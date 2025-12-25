La Navidad cumple con el frío y el temporal se alarga en Catalunya

La Navidad ha cumplido con sus expectativas y la nieve se ha dejado ver incluso en cotas relativamente bajas. En el Priorat, por ejemplo, se han observado copos en Porrera (310 m) y Falset (383 m) a primera hora, y en Margalef (380 m), con el paso de las horas, el paisaje ha llegado a blanquear. También se han registrado nevadas en puntos del Ebre como Tivissa, Vilalba dels Arcs o Ulldecona, y en collados como el Coll de la Teixeta (546 m), además de acumulaciones importantes en el Pirineo, con especial atención al Ripollès (Vallter y Vall de Núria).

El episodio llega en una jornada marcada por inestabilidad, con la entrada de una borrasca y aire más frío, un cóctel que ha favorecido el desplome de la cota en momentos de precipitación. La AEMET situaba la nieve en cotas más bajas fuera de Pirineos (en torno a 500-700 m) y más alta en Pirineos, además de avisos por oleaje en el litoral (incluida Girona) y otros avisos activos por nieve en varias comarcas de la mitad norte de Catalunya.

Aunque lo más llamativo se ha visto hoy en comarcas del sur y en zonas de montaña. En el caso de la zona de Ponent, el ambiente ha sido claramente invernal y la estación de Lleida- la Femosa (170 m) ha marcado una máxima de unos 5 grados, con precipitación acumulada durante el día. Con temperaturas así, no ha sido raro que algunos chubascos se mezclaran con agua-nieve y se dejaran ver algunos copos puntuales cuando entra precipitación y baja la temperatura "efectiva" del aire.

Una treintena de carreteras afectadas

La nieve ha afectado al mediodía a una treintena de carreteras en Catalunya, con cadenas obligatorias en la C-28 al Port de la Bonaigua o la C-142b en el Pla de Beret, cortes como la GIV-4016 en la Collada de Toses, y restricciones en tramos de la N-260. Además, Renfe ha informado de la interrupción de la R3 entre Ripoll y Puigcerdà, sin alternativa por carretera por las condiciones meteorológicas.

Por su lado, Protecció Civil ha pedido adelantar los desplazamientos por carretera este día de Navidad y hacer el regreso "lo antes posible", ante el empeoramiento del temporal a medida que avance la tarde. La subdirectora del organismo, Imma Solé, lo ha explicado desde el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) y ha recomendado, de cara a Sant Esteve, retrasar la movilidad y elegir franjas cercanas al mediodía.

El otro gran foco de riesgo es el temporal marítimo: se esperan olas de unos 4 metros de media, con posibilidad de puntas de hasta 10 metros, motivo por el que se ha enviado un Es-Alert a los móviles de 19 municipios costeros del Alt y el Baix Empordà.

Imagen del temporal en Catalunya esta Navidad / ACN

Por ello, Protecció Civil ha pedido extremar precauciones y respetar cierres y restricciones en el litoral, manteniendo el plan por inundaciones (Inuncat) en fase de alerta. Algunos ayuntamientos ya han activado medidas, como el cierre del paseo marítimo y accesos a calas y caminos de ronda en Castell d’Aro, Platja d’Aro y S’Agaró, además de limitar el acceso a espigones y actuar en la desembocadura del Ridaura.

Previsión para Sant Esteve

Para este viernes 26 de diciembre, el episodio seguirá inestable en Catalunya, con cielos muy nubosos y precipitaciones que se concentrarán sobre todo en litoral y prelitoral, mientras que en el interior serán más intermitentes. En Barcelona se espera lluvia sobre todo por la mañana y luego chubascos por la tarde, con 14 ºC de máxima; en Tarragona, la jornada estará directamente pasada por agua con temperaturas máximas de 14 grados.

Por otro lado, en el noreste, la previsión marca periodos de lluvia en Girona y además entra en juego la vertiente de avisos. La AEMET mantiene el aviso amarillo por lluvia para el litoral de Barcelona y el litoral norte de Tarragona (hasta 60 mm/12 h) y para el prelitoral de Girona (hasta 80 mm/12 h y 20 mm/1 h, con posibilidad de que sean localmente intensas). En el Pirineo, el aire frío permite que parte de la precipitación sea nieve a cotas altas, y la AEMET ha tenido activo aviso amarillo por nieve en el Pirineo de Lleida.