Aviso de fuertes lluvias en Catalunya, en directo: última hora del tiempo y aviso del Meteocat

El paso de varias borrascas por la Península Ibérica ha obligado a activar decenas de avisos por intensidad de lluvias y tormentas en varios puntos del territorio.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir las últimas noticias sobre las borrascas que atraviesan Catalunya y la situación meteorológica en España.
Inestabilidad
A partir de este jueves Catalunya estará bajo el radio de acción de una perturbación mediterránea que puede comportar precipitación en muchos puntos del territorio, nieve en cotas relativamente bajas y notable alteración marítima. Sin embargo, la incertidumbre es muy alta.
Germán González
Heladas en las próximas horas
Las comarcas más afectadas por la nieve han sido Pallars Sobirà, la Cerdanya y la Vall d'Aran. Sin embargo, también se ha podido ver caer en puntos de la Catalunya central como el Moianès. Aquí la nieve cuajó poco a primera hora de la mañana y luego se evaporó. Se espera que en las próximas horas puedan volver las heladas en algunas zonas montañosas por lo que se pide máxima prudencia en la carretera teniendo en cuenta que aumentan los desplazamientos por las fiestas navideñas.
¿Cuál es la previsión de esta semana?
La previsión del tiempo según la AEMET para estos días es la siguiente:
- Martes 23 y miércoles 24: Nevadas restringidas a las montañas. Temperaturas más altas. El miércoles, chubascos intensos en el sur de Andalucía.
- Jueves 25 a sábado 27: Nuevo descenso térmico: ambiente muy frío. Precipitaciones en el norte y este peninsular y en Baleares. La cota de nieve bajará hasta 400-700 m en zonas del norte.
- Domingo 28 y lunes 29: Temperaturas más altas y tiempo más estable. Remitirán las heladas y las nevadas.
La DGT pide precaución ante previsión de nieve: planificar el viaje y consultar las vías
La llegada de un frente atlántico que traerá lluvias y un descenso en la cota de nieve la tarde de este sábado y la jornada del domingo a parte de la Península exige especial precaución al volante, en un fin de semana de muchos desplazamientos por el inicio de las vacaciones de Navidad. Por eso, para garantizar la fluidez de la vía y la seguridad vial, la DGT podrá adoptar medidas en los casos en los que la nieve afecte a la circulación como restringirla para vehículos pesados u otros que no tengan neumáticos de invierno, de todo tiempo o cadenas; limitar la velocidad de circulación, y prohibir adelantamientos, cortes totales preventivos o seguimiento obligatorio de desvíos alternativos. Tráfico tiene preparados 32 desvíos automatizados y vigilados en diferentes carreteras para el embolsamiento de camiones, y pide no perder de vista las recomendaciones que ayudan a circular con seguridad. Dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves; prestar atención a los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de Tráfico; extremar la precaución y disponer de los medios y equipamiento adecuado; y conocer los colores de la nieve y sus condiciones de circulación son algunas de ellas.
Germán González
Nieva en el norte de Catalunya y provoca problemas de circulación en 11 carreteras del Pirineo
El invierno ha traído la nieve a Catalunya. Este domingo cayó en la Catalunya central y en cotas bajas del Pirineo, aunque únicamente cuajó en esta zona provocando problemas de circulación. En concreto, este lunes la cota de nieve más baja estaba sobre los 900 metros de altura y la más alta en los 1.500. Localidades como Puigcerdà, Sort, Bellver de Cerdanya, Esterri d'Àneu o Isil, entre otras, han amanecido blancas.
Sin embargo, la nueve no siempre es bucólica, aunque estemos cerca de Navidad, y su caída provocó problemas en una docena de vías de acceso al Pirineo con obligatoriedad de llevar cadenas o restricción del paso de camiones en carreteras como la C-16 en el Túnel del Cadí, la N-230 entre Vilaller y Vielha, la C-13 hasta Llavorsí y la C-462 y la C-563.
Peligro por aludes en el Pirineo
Protecció Civil también ha advertido de la peligrosidad por aludes en la zona del Pirineo estos días. En concreto, el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha emitido un aviso por peligro pronunciado (3 sobre 5) de aludes en las zonas montañosas de la Vall d'Aran, la Pallaresa, Perafita-Puigpedrós, vertiente norte del Cadí-Moixeró, Prepirineo, y Ter-Freser.
Nieve en cotas superiores a 1.300 metros
El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualizado el aviso de situación meteorológica de peligro por nieve en las comarcas de la Cerdanya y Ripollès, donde se puede registrar un grueso de más de 20 centímetros de nieve en cotas de más de 1.300 metros. El grado de peligro máximo sigue siendo de 1 sobre 6 hasta el martes a las 1:00 horas.
Cuatro carreteras afectadas por la nieve en Girona y Barcelona
Un total de cuatro carreteras de las provincias de Girona y Barcelona sufren afectaciones este lunes por la tarde por nieve y hielo que dificultan su circulación, informa el Servei Català de Trànsit (SCT). Concretamente, hay restricciones para vehículos de tercera categoría (como motocicletas y ciclomotores) en la N-260 entre Planoles y Guils de Cerdanya, y en la N-260r en Bellver de Cerdanya (Girona). En la BV-4031 entre Castellar de N'Hug (Barcelona) y Toses (Girona) son obligatorias las cadenas y en la GIV-4016 en Toses hay nieve y hielo en la calzada.
Lleida concentra la mayoría de las carreteras que exigen cadenas para circular
La nieve caída a cotas altas obliga a circular con cadenas todavía en 12 carreteras catalanas: la BV-4031 en Castellar de n'Hug (Berguedà); la C-13 en Llavorsí (Pallars Sobirà); la C-142b en Naut Aran (Valle de Arán); la C-147 en Esterri d'Àneu (Lleida); la C-28 en Vielha (Lleida); la C-28z a Esterri de Aneu (Pallars Sobirà); la L-504 en Tírvia (Pallars Sobirà); la L-510 en Tírvia (Pallars Sobirà; la LV-436 en Lles de Cerdanya (Cerdanya); la LV-5004 en Espot (Pallars Sobirà) y la LV-5134 en Valls de Aguilar (Alt Urgell).
La nieve llega a Catalunya en cotas bajas
Moià se ha despertado esta mañana con una ligera nevada, resultado de la inestabilidad de este frente invernal que también puede dejar a lo largo del día de hoy nevadas en gran parte del Prepirineu y del Pirineu.
Según informa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la cota de nieve es muy variable en función del territorio. En el Pirineu occidental se sitúa alrededor de los 900 metros, mientras que en el resto de la cordillera oscila entre los 1.100 y los 1.500 metros. Esta variabilidad ha permitido que algunos puntos del Moianès, como Moià, hayan visto caer los primeros copos del invierno, aunque de manera débil y puntual.
En cambio, en zonas de montaña la nevada ha sido mucho más generosa. En Rasos de Peguera se han acumulado entre 15 y 20 centímetros de nieve, dibujando un paisaje plenamente invernal. También se ha registrado una nevada destacable en Puigcerdà, donde a primera hora de la mañana, hacia las siete, la nieve ya cubría calles y tejados.
