En Directo
Sobre todo en el noroeste
Nieve y frío en Catalunya, hoy en directo: última hora del tiempo, lluvias y aviso del Meteocat
Navidad helada en Catalunya: Meteocat pronostica la llegada de varios frentes que dejarán frío y lluvia durante toda la semana
El episodio de lluvias intensas "estático" se ceba en Badalona, el Maresme y el Vallès a la espera de más precipitaciones
El paso de varias borrascas por la Península Ibérica ha obligado a activar decenas de avisos por intensidad de lluvias, tormentas y nieve en varios puntos del territorio.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir las últimas noticias sobre las borrascas que atraviesan Catalunya y la situación meteorológica en España.
El President pide prudencia en las carreteras
El mensaje de Salvador Illa en X:
También en Huesca y Zaragoza
El temporal de nieve, hielo y lluvia afecta a primera hora de este viernes a diez carreteras de Aragón, siete en la provincia de Huesca y tres en la de Zaragoza. Según informa la Dirección General de Tráfico en su página web, en la provincia de Zaragoza hay pavimento deslizante por la lluvia en tres vías principales: la autopista AP-2 entre La Almolda y Litera, la A-2 entre Carramolina y Alfajarín y la A-23 entre Paniza y Villarreal de Huerva. En la provincia de Huesca, hay hielo en la A-1605 entre Ballabriga y Bonansa, la A-2617 en Cerler, la A-2610 entre Plan y Gistaín y la A-2609 entre Salinas y Plan, y es obligatorio el uso de cadenas o de neumáticos de invierno por las nieve, y está prohibido el tránsito de camiones, articulados y autobuses, en la A-136 de Formigal a la frontera del Portalet y en Biescas y N-260a de Fiscal a Biescas, y también hay nieve en la N-330 en Lanave.
El temporal llena el río Manol y Protecció Civil pide alejarse con él en Santa Llogaia de Álguema
Protecció Civil ha avisado este viernes por la mañana de que el caudal del río Manol a su paso por Santa Llogaia de Álguema (Alt Empordà) ha superado los 67,7 metros cúbicos por segundo, lo que supone sobrepasar su umbral de peligro. Por eso les sirve de Emergencia recomiendan "evitar puntos bajos y alejarse de la zona". Y es que la Agencia Catalana del Agua (ACA) ha detectado estos datos, en medio del seguimiento del temporal de lluvia y viento que afecta especialmente al litoral gerundense, y por eso se ha querido alertar a la población. Del mismo modo, se ha fijado la mirada en el río Ges, a su paso por Torelló (Osona), que ha superado también su umbral de alerta. Por este motivo, ya ahora se recomienda evitar puntos bajos y vados en la zona cercana al río.
Avisos por el temporal marítimo
Carreteras cortadas en Madrid
El temporal de hielo y nieve afecta a las 06:45 horas de este viernes a 32 carreteras secundarias españolas, con doce cortadas en Andalucía, Asturias, Salamanca, Burgos y Navarra, según la Dirección General de Tráfico (DGT). Las vías que se encuentran cerradas al tráfico se localizan en Almería, en Las Menas (A-1178), Bayárcal (AL-5402) y Las Adelfas (AL-5405); en Granada, en Sierra Nevada (A-4025); en Asturias en Zandón (CO-4); y en Burgos, en Rioseco (BU-570), Río de la Sía (BU-571) y Río de Lunada (BU-572). También en Candelario (DSA-191), en la provincia de Salamanca, y en tres trazados en Navarra, en Izaba (NA-137), Pikatua (NA-2011) e Irati (NA-2012). Las cadenas o los neumáticos de invierno son obligatorios en veinticuatro carreteras situadas en Granada (A-395 y A-4030), Huesca (A-136, A-138, A-2606, N-260a y N-330), Asturias (AS-112, AS-117, AS-15, AS-213, AS-348), Cantabria (CA-183, CA-280, CA-281) y Salamanca (DSA-180 y SA-203).
Cómo montar las cadenas del coche en 7 sencillos pasos
Te enseñamos a montar las cadenas en las ruedas de tu coche para que no te lleves ningún susto este invierno. Lee más en este enlace.
Cómo quitar la nieve, arrancar el coche en frío y conducir con hielo este invierno
Te traemos una breve guía de cómo actuar con tu coche en los meses más fríos del año. Léelo aquí.
La Aemet activa avisos por el frío intenso en seis comunidades
Seis comunidades autónomas (Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid) han activado avisos por las bajas temperaturas que se van a registrar durante las primeras horas de la mañana, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Todos los avisos son de nivel 'amarillo' (peligro bajo) y las temperaturas más extremas, de hasta 8 grados bajo cero, se van a registrar en cotas altas de la provincia de León. En Catalunya se ha activado aviso 'naranja' (peligro importante) por el fuerte oleaje que va a azotar al litoral en la comarca del Empordà (Girona) y en esta comunidad hay además avisos de nivel 'amarillo' por las fuertes lluvias previstas en el litoral y el prelitoral y en algunas zonas del Pirineo, por las nevadas y por el riesgo de aludes que existe en el Pirineo de Girona. El mapa de avisos previsto para hoy se completa con alertas de nivel 'amarillo' en la Comunidad Valenciana debido al fuerte oleaje en las provincias de Castellón y Valencia, con vientos fuertes y olas de 3 metros.
Nieve
Para este viernes se mantienen las previsiones de nevadas, que persistirán hasta mediodía en la comarca de la Terra Alta (Tarragona) y durante todo el día en el Prepirineo Occidental, especialmente en la comarca del Ripollès (Girona), y se añaden las comarcas de la Cerdanya (Girona) y el Berguedà (Barcelona). Se pueden acumular más de 2 centímetros en cotas superiores a 400 metros; la cota de nieve rondará los 1.300 metros en el Pirineo oriental y los 300 metros en la Terra Alta; y en el Ripollès se acumularán más de 50 cm de nieve nueva por encima de 2.000 metros.
Hasta el sábado
Hasta el sábado se podrán superar los 200 l/ m2 en 24 horas en zonas del extremo noreste del país. También se mantienen los avisos por intensidad de lluvia (más de 20 l/m2 en 30 minutos) en las comarcas del prelitoral y litoral central y norte, y localmente es posible que los chubascos vayan acompañados de tormenta. La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ve posible las crecidas repentinas de ríos, barrancos y rieras en las zonas afectadas por la previsión de lluvias y fenómenos costeros, especialmente en las cuencas de los ríos Ter, Muga y Fluvià. En el mar, la probabilidad de fuerte oleaje aumentará mucho este viernes y hasta el sábado: puede haber mar brava en todo el litoral, con especial relevancia en el litoral norte (Alt y Baix Empordà).
