la BV-4024 está cortada en Coll de Pal, en Bagà (Barcelona), por viento y nieve. En la BV-4031, entre Castellar de n’Hug (Barcelona) y Toses, también son obligatorias las cadenas.
Por otro lado, la GIP-5129 está cortada al tráfico entre Vilafant y Borrassà, en Girona, debido a la inundación de la calzada. EFE
