El temporal se despide con una gran descarga y deja más de 200 litros en Osona

Una borrasca mediterránea mantiene activo un episodio de lluvia, nieve y mala mar que ha provocado precipitaciones localmente fuertes en varios puntos de Catalunya. Preocupa la situación de las comarcas de Girona, donde todavía hay peligro de desbordamiento de ríos y una situación viaria complicada por las nevadas.

Protecció Civil de la Generalitat mantiene por tercera jornada consecutiva en fase de alerta el Inuncat ante la previsión de que las precipitaciones se alarguen hasta esta madrugada. Siguen en prealerta también los planes por nieve, viento y aludes.

El mayor incidente de la jornada se ha producido en Sabadell, cuando un matrimonio ha resultado herido este sábado al mediodía en el centro de Sabadell después de que una farola se desplomara sobre ellos cuando se encontraban en la zona peatonal que rodea la plaza Mayor. La mujer se encuentra en estado crítico y el hombre presenta heridas leves. Los Bombers tambien han desplegado un amplio dispositivo en Gavà por un windsurfista que presuntamente había desaparecido en el mar en pleno temporal, aunque finalmente solo "había dejado ir la vela" y ha sido hallado con vida.

El temporal sacude Osona con más de 200 litros

El temporal de estos últimos días está marcado por la entrada continuada de viento de levante desde el Mediterráneo occidental, una situación que provoca lluvias constantes y estáticas, que se ceban con una zona en concreto. Las mayores acumulaciones se han registrado hasta ahora en Osona, que ya superan los 200 litros, y en el Ripollès, la Garrotxa y la parte alta del Montseny. Destacan los registros de 223,2 litros de Ciuret, los 178,8 litros de Cantonigròs, los 155,5 litros del Puig Sesolles, los 147,7 litros de Viladrau o los 146,2 litros de Molló, según el Meteocat.

Un episodio de lluvias que lleva vigente desde el día de Navidad y que dejará registros que podrían rozar los 300 litros en las comarcas del noreste, especialmente en la Selva, Osona, Garrotxa y Ripollès. En las zonas de montaña de las Terres de l'Ebre, la acumulación en 24 horas puede llegar a los 100 litros por metro cuadrado.

Esta 'llevantada' se ha reactivado este sábado al mediodía con la entrada de una franja de precipitaciones fuertes por la Costa y el Prelitoral Central. Las principales lluvias en Catalunya afectan sobre todo al centro del litoral este sábado por la tarde, con alguna descarga eléctrica."Van llegando bandas de precipitación procedentes del mar", añade el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de la Generalitat en un mensaje de X. Se espera que en las próximas horas estas tormentas se desplacen hacia el nordeste.

Peligro por desbordamientos

Los ríos continúan con caudales elevados, especialmente en las comarcas de Girona. "Si se cumplen los pronósticos de lluvia en las próximas horas, no se descarta un repunte de los caudales, especialmente en las cuencas de la Muga, el Fluvià, Ter y Tordera", ha escrito la consellera Sílvia Paneque. Se ha procedido también al desembalse del río Foix, que bajaba a 300 m/s. "Responde a la situación de saturación prácticamente total del suelo, lo que implica que cualquier nueva precipitación se traducirá en aportaciones directas y rápidas a los cursos fluviales", ha añadido.

28 personas han sido evacuadas en la Garrotxa por desbordamientos. 16 de una casa de colonias ubicada en la Vall d'en Bas (Girona) por la crecida del río Fluvià, que las había dejado aisladas. Y otras 12 en Sant Feliu de Pallerols (Girona) que no podían salir por la crecida del nivel de una riera próxima.

La Diputación de Barcelona ha cerrado todos los accesos al Parque Fluvial del Besòs debido a las intensas lluvias de este sábado y a la previsión de que el canal central pueda desbordarse, ya que ha alcanzado los 80 m/s.

"Escenario complicado con varios atrapados"

La nevada se mantiene intensa en el Pirineu Oriental, especialmente en el Ripollès pero también en la Cerdanya y el Berguedà, con espesores de nieve nueva de más de 50 centímetros en cotas altas y con un riesgo de aludes fuerte (nivel 4 sobre 5) en el Ter-Freser, Vessant Nord del Cadí-Moixeró, Prepirineu y mitad oriental del Perafita-Puigpedrós, según las previsiones del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Moisès Galan, Jefe de Guardia de Bombers, ha señalado que se han producido dos accidentes en la Collada. "Es un escenario complicado con varios atrapados. La no preparación de los vehículos complica la situación porque justo en ese momento ha habido otro repunte de la nevada", ha asegurado. Hay retenciones de vehículos debido a la nieve en la GI-4016, de bajada de la estación de La Molina, y en la N-260, entre Planoles y Alp, en Girona.

"Aún tenemos nevadas y precipitaciones"

"Tenemos que vigilar mucho la zona del Ripollès, que aún sigue nevando, porque la gente se desplazaba sin el equipamiento necesario", ha explicado Imma Solé, subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, que recuerda que los accidentes se están produciendo por "no llevar cadenas".

Solé recuerda que "Aún tenemos nevadas y precipitaciones con afectaciones en rieras, ramblas" y que "mañana aún las nevadas no se habrán consolidado, y recomendamos hacer las actividades dentro de las pistas para evitar aludes".

Las estaciones de esquí de Núria y Vallter estarán cerradas por este peligro marcado de aludes, ya que se han acumulado espesores de nieve de entre 50 y 75 centímetros, pero que no han podido evitar una tarde caótica en las carreteras.

Aunque las precipitaciones y el viento acabarán esta noche, "tenemos que vigilar que no haya desprendimientos o alguna caída de árbol". De cara al domingo, habrá finalizado el aviso y las precipitaciones menguarán pero "el terreno estará muy mojado y hay que tener precauciones".