¿Qué tiempo hará para Navidad en Barcelona y resto de Catalunya?

Catalunya se encuentra sumida en una masa de aire frío que está dejando precipitaciones y nevadas desde el pasado lunes.

Y es que la segunda quincena de diciembre está marcada por la inestabilidad: las lluvias no han dado tregua desde la semana pasada y, según las previsiones, persistirán en los próximos días.

De momento, este martes se prevé movido y frío: Catalunya ha amanecido con nubes repartidas por todo el mapa y con chaparrones que han comenzado durante la madrugada.

Viento y nevadas intensas

Asimismo, los chubascos continuarán a lo largo de toda la jornada y podrían dejar hasta 20 litros de agua acumulada. Por la tarde se intensificarán e irán acompañados de fuertes rachas de viento. Como consecuencia, el Meteocat ha activado el aviso amarillo en todo el litoral catalán.

En l’Empordà (Girona), en la parte alta de Barcelona y en el extremo sur de la geografía, las rachas podrían superar incluso los 50km/h.

Además, las nevadas volverán al Pirineo en cotas medias y bajas entre los 800 y 1.000 metros hasta el mediodía y entre los 1.200 y 1.400 metros por la tarde.

Día de Nochebuena

Las temperaturas continuarán descendiendo, con máximas que se situarán por debajo de los 10ºC en el litoral central y norte y por debajo de los 8ºC en el interior de la comunidad autónoma.

El pronóstico para el miércoles, día de Nochebuena, anuncia una tregua en las precipitaciones, aunque las nubes densas seguirán siendo las protagonistas, excepto en el centro del territorio, donde se abrirán claros.

Aun así, de madrugada es probable algún chubasco en el litoral y prelitoral sur. El aire húmedo y las bajas temperaturas podrían facilitar la formación de nieblas persistentes en el interior y la montaña.

Navidad en Catalunya

El jueves se reactivará el episodio de inestabilidad con mucho frío y nieve en diferentes puntos del interior y prelitoral de Catalunya.

De hecho, el Meteocat ha activado el aviso amarillo por nevadas en l’Anoia (Barcelona), la Conca de Barberà (Tarragona) y la Segarra (Lleida).

Es más, se esperan precipitaciones que podrían caer en cualquier punto del mapa, aunque serán débiles y acumularán cantidades poco abundantes, excepto en la Costa Brava y Daurada, donde descargarán con más fuerza.

El mercurio tocará fondo, con valores por debajo de los 10ºC en general, por lo que se espera un día de Navidad gélido y pasado por agua.

Fin de semana de contrastes

El viernes, día de Sant Esteve, se reanudarán las fuertes ráfagas de viento, que podrían superar los 60km/h, especialmente en la Costa Brava, donde las olas sobrepasarán los 3 o 4 metros de altura.

Además, se esperan aguaceros de gran magnitud en el litoral que podrían ir acompañados de tormenta.

De cara al fin de semana, la fuerza de las lluvias menguará en general y quedarán restringidas en la franja costera. El domingo volverá la tranquilidad al territorio, con muchos ratos de sol y temperaturas más altas.