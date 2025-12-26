Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sobre todo en el noroeste

Nieve y frío en Catalunya, hoy en directo: última hora del tiempo, lluvias y aviso del Meteocat

Navidad helada en Catalunya: Meteocat pronostica la llegada de varios frentes que dejarán frío y lluvia durante toda la semana

El episodio de lluvias intensas "estático" se ceba en Badalona, el Maresme y el Vallès a la espera de más precipitaciones

La nieve llega a la mitad sur de Cataluña con precipitaciones hasta los 300 metros y cae con más fuerza en los Pirineos.

La nieve llega a la mitad sur de Cataluña con precipitaciones hasta los 300 metros y cae con más fuerza en los Pirineos.

Rosa Mari Sanz

Inés Sánchez

El paso de varias borrascas por la Península Ibérica ha obligado a activar decenas de avisos por intensidad de lluvias, tormentas y nieve en varios puntos del territorio.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir las últimas noticias sobre las borrascas que atraviesan Catalunya y la situación meteorológica en España.

Protecció Civil pide prudencia en un Sant Esteve con lluvias en toda Catalunya, nieve en el Pirineo y fuertes heladas

La Navidad cumple con el frío y el temporal se alarga en Catalunya

¿Qué tiempo se espera para hoy, día de Navidad, y para Sant Esteve en Barcelona y resto de Catalunya?

La Aemet anuncia una Navidad bajo cero en Valencia: Lluvias, tormentas y temperaturas a la baja en los días más esperados de las fiestas

¿Qué tiempo hará en Nochebuena, Navidad y Sant Esteve en Barcelona y resto de Catalunya?

Radar de lluvia en Barcelona y resto de Catalunya en directo: consulta en tiempo real dónde y cuándo llueve

¿Qué tiempo hará para Navidad en Barcelona y resto de Catalunya?

Catalunya se prepara para una Navidad helada: la lluvia y la nieve serán las protagonistas

