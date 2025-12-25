Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nieve y frío en Catalunya, hoy en directo: última hora del tiempo, lluvias y aviso del Meteocat

Navidad helada en Catalunya: Meteocat pronostica la llegada de varios frentes que dejarán frío y lluvia durante toda la semana

El episodio de lluvias intensas "estático" se ceba en Badalona, el Maresme y el Vallès a la espera de más precipitaciones

Lluvias torrenciales en el Barcelonès, Vallès y Maresme

El paso de varias borrascas por la Península Ibérica ha obligado a activar decenas de avisos por intensidad de lluvias, tormentas y nieve en varios puntos del territorio.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir las últimas noticias sobre las borrascas que atraviesan Catalunya y la situación meteorológica en España.

Todo lo que debes llevar si te sorprende el temporal de nieve al volante

Dentro de los consejos de autoprotección con los que insiste Protección Civil se ha instado a la ciudadanía a llevar un kit de emergencias en el coche por si te encuentras con un temporal de nieve. Este se recomienda que contenga:

  • Depósito lleno
  • Agua potable
  • Alimentos que puedan durar en buen estado
  • Manta o ropa de abrigo
  • Cadenas para las ruedas
  • Caja de herramientas
  • Linterna con pilas de recambio
  • Medicamentos de primeros auxilios
  • Una pala
  • Luz de emergencia
  • Batería externa de apoyo
Directo | Catalunya en aviso por fuerte temporal marítimo, lluvias y nieve en Navidad

¿Qué tiempo se espera para hoy, día de Navidad, y para Sant Esteve en Barcelona y resto de Catalunya?

La Aemet anuncia una Navidad bajo cero en Valencia: Lluvias, tormentas y temperaturas a la baja en los días más esperados de las fiestas

¿Qué tiempo hará en Nochebuena, Navidad y Sant Esteve en Barcelona y resto de Catalunya?

Radar de lluvia en Barcelona y resto de Catalunya en directo: consulta en tiempo real dónde y cuándo llueve

¿Qué tiempo hará para Navidad en Barcelona y resto de Catalunya?

Catalunya se prepara para una Navidad helada: la lluvia y la nieve serán las protagonistas

Invierno 2025-2026: cuándo empieza, cuánto dura y por qué el 21 de diciembre es el día más corto del año

