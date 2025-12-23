Aviso de fuertes lluvias en Catalunya, en directo: última hora del tiempo y aviso del Meteocat

La DGT pide precaución ante previsión de nieve: planificar el viaje y consultar las vías

La llegada de un frente atlántico que traerá lluvias y un descenso en la cota de nieve la tarde de este sábado y la jornada del domingo a parte de la Península exige especial precaución al volante, en un fin de semana de muchos desplazamientos por el inicio de las vacaciones de Navidad. Por eso, para garantizar la fluidez de la vía y la seguridad vial, la DGT podrá adoptar medidas en los casos en los que la nieve afecte a la circulación como restringirla para vehículos pesados u otros que no tengan neumáticos de invierno, de todo tiempo o cadenas; limitar la velocidad de circulación, y prohibir adelantamientos, cortes totales preventivos o seguimiento obligatorio de desvíos alternativos. Tráfico tiene preparados 32 desvíos automatizados y vigilados en diferentes carreteras para el embolsamiento de camiones, y pide no perder de vista las recomendaciones que ayudan a circular con seguridad. Dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves; prestar atención a los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de Tráfico; extremar la precaución y disponer de los medios y equipamiento adecuado; y conocer los colores de la nieve y sus condiciones de circulación son algunas de ellas.