La Aemet anuncia una Navidad bajo cero en Valencia: Lluvias, tormentas y temperaturas a la baja en los días más esperados de las fiestas

Frío y lluvia. Y ni siquiera tiene por qué ser en ese orden. Esa es la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sobre el tiempo que nos espera para los próximos días en Valencia , jornadas de muchos desplazamientos e intensa vida familiar dado que se trata de dos de las fechas más señaladas en el calendario festivo: Nochebuena y Navidad.

La bajada de temperaturas se dejará sentir especialmente en plenas celebraciones, puesto que el jueves 25 de diciembre será cuando más descienda el termómetro y cuando la sensación térmica sea más gélida.

En la ciudad de València las máximas apenas llegarán a los 12 ºC , mientras que en otros muchos puntos de la provincia ni siquiera se superarán los cinco grados.

En cuanto a las mínimas, en municipios del interior de Valencia el mercurio ni siquiera pasará de los 0 ºC o estará bajo cero, y en la capital del Túria se quedará en torno a unos heladores 5 ºC aunque la sensación térmica promete ser aún más baja, tal y como indica la previsión del tiempo en Valencia de la Aemet.

Cuándo lloverá

Las lluvias harán acto de presencia en Valencia el mismo día de Nochebuena, cuando se esperan cielos "con intervalos nubosos" y "probabilidad de chubascos en el litoral sur". No obstante, " no se descartan en el resto" del territorio, aunque si llueve, lo hará "de forma débile y aislada", pronostica la Agencia Estatal de Meteorología.

En puntos como Gandia (litoral sur de Valencia), la previsión del tiempo anuncia lluvias antes, durante y después de la cena de Nochebuena. Las precipitaciones se extenderán durante la madrugada, aunque los chaparrones más intensos se producirán, precisamente, en las horas de más movimiento de personas para acudir a casa de familiares y/o amigos, según especifica la Aemet.

Las lluvias se extenderán hasta el día de Navidad, jueves, y amenazarán durante toda la jornada con una alta probabilidad de que las nubes dejen agua en muchos momentos de la jornada.

En València ciudad y el área metropolitana las probabilidades de que se registren chubascos serán menores (de en torno al 60%) y, en caso de que finalmente llueva, las precipitaciones serían más débiles. Lo peor se espera para la tarde, aunque ya podrían recogerse algunas cantidades desde primera hora del día de Nochebuena.

En cualquier caso, el frío será lo más destacable en toda la geografía valenciana, con temperaturas en descenso que aún se sentirán como más bajas por efecto de la sensación térmica. La noche de Nochebuena será gélida pero la siguiente, la noche de Navidad, lo será aún más.

El tiempo en Valencia el día de Navidad

La jornada del jueves, 25 de diciembre, Navidad, será un día "nuboso" en Valencia, con "probabilidad de precipitaciones" en la zona litoral. Los chubascos se esperan "localmente moderados y persistentes", mientras que las temperaturas seguirán en descenso. La cota de nieve en el interior subirá hasta "los 1.000-1.200 metros" y se registrarán "heladas débiles en puntos del interior", detalla la Aemet .

En la capital del Túria, la madrugada de Navidad podría ver cómo las nubes descargan algún chaparrón que podría llegar en forma de tormenta y extenderse por todo el litoral sur de la provincia. En el interior, mientras tanto, la amenaza de lluvia será mucho menor (se quedará en torno al 20% frente al 80% de València ciudad o al 100% de Gandia) pero, a cambio, el frío será mayor, con temperaturas que apenas bailarán entre los 0 y los 5 ºC durante toda la jornada de Navidad.