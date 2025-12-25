¿Qué tiempo se espera para hoy, día de Navidad, y para Sant Esteve en Barcelona y resto de Catalunya?

Catalunya se encuentra sumida en una masa de aire frío que está dejando precipitaciones y nevadas desde el pasado lunes.

Y es que la segunda quincena de diciembre está marcada por la inestabilidad: las lluvias no han dado tregua desde la semana pasada y, según las previsiones, persistirán en los próximos días.

Tras un día de Nochebuena tranquilo y con sol, el viento de Tramuntana ha vuelto a reactivarse está madrugada, con rachas que superan los 50 y 60km/h, especialmente en Girona.

El viento del Mistral en el delta de l'Ebre también sopla con fuerza; ambos han causado un aumento de la nubosidad en todo el territorio, una combinación que ha traído consigo lluvias e inestabilidad como primer regalo -seguramente indeseado- de esta Navidad.

Navidad en Catalunya

Y es que hoy jueves ha vuelto el episodio de inestabilidad, con mucho frío y nieve en diferentes puntos del interior y prelitoral de Catalunya.

De hecho, el Meteocat ha activado el aviso amarillo por nevadas en el Pirineo y Prepirineo de Lleida, en puntos de la depresión central y en Terra Alta (Tarragona).

Es más, se esperan precipitaciones que podrían caer en cualquier punto del mapa, aunque serán débiles y acumularán cantidades poco abundantes, excepto en la Costa Brava y Daurada, donde descargarán con más fuerza. Por ende, el Meteocat activa el aviso amarillo por lluvia en la provincia de Girona, donde caerán con gran intensidad e irán acompañadas de fuertes ráfagas de viento.

El mercurio tocará fondo, con valores por debajo de los 10ºC en general, por lo que se espera un día de Navidad gélido y pasado por agua.

Día de Sant Esteve

El viernes, día de Sant Esteve, se reanudarán las fuertes ráfagas de viento, que podrían superar los 70km/h, especialmente en la franja costera catalana, donde las olas sobrepasarán los 6 metros de altura.

Además, se esperan aguaceros de gran magnitud en el litoral que podrían ir acompañados de tormenta. Por este motivo, el Meteocat mantiene activo el aviso amarillo en la provincia de Girona, que asciende a naranja en las comarcas gerundenses del Ripollès, Alt Empordà y la Garrotxa.

Es más, se esperan nevadas importantes, principalmente en Terra Alta (Tarragona) y el Ripollès donde se ha activado el aviso amarillo y naranja respectivamente. Los termómetros recularán, para volver a los valores de inicio de semana.

Fin de semana inestable

El sábado regresará la inestabilidad atmosférica, especialmente por la mañana, cuando los chubascos serán más intensos, incluso acompañados de tormenta en el litoral de Girona y en Barcelona. En el sur del territorio también lloverá, pero serán precipitaciones más moderadas. Las comarcas del interior disfrutarán de una tregua con un tiempo más estable marcado por los claros y las neblinas.

De cara al domingo volverá el buen tiempo a gran parte de Catalunya: los chaparrones quedarán restringidos a las comarcas del Ebro y en el resto de la comunidad autónoma las nubes se irán disipando y los termómetros volverán a subir hasta marcar los valores típicos para esta época.