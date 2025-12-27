Nieve y frío en Catalunya, hoy en directo: última hora del tiempo, lluvias y aviso del Meteocat

Lluvia, viento y oleaje activan este sábado avisos en siete provincias con mínimas de hasta -3°C

Lluvia, viento y oleaje activan este sábado avisos en siete provincias de Cataluña y Andalucía con mínimas de hasta -3°C en Albacete, León y Lugo, junto a acumulados significativos de nieve en el Pirineo oriental, que también podrían afectar localmente a la Ibérica y a zonas más bajas aledañas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, las provincias con aviso amarillo por lluvia serán Barcelona, Girona, Tarragona, Cádiz, Huelva y Málaga. También de este nivel pero por viento estarán Barcelona, Girona y Tarragona, mientras que el oleaje activará avisos amarillos en las mencionadas provincias catalanas así como en Granada y Málaga.

De esta forma, la AEMET prevé precipitaciones persistentes y fuertes acompañadas de tormenta en el este de Cataluña, Andalucía occidental, Estrecho y Alborán, que también serán posibles a nivel local en Baleares y Comunidad Valenciana, junto a heladas fuertes en entornos de montaña de la mitad norte peninsular.