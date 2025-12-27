En Directo
Navidad con temporal
Nieve y frío en Catalunya, hoy en directo: última hora del tiempo, lluvias y aviso del Meteocat
Se esperan precipitaciones muy abundantes, sobre todo en el cuadrante noreste de Catalunya
El paso de varias borrascas por la Península Ibérica ha obligado a activar decenas de avisos por intensidad de lluvias, tormentas y nieve en varios puntos del territorio.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir las últimas noticias sobre las borrascas que atraviesan Catalunya y la situación meteorológica en España.
La borrasca de levante afecta de madrugada a las Terres de l'Ebre con registros de hasta 60 litros
La borrasca de levante aún tiene recorrido y ha afectado de madrugada a las Terres de l'Ebre con registros de hasta 60 litros. Destacan los 63,8 litros en el PN dels Ports, los 41,5 litros de Amposta, los 40,6 litros de Mas de Barberans, los 33,5 litros de los Alfacs o los 31,3 litros de l’Ametlla de Mar, según los datos de las estaciones automáticas del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). El nordeste de Catalunya ha tenido una pequeña tregua de unas horas (19,7 litros en Cantonigròs, localidad donde ayer se superaron los 120 litros) y los ríos Fluvià, Tordera y Onyar han moderado su caudal. Por ejemplo, el Fluvià baja este sábado por la mañana a 109 m³/s en Esponellà, cuando en las últimas horas había llegado a 195 m³/s y a superar el umbral de alerta.
Lluvia, viento y oleaje activan este sábado avisos en siete provincias con mínimas de hasta -3°C
Lluvia, viento y oleaje activan este sábado avisos en siete provincias de Cataluña y Andalucía con mínimas de hasta -3°C en Albacete, León y Lugo, junto a acumulados significativos de nieve en el Pirineo oriental, que también podrían afectar localmente a la Ibérica y a zonas más bajas aledañas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
En concreto, las provincias con aviso amarillo por lluvia serán Barcelona, Girona, Tarragona, Cádiz, Huelva y Málaga. También de este nivel pero por viento estarán Barcelona, Girona y Tarragona, mientras que el oleaje activará avisos amarillos en las mencionadas provincias catalanas así como en Granada y Málaga.
De esta forma, la AEMET prevé precipitaciones persistentes y fuertes acompañadas de tormenta en el este de Cataluña, Andalucía occidental, Estrecho y Alborán, que también serán posibles a nivel local en Baleares y Comunidad Valenciana, junto a heladas fuertes en entornos de montaña de la mitad norte peninsular.
Avisos por acumulación de lluvia e intensidad
El temporal en Catalunya continuará este sábado y afectará sobre todo al noreste y al sur. Así, tanto Protecció Civil como el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) mantienen los avisos tanto la lluvia como por la alteración marítima y el viento.
En buena parte del litoral se esperan chubascos que pueden ir acompañados de tormenta y precipitaciones que superen los 20 mm en media hora.
La precipitación acumulada entre el jueves de Navidad y este viernes de Sant Esteve (hasta las 19) supera los 100 mm en partes del Montseny, Guilleries, Collsacabra, Garrotxa, noreste del Ripollès y Alt Empordà, con 142 mm en Cantonigròs; y también hay máximas de más de 50 mm en el sur de Catalunya.
El teléfono de emergencias registra 516 llamadas
El 112, el teléfono de emergencias en Catalunya, recibió un total de 516 llamadas hasta la madrugada de este sábado, generando 342 expedientes. El mayor volumen de llamadas se produjo el viernes por la mañana.
Lluvias de madrugada, sobre todo en la zona del Ebro
Los chubascos han continuado durante esta madrugada en mucho puntos del litoral y prelitoral catalán. Han sido más intensos en las comarcas del Ebro, con registros de precipitación acumulada de hasta 54 litros por metro cuadrado en Els Ports.
Cerradas las estaciones de esquí de Vallter y Núria
Las estaciones de esquí de Vallter y Núria se encuentran cerradas por riesgo de aludes, ya que se han acumulado entre 50 y 75 centímetros de nieve.
Previsión de fuertes lluvias en Catalunya
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) prevé para hoy sábado lluvias muy abundantes, sobre todo en el cuadrante noreste, donde localmente se superarán los 100 litros por metro cuadrado.
Protecció Civil informa de que el caudal del río en Fogars de la Selva es de 183 m³/s, superando el umbral de peligro. Por lo tanto, recomiendan evitar puntos bajos.
Germán González
La borrasca dejará más lluvias este sábado
La lluvia, la nieve y el fuerte oleaje seguirán siendo los protagonistas en Catalunya en las próximas horas. El temporal de levante seguirá activo este sábado con precipitaciones persistentes, que dejarán hasta 80 litros por metro cuadrado, en el interior de Girona, norte de Barcelona y litoral de Tarragona. En el resto de la comunidad habrá lluvias moderadas e intermitentes, de entre 20 y 30 litros por metro cuadrado, aunque podrían dejar acumulaciones de agua por todo lo que llovió el día de Sant Esteve.
Grandes caudales del Ges en Torelló, Ter en Roda (Barcelona) y Onyar en Riudellots (Girona)
El río Ges en Torelló (Barcelona), el Ter en Roda (Barcelona) y el Onyar en Riudellots de la Selva (Girona) destacan por su caudal este viernes por la tarde durante el temporal en Catalunya.
El Ges supera el umbral de alerta, con 241 m3/s (por la mañana llevaba 1,2 m3/s), informa en un comunicado la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que pide "mucha precaución".
Los otros dos también superan el umbral de alerta: el río Ter lleva 232 m3/s (por la mañana eran 14,5), y el Onyar 55,6 m3/s.
El caudal de la Riera Gotarra en Campllong es de 45,8 m³/s, "superando el umbral de PELIGRO", advierte la Agència de l'Aigua en la red social 'X'.
