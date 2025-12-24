Nieve y frío en Catalunya, hoy en directo: última hora del tiempo, lluvias y aviso del Meteocat

La Navidad llega a Baleares con temperaturas por debajo de lo normal, precipitaciones y posibles nevadas

Las fiestas de Navidad en Baleares estarán marcadas por unas temperaturas por debajo de lo normal, precipitaciones sostenidas en el tiempo y hasta posibles nevadas por encima de los 900 metros de altura, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La delegada de la Aemet en el archipiélago, María José Guerrero, ha explicado a Europa Press que el frío y las lluvias se mantendrán en las Islas hasta bien entrado el mes de enero.

Para este martes se esperan temperaturas máximas de entre 10 y 14 grados centígrados (ºC), cuando lo normal para estas épocas es que se sitúen en los 15ºC. Podría caer algún chubasco aislado y nevar por encima de los 900 metros de altura, es decir, en algunas de las cumbres más altas de la Serra de Tramuntana.

El miércoles, día de Nochebuena, continuarán los chubascos ocasionales en el conjunto de Baleares, que podrían venir acompañados de tormentas, granizo y nieve. Las temperaturas seguirán siendo frías, con máximas entre los 11ºC y los 14ºC y mínimas de entre -1ºC y 6ºC, por lo que no se descarta la posibilidad de que puedan producirse heladas en Mallorca e Ibiza. En Navidad, los chubascos ocasionales de los días previos se convertirán en precipitaciones generalizadas. Las temperaturas se prevé que sigan por el estilo, con máximas de entre 11ºC y 15ºC y mínimas de entre 3ºC y 9ºC.