En Directo
Previsión meteorológica
Nieve y frío en Catalunya, hoy en directo: última hora del tiempo, lluvias y aviso del Meteocat
Navidad helada en Catalunya: Meteocat pronostica la llegada de varios frentes que dejarán frío y lluvia durante toda la semana
El episodio de lluvias intensas "estático" se ceba en Badalona, el Maresme y el Vallès a la espera de más precipitaciones
El paso de varias borrascas por la Península Ibérica ha obligado a activar decenas de avisos por intensidad de lluvias, tormentas y nieve en varios puntos del territorio.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir las últimas noticias sobre las borrascas que atraviesan Catalunya y la situación meteorológica en España.
Catalunya, en prealerta por la previsión de nieve en Navidad: podría bajar a los 500 metros
La Generalitat ha activado la prealerta del plan Neucat ante la previsión de que el próximo jueves, día de Navidad, se puedan acumular hasta 5 centímetros de nieve en cotas superiores a los 600 metros, aunque en las comarcas del Anoia, la Conca de Barberà y la Segarra podría bajar a los 500.
Según informó Protecció Civil, la previsión meteorológica para los próximos días es compleja, por lo que pidió extremar la prudencia, especialmente en la movilidad.
De hecho, la Generalitat mantiene actualmente en fase de prealerta el plan Procicat, por fuerte oleaje, el plan Vencat, por la probabilidad de superar hoy rachas de viento de 72 kilómetros por hora en el litoral y prelitoral norte y central, y el Neucat, por la previsión de que en Navidad la nieve deje hasta 5 centímetros en cotas de hasta 50.
Víspera de Nochebuena lluviosa y menos fría, transición hacia el nuevo descenso en Navidad en España
La víspera de Nochebuena y el propio día 24 serán jornadas nubosas y de temperaturas más altas que las del comienzo de semana, un paréntesis ante la nueva bajada que se espera el día de Navidad. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este martes una subida de los termómetros y una reducción de las nevadas que, aunque pueden seguir cayendo en cotas bajas, serán cada vez menos probables y cuantiosas y quedarán restringidas a zonas de montaña.
El ambiente será fresco, nuboso y con precipitaciones en general débiles, pero que serán persistentes en la vertiente cantábrica y en los litorales de Alborán y Estrecho.
Las capitales peninsulares con temperaturas previstas más altas son Huelva, 17 grados, Málaga, hasta 16, y Sevilla, Murcia, Cádiz, Badajoz, Almería y Alicante, hasta 15. En cambio, Ávila no pasará de 4 grados ni Palencia, Salamanca y Segovia de 5.
Previsión meteorológica en Barcelona: frío, lluvia y fuerte viento
Ambiente invernal en Barcelona este martes, con temperaturas entre los 9 y 10 grados. A partir de las seis de la tarde volverá a llover y hacia las nueve de la noche se espera más viento y lluvia puntualmente fuerte.
Nevadas en cuotas de hasta 500 metros en Navidad en Catalunya
Protección Civil ha puesto en prealerta el plan #NEUCAT por la posibilidad de acumulación de nieve superior a 5 centímetros en cotas por encima de los 600 metros, pudiendo bajar hasta los 500 metros, en la Anoia, la Conca de Barberà y la Segarra el día de Navidad.
Rachas de viento de más 72 km/h en el litoral y prelitoral norte y central
Protecció Civil ha puesto este martes en prealerta el plan #VENTCAT por la probabilidad de que hoy se supere el umbral de intensidad de 72 km/h en el litoral y prelitoral norte y central. Piden a la ciudadanía catalana que asegure los elementos de decoración navideña que tenga en balcones y terrazas. "Precaución con las actividades al aire libre", señalan.
Activado el plan #PROCICAT por fuerte oleaje
Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan #PROCICAT por fuerte oleaje, ya que durante el día de hoy las olas pueden superar los 2,5 metros (mar gruesa) en todo el litoral catalán, con mayor afectación en el Alt Empordà. Piden a la ciudadanía que no se acerque a paseos marítimos ni muelles.
Situación meteorológica compleja en Catalunya
Desde la cuenta de X de Protecció Civil advierten que Catalunya se encuentra este martes en una situación meteorológica compleja y es necesario ir siguiendo las previsiones del Meteocat. Piden prudencia a la ciudadanía, especialmente en la movilidad. "Es importante informarse previamente para no ponerse en riesgo y ir bien preparados", añaden desde Protecció Civil.
La Navidad llega a Baleares con temperaturas por debajo de lo normal, precipitaciones y posibles nevadas
Las fiestas de Navidad en Baleares estarán marcadas por unas temperaturas por debajo de lo normal, precipitaciones sostenidas en el tiempo y hasta posibles nevadas por encima de los 900 metros de altura, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La delegada de la Aemet en el archipiélago, María José Guerrero, ha explicado a Europa Press que el frío y las lluvias se mantendrán en las Islas hasta bien entrado el mes de enero.
Para este martes se esperan temperaturas máximas de entre 10 y 14 grados centígrados (ºC), cuando lo normal para estas épocas es que se sitúen en los 15ºC. Podría caer algún chubasco aislado y nevar por encima de los 900 metros de altura, es decir, en algunas de las cumbres más altas de la Serra de Tramuntana.
El miércoles, día de Nochebuena, continuarán los chubascos ocasionales en el conjunto de Baleares, que podrían venir acompañados de tormentas, granizo y nieve. Las temperaturas seguirán siendo frías, con máximas entre los 11ºC y los 14ºC y mínimas de entre -1ºC y 6ºC, por lo que no se descarta la posibilidad de que puedan producirse heladas en Mallorca e Ibiza. En Navidad, los chubascos ocasionales de los días previos se convertirán en precipitaciones generalizadas. Las temperaturas se prevé que sigan por el estilo, con máximas de entre 11ºC y 15ºC y mínimas de entre 3ºC y 9ºC.
Inestabilidad
A partir de este jueves Catalunya estará bajo el radio de acción de una perturbación mediterránea que puede comportar precipitación en muchos puntos del territorio, nieve en cotas relativamente bajas y notable alteración marítima. Sin embargo, la incertidumbre es muy alta.
Germán González
Heladas en las próximas horas
Las comarcas más afectadas por la nieve han sido Pallars Sobirà, la Cerdanya y la Vall d'Aran. Sin embargo, también se ha podido ver caer en puntos de la Catalunya central como el Moianès. Aquí la nieve cuajó poco a primera hora de la mañana y luego se evaporó. Se espera que en las próximas horas puedan volver las heladas en algunas zonas montañosas por lo que se pide máxima prudencia en la carretera teniendo en cuenta que aumentan los desplazamientos por las fiestas navideñas.
- Los Agents Rurals detectan talas de árboles ilegales para fabricar 'tions' en fincas privadas de la Selva interior
- Los oftalmólogos exigen que solo ellos puedan prescribir las ayudas para financiar gafas y lentillas
- El Gobierno acepta que la reforma judicial se haga de forma progresiva en Barcelona a partir de enero
- La nieve descarga en el norte de Catalunya y obliga a llevar cadenas en 11 carreteras del Pirineo
- Compuestos presentes en el ajo aumentan la esperanza y calidad de vida: 'Los resultados son prometedores
- Cadenas obligatorias en una decena de carreteras del Pirineo: la nieve, la lluvia y el frío marcan la semana de Navidad
- Catalunya se prepara para una Navidad helada: la lluvia y la nieve serán las protagonistas
- Catalunya activa un aviso por nieve para Navidad: la cota podría bajar a los 500 metros