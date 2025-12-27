Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LluviasRodaliesFallo loteríaOroEEUUJose Luis BonetBadalonaDiscos españolesPódcast AbrilBegoña
instagramlinkedin

En Directo

Navidad con temporal

Nieve y frío en Catalunya, hoy en directo: última hora del tiempo, lluvias y aviso del Meteocat

Se esperan precipitaciones muy abundantes, sobre todo en el cuadrante noreste de Catalunya

El río Ges a su paso por Torelló supera el umbral del peligro por desbordamiento

El río Ges a su paso por Torelló supera el umbral del peligro por desbordamiento

El río Ges a su paso por Torelló supera el umbral del peligro por desbordamiento / FOTO Y VÍDEO: TON SABORIT

Inés Sánchez

Jordi Grífol

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El paso de varias borrascas por la Península Ibérica ha obligado a activar decenas de avisos por intensidad de lluvias, tormentas y nieve en varios puntos del territorio.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir las últimas noticias sobre las borrascas que atraviesan Catalunya y la situación meteorológica en España.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Premiados del Gordo descubren que faltan 4 millones: vendieron más participaciones de las que tocaban
  2. Un estudio revela que adelantar la inmunoterapia aumenta la supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón no operable
  3. Un método predice la resistencia a antibióticos de 'Helicobacter pylori', la bacteria del estómago que afecta a la mitad de la población mundial
  4. Nieve y frío en Catalunya, hoy en directo: última hora del tiempo, lluvias y aviso del Meteocat
  5. El temporal ya deja registros cercanos a los 90 litros y oleadas de más de cinco metros en la Costa Brava
  6. Ocho de cada diez universitarios no han recibido formación en comunicación oral, competencia laboral básica
  7. Las nevadas intensas en los Pirineos obligan a activar una alerta por fuerte peligro de aludes
  8. ¿Qué es el 'ghostpairing'? Así funciona la nueva estafa por Whatsapp

Directo | El temporal de levante continuará activo este sábado con precipitaciones persistentes

Directo | El temporal de levante continuará activo este sábado con precipitaciones persistentes

El Solsonès y la Cerdanya acumulan significativos grosores de nieve

El Solsonès y la Cerdanya acumulan significativos grosores de nieve

La Navidad cumple con el frío y el temporal se alarga en Catalunya

La Navidad cumple con el frío y el temporal se alarga en Catalunya

¿Qué tiempo se espera para hoy, día de Navidad, y para Sant Esteve en Barcelona y resto de Catalunya?

¿Qué tiempo se espera para hoy, día de Navidad, y para Sant Esteve en Barcelona y resto de Catalunya?

La Aemet anuncia una Navidad bajo cero en Valencia: Lluvias, tormentas y temperaturas a la baja en los días más esperados de las fiestas

La Aemet anuncia una Navidad bajo cero en Valencia: Lluvias, tormentas y temperaturas a la baja en los días más esperados de las fiestas

¿Qué tiempo hará en Nochebuena, Navidad y Sant Esteve en Barcelona y resto de Catalunya?

¿Qué tiempo hará en Nochebuena, Navidad y Sant Esteve en Barcelona y resto de Catalunya?

Radar de lluvia en Barcelona y resto de Catalunya en directo: consulta en tiempo real dónde y cuándo llueve

Radar de lluvia en Barcelona y resto de Catalunya en directo: consulta en tiempo real dónde y cuándo llueve

¿Qué tiempo hará para Navidad en Barcelona y resto de Catalunya?

¿Qué tiempo hará para Navidad en Barcelona y resto de Catalunya?