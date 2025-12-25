En Directo
Previsión meteorológica
Nieve y frío en Catalunya, hoy en directo: última hora del tiempo, lluvias y aviso del Meteocat
Navidad helada en Catalunya: Meteocat pronostica la llegada de varios frentes que dejarán frío y lluvia durante toda la semana
El episodio de lluvias intensas "estático" se ceba en Badalona, el Maresme y el Vallès a la espera de más precipitaciones
El paso de varias borrascas por la Península Ibérica ha obligado a activar decenas de avisos por intensidad de lluvias, tormentas y nieve en varios puntos del territorio.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir las últimas noticias sobre las borrascas que atraviesan Catalunya y la situación meteorológica en España.
Empieza a nevar a cotas bajas en Catalunya
Los observadores y el radar de lluvia-nieve del Meteocat indican que empieza a nevar a cotas bajas, aunque todavía en forma de aguanieve. Se han observado copos en Porrera (310 m) y Falset (383 m), en el Priorat, mezclados con llovizna
La nieve corta una decena de carreteras en varias provincias
La nieve mantiene cortadas una decena de carreteras en Burgos, Navarra, Salamanca, Granada y Almería, según la Dirección General de Tráfico. Burgos es la provincia más afectada, con varios tramos cerrados, mientras que en Navarra hay restricciones y uso obligatorio de cadenas en distintas vías. También permanecen cortadas carreteras en Sierra Nevada y en el puerto de montaña de Las Menas, en Almería.
Catalunya activa el aviso por nieve, con acumulaciones de hasta 20 cm en el Ripollès
El Meteocat ha actualizado el aviso por situación meteorológica de peligro por nieve, activo desde las 7.00 de la mañana del jueves hasta la 1.00 de la madrugada del sábado. Se prevén acumulaciones superiores a los 5 centímetros por encima de los 600 metros, más de 20 centímetros por encima de los 1.400 metros en el Ripollès y al menos 2 centímetros a partir de los 400 metros en el tercio sur. El grado máximo de peligro es de 3 sobre 6.
Protecció Civil apela a la "autoprotección" ante el temporal: insta a evitar desplazamientos y a llevar un "kit de emergencias" en el coche
Catalunya se adentra en la Navidad más blanca, fría y lluviosa desde 2008. Ante el aviso del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) por lluvias intensas en el noreste, con acumulación de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas, fuertes vientos y cotas de nieve que bajarán hasta los 300 metros de altura, Protección Civil llama a la "autoprotección". Teniendo en cuenta que el temporal navideño coincide con un aumento de los desplazamientos para acudir a citas familiares, el organismo insta a consultar el estado de las vías a través del Servei Català de Trànsit y, si es necesario coger el coche bajo la nieve, circular con lo que ha llamado "kit de emergencias": ropa de abrigo, comida, agua, móvil cargado y el depósito lleno.
Catalunya, en aviso por fuerte temporal marítimo, lluvias y nieve en Navidad
AEMET mantiene avisos meteorológicos en Catalunya por fenómenos costeros, lluvias y nieve durante el día de Navidad. El aviso más destacado es nivel naranja en la costa de Girona, con olas de hasta 5 metros y fuertes rachas de viento, además de avisos amarillos por lluvias en el Pirineu gironí, l’Empordà y el litoral, con nieve a partir de los 1.200 metros.
En el resto de España, hay avisos por nieve, bajas temperaturas y lluvias en comunidades del norte, Baleares y la Comunidad Valenciana.
Las carreteras vuelven a la normalidad tras la complicaciones en la mañana de Nochebuena
Las carreteras han recuperado la tranquilidad en la tarde de Nochebuena tras algunas complicaciones registradas esta mañana en las salidas de las grandes ciudades o en otras vías como consecuencia del temporal. Según el último boletín de la Dirección General de Tráfico (DGT), sólo se encuentra alguna dificultad en la provincia de Málaga, donde una intensa granizada ha sorprendido a varios municipios de la comarca de la Axarquía. En concreto, por la tarde ha habido problemas en la A-357 en el entorno de Cártama en dirección Campillos, así como en la A-7 en Rincón de la Victoria y Torre de Benagalbón, en ambos sentidos. Mientras, en el resto de carreteras de la red estatal, así como los accesos y salidas de las capitales de provincia se circula con absoluta normalidad. Durante esta primera fase de la operación especial desplegada por la DGT, que arrancó el pasado 19 de diciembre y se prolongará hasta el día de Navidad, Tráfico prevé 8,5 millones de desplazamientos.
Todo lo que debes llevar si te sorprende el temporal de nieve al volante
Dentro de los consejos de autoprotección con los que insiste Protección Civil se ha instado a la ciudadanía a llevar un kit de emergencias en el coche por si te encuentras con un temporal de nieve. Este se recomienda que contenga:
- Depósito lleno
- Agua potable
- Alimentos que puedan durar en buen estado
- Manta o ropa de abrigo
- Cadenas para las ruedas
- Caja de herramientas
- Linterna con pilas de recambio
- Medicamentos de primeros auxilios
- Una pala
- Luz de emergencia
- Batería externa de apoyo
Germán González
Guillem Costa
Catalunya se adentra en la Navidad más turbulenta desde 2008, con nieve y lluvias abundantes
Catalunya se adentra en una Navidad poco habitual. Una borrasca mediterránea activará un episodio de lluvia, nieve y mala mar entre la tarde de este jueves, día de Navidad, y la del viernes 26, festividad de Sant Esteve. El Meteocat ha activado el plan Inuncat por previsión de lluvias intensas en el nordeste de la comunidad. "A corto plazo, Navidad y Sant Esteve estarán marcados por lluvia, nieve y temporal de oleaje, como en Sant Esteve de 2008", ha resumido Santi Sagalà, jefe de meteorología del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), en declaraciones con EL PERIÓDICO.
Breve tregua en Nochebuena antes de una Navidad más fría en toda España
La AEMET prevé un descenso acusado de las temperaturas a partir del día de Navidad, tras una Nochebuena algo más suave. El organismo señala que el 24 y 25 de diciembre serán los más fríos desde 2010 en el conjunto del país, con heladas, nieve en zonas de montaña y avisos por frío y fenómenos costeros en varias comunidades.
