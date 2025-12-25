Nieve y frío en Catalunya, hoy en directo: última hora del tiempo, lluvias y aviso del Meteocat

Las carreteras vuelven a la normalidad tras la complicaciones en la mañana de Nochebuena

Las carreteras han recuperado la tranquilidad en la tarde de Nochebuena tras algunas complicaciones registradas esta mañana en las salidas de las grandes ciudades o en otras vías como consecuencia del temporal. Según el último boletín de la Dirección General de Tráfico (DGT), sólo se encuentra alguna dificultad en la provincia de Málaga, donde una intensa granizada ha sorprendido a varios municipios de la comarca de la Axarquía. En concreto, por la tarde ha habido problemas en la A-357 en el entorno de Cártama en dirección Campillos, así como en la A-7 en Rincón de la Victoria y Torre de Benagalbón, en ambos sentidos. Mientras, en el resto de carreteras de la red estatal, así como los accesos y salidas de las capitales de provincia se circula con absoluta normalidad. Durante esta primera fase de la operación especial desplegada por la DGT, que arrancó el pasado 19 de diciembre y se prolongará hasta el día de Navidad, Tráfico prevé 8,5 millones de desplazamientos.