Una línea de más de 500 kilómetros de lluvia conecta Catalunya y Cerdeña

Una extensa línea de precipitaciones de más de 500 kilómetros de longitud conecta desde este sábado Catalunya con la isla italiana de Cerdeña, según muestran las imágenes de radar. El frente entra por el litoral y el prelitoral central y, a lo largo de la tarde, avanzará progresivamente hacia el norte, con lluvias que ganarán intensidad en el cuadrante nordeste.

El episodio se suma a varios días consecutivos de inestabilidad, con precipitaciones recurrentes en buena parte del territorio, especialmente en el litoral, el prelitoral y las comarcas del nordeste. En algunos puntos, las lluvias han sido persistentes más que intensas, lo que ha favorecido acumulaciones destacables a lo largo de la semana.

En sectores del litoral y del prelitoral central ya se han superado los 50 litros por metro cuadrado desde el inicio del episodio, según datos del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), con acumulaciones muy superiores en puntos del prelitoral, donde en algunos casos se han rebasado ampliamente los 100 litros.

Persistencia del levante

El temporal está marcado por la entrada continuada de viento de levante desde el Mediterráneo occidental, que alimenta el sistema y mantiene activas las precipitaciones. Esta configuración favorece frentes alargados y poco móviles, capaces de descargar durante horas sobre las mismas áreas.

En Catalunya, las lluvias han ido afectando de forma escalonada a distintas comarcas en los últimos días, con mayor incidencia en la franja costera y prelitoral y una afectación creciente hacia el nordeste. En este sector, las precipitaciones pueden ser localmente persistentes durante las próximas horas, con riesgo de nuevas acumulaciones si el frente mantiene su estructura actual.

Protecció Civil y los servicios meteorológicos recomiendan precaución en la movilidad, especialmente en carreteras secundarias y zonas urbanas donde la lluvia continuada puede provocar acumulaciones de agua, y aconsejan seguir la evolución del episodio ante la posibilidad de que la inestabilidad se prolongue durante las próximas horas.