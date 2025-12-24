¿Qué tiempo hará en Nochebuena, Navidad y Sant Esteve en Barcelona y resto de Catalunya?

Catalunya se encuentra sumida en una masa de aire frío que está dejando precipitaciones y nevadas desde el pasado lunes.

Y es que la segunda quincena de diciembre está marcada por la inestabilidad: las lluvias no han dado tregua desde la semana pasada y, según las previsiones, persistirán en los próximos días.

De momento, este miércoles, día de Nochebuena, se corona como el día más tranquilo de la semana, con sol y temperaturas más altas en conjunto.

Viento, lluvia y nieve

Catalunya ha amanecido con el cielo variable: mientras el sol predomina en el litoral y prelitoral, la nubosidad es más densa en el interior y el Pirineo. Sin embargo, a medida que avance la jornada, las nubes se irán disipando y se abrirán claros que calentarán el ambiente.

De hecho, las máximas en la costa se situarán entre los 12 y 14ºC, pero seguirán por debajo de los 10ºC en puntos de la depresión central.

Aun así, hasta el mediodía son posibles algunos chubascos débiles en puntos del nordeste de la comunidad autónoma y en el Pirineo. Además, la cota de nieve oscilará entre los 1.200 y 1.400 metros.

De madrugada, se reactivará el viento de Tramuntana, con rachas que podrían superar los 50 o 60km/h, especialmente en Girona. El viento del Mistral en el delta de l'Ebre también soplará con fuerza; ambos causarán un aumento de la nubosidad en todo el territorio, vaticinando lo que se espera para el día de Navidad.

Navidad en Catalunya

Y es que el jueves volverá el episodio de inestabilidad, con mucho frío y nieve en diferentes puntos del interior y prelitoral de Catalunya.

De hecho, el Meteocat ha activado el aviso amarillo por nevadas en el Pirineo y Prepirineo de Lleida, en puntos de la depresión central y en Terra Alta (Tarragona).

Es más, se esperan precipitaciones que podrían caer en cualquier punto del mapa, aunque serán débiles y acumularán cantidades poco abundantes, excepto en la Costa Brava y Daurada, donde descargarán con más fuerza. Por ende, el Meteocat activa el aviso amarillo por lluvia en la provincia de Girona, donde caerán con gran intensidad e irán acompañadas de fuertes ráfagas de viento.

El mercurio tocará fondo, con valores por debajo de los 10ºC en general, por lo que se espera un día de Navidad gélido y pasado por agua.

Día de Sant Esteve

El viernes, día de Sant Esteve, se reanudarán las fuertes ráfagas de viento, que podrían superar los 70km/h, especialmente en la franja costera catalana, donde las olas sobrepasarán los 6 metros de altura.

Además, se esperan aguaceros de gran magnitud en el litoral que podrían ir acompañados de tormenta. Por este motivo, el Meteocat mantiene activo el aviso amarillo en la provincia de Girona, que asciende a naranja en las comarcas gerundenses del Ripollès, Alt Empordà y la Garrotxa.

Es más, se esperan nevadas importantes, principalmente en Terra Alta (Tarragona) y el Ripollès donde se ha activado el aviso amarillo y naranja respectivamente. Los termómetros recularán, para volver a los valores de inicio de semana.

Fin de semana inestable

El sábado regresará la inestabilidad atmosférica, especialmente por la mañana, cuando los chubascos serán más intensos, incluso acompañados de tormenta en el litoral de Girona y en Barcelona. En el sur del territorio también lloverá, pero serán precipitaciones más moderadas. Las comarcas del interior disfrutarán de una tregua con un tiempo más estable marcado por los claros y las neblinas.

De cara al domingo volverá el buen tiempo a gran parte de Catalunya: los chaparrones quedarán restringidos a las comarcas del Ebro y en el resto de la comunidad autónoma las nubes se irán disipando y los termómetros volverán a subir hasta marcar los valores típicos para esta época.