El Solsonès y la Cerdanya acumulan significativos grosores de nieve

Cuando desde la Catalunya central se mira hacia el norte, las crestas del Pirineo y las cimas del Prepirineo aparecen absolutamente nevadas. Desde Port del Comte hasta la sierra del Cadí, todas las cumbres altas del Pirineo central están bien blancas. Las precipitaciones de los últimos días han dejado espesores significativos y prácticamente ninguna incidencia destacable.

La nieve ha provocado afectaciones en algunas carreteras del norte del país donde es necesario llevar cadenas, aunque sin incidencias graves. Los registros de nieve más destacados han sido 21 cm en la Coma i la Pedra – 1.999 m (Solsonès), 16 cm en Cadí Norte – 2.143 m (Cerdanya), 10 cm en Salòria – 2.451 m (Pallars Sobirà) y 13 cm en Núria – 1.971 m (Ripollès). También se han registrado 4 cm en Alfarà de Carles – 1.000 m (Baix Ebre), 2 cm en Falset – 383 m (Priorat), 2 cm en Arnes (Terra Alta) y 2 cm en Vielha e Mijaran – 980 m (Vall d’Aran). Asimismo, se pudieron ver pueblos cubiertos de blanco como Gósol o Saldes, en el Berguedà.

La previsión para hoy también es de nieve durante las horas de más frío. Las zonas más afectadas, aparte de las cimas pirenaicas, podrían ser las poblaciones situadas a más de 600 m de altitud del Anoia, Berguedà, Cerdanya, Conca de Barberà, Garrigues, Priorat, Ribera d’Ebre, Ripollès, Segarra y Terra Alta. La previsión de anoche indicaba que la cota de nieve oscilaría entre los 400 y 600 metros en la Meseta Central y el Prepirineo occidental, los 300 metros en el tercio sur y los 1.200 metros en el Pirineo oriental.

Para hoy también se mantienen las previsiones de nevadas, con un fenómeno que persistirá hasta el mediodía en la comarca de la Terra Alta y durante todo el día en el Prepirineo occidental, especialmente en la comarca del Ripollès. Se añaden las comarcas de la Cerdanya y el Berguedà. Se pueden acumular espesores de más de 2 centímetros en cotas superiores a los 400 metros. La cota de nieve rondará los 1.300 metros en el Pirineo oriental y los 300 metros en la Terra Alta. En el Ripollès, se acumularán más de 50 cm de nieve nueva por encima de los 2.000 metros.

Carreteras afectadas

Las carreteras afectadas por el temporal de nieve del jueves por la tarde fueron diecisiete. Concretamente, había seis carreteras en las que es obligatorio circular con cadenas, diez en las que se advertía de la presencia de nieve y hielo en la calzada y una cortada a causa del viento. Además de estas diecisiete vías afectadas, también cabe destacar que se ha reanudado la circulación de trenes en el tramo de Ripoll a Puigcerdà de la línea R3 de Rodalies, que esta mañana se tuvo que interrumpir por condiciones meteorológicas adversas sin posibilidad de organizar un servicio alternativo por carretera. Tras la reanudación, a las cuatro de la tarde, Renfe informaba de que los trenes circulaban fuera del horario habitual.

A las siete y media de la tarde, las seis vías en las que era obligatorio circular con cadenas eran la C-28 entre Naut Aran y Alt Àneu, la C-38 en Molló, la C-462 entre Coma i la Pedra i Josa i Tuixén, la C-563 en Josa i Tuixén, la N-260 entre Planoles y Guils de Cerdanya y la pista asfaltada entre la GI-400 y Toses.

En cuanto a las carreteras con presencia de nieve o hielo en la calzada, eran la L-701 en Juncosa, la L-911 entre Isona i Conca Dellà y Gavet de la Conca, la LP-4033b y la LP-4033a en Bellver de Cerdanya, la LP-7013 entre la Pobla de Cérvoles y Ulldemolins, la LV-4036 en Lles de Cerdanya, la LV-4037 en Prullans, la LV-4241 entre Lladurs y Guixers, la LV-5052 en Vielha e Mijaran y la LV-5055 entre Vielha e Mijaran y Vilamòs.

La única carretera cortada fue el jueves por la noche: la BV-4024 entre Guardiola de Berguedà y Bagà, un tramo de cuatro kilómetros, entre los puntos kilométricos 17 y 21, afectado por el viento.