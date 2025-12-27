Evacuadas 28 personas en la Garrotxa por la crecida de los ríos en Girona

Los Bombers han evacuado a 16 personas de una casa de colonias en la Vall d'en Bas a causa del aumento del nivel del río. El aviso se recibió a las 8:30 de la mañana, cuando los integrantes del grupo detectaron que no podían marcharse por la crecida del caudal provocada por el episodio de lluvias.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron tres dotaciones del cuerpo de Bombers que, con un camión autoescala, ayudaron a trasladar a las 16 personas a la otra orilla del río. No se han registrado heridos.

Por otro lado, también han evacuado a 12 personas de una casa rural en Sant Feliu de Pallerols después de que el nivel de una riera cercana aumentara y les impidiera marcharse.

El aviso se recibió alrededor de las diez de la mañana y hasta el lugar se desplazaron tres dotaciones de Bombers, que asistieron a los afectados y los trasladaron con vehículos ligeros a un punto seguro desde donde pudieron marcharse con su propio transporte. No se han registrado heridos.