El temporal arrastra una ballena muerta hasta la costa de Platja d’Aro

Una ballena muerta, concretamente una cría de cachalote, ha aparecido este sábado frente a la Platja Gran de Platja d’Aro, a la altura del Hotel Aromar, según ha informado el Ayuntamiento. Inicialmente, el animal se encontraba flotando mar adentro, pero la corriente lo fue desplazando hasta que los restos llegaron a la arena.

La Policía Local ha activado el protocolo correspondiente y se ha puesto en contacto con el Centro de Recuperación de Animales Marinos (CRAM) y con Salvamento Marítimo para gestionar la situación.

El episodio coincide con el temporal marítimo que estos días afecta el litoral de Girona, con mala mar y fuertes corrientes, un contexto que ha provocado varias incidencias en la costa. El temporal que afecta a Catalunya desde ayer ha obligado a los Bomberos a realizar 64 intervenciones durante la noche. En la Región de Emergencias de Girona se han registrado 15 avisos, que se suman a los 89 recibidos desde el inicio de la 'llevantada'. La mayoría de las incidencias están relacionadas con caídas de árboles y desprendimientos, y hasta ahora ninguna ha tenido consecuencias graves.

En total, el cuerpo de Bomberos ya ha intervenido en 291 incidencias derivadas de la situación meteorológica desde que comenzó el episodio, 104 de las cuales en las comarcas gerundenses. Durante el día de ayer, este fue el territorio que registró más avisos, con un total de 89. Por la noche, sin embargo, la situación se ha calmado y, aunque se requirieron una quincena de intervenciones, la Región Metropolitana concentró más servicios, con 38 sumando la zona Norte y la Sur.