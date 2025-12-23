Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería de Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Lista premiosMiguel Ángel GallardoMuseo PicassoExalcaldes MadridCaso FlechaHuelga sanitariosVivienda BarcelonaChris Rea
instagramlinkedin

En Directo

Previsión meteorológica

Aviso de fuertes lluvias en Catalunya, en directo: última hora del tiempo y aviso del Meteocat

Navidad helada en Catalunya: Meteocat pronostica la llegada de varios frentes que dejarán frío y lluvia durante toda la semana

El episodio de lluvias intensas "estático" se ceba en Badalona, el Maresme y el Vallès a la espera de más precipitaciones

Lluvias torrenciales en el Barcelonès, Vallès y Maresme

Lluvias torrenciales en el Barcelonès, Vallès y Maresme

ACN

Inés Sánchez

Jordi Grífol

Valentina Raffio

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El paso de varias borrascas por la Península Ibérica ha obligado a activar decenas de avisos por intensidad de lluvias y tormentas en varios puntos del territorio.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir las últimas noticias sobre las borrascas que atraviesan Catalunya y la situación meteorológica en España.

Actualizar

¿Cuál es la previsión de esta semana?

La previsión del tiempo según la AEMET para estos días es la siguiente:

  • Martes 23 y miércoles 24: Nevadas restringidas a las montañas. Temperaturas más altas. El miércoles, chubascos intensos en el sur de Andalucía.
  • Jueves 25 a sábado 27: Nuevo descenso térmico: ambiente muy frío. Precipitaciones en el norte y este peninsular y en Baleares. La cota de nieve bajará hasta 400-700 m en zonas del norte.
  • Domingo 28 y lunes 29: Temperaturas más altas y tiempo más estable. Remitirán las heladas y las nevadas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS email
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Capturados siete ladrones especialistas en sacarles premios a las tragaperras sin jugar
  2. Los Agents Rurals detectan talas de árboles ilegales para fabricar 'tions' en fincas privadas de la Selva interior
  3. Detenido en Amposta un hombre que introducía dinero falso hecho en Bulgaria
  4. Los centros comerciales contribuyen a la salud mental y alivian la soledad, según un estudio
  5. Detenida en Barcelona por estafar casi 400.000 euros al hombre de 89 años que cuidaba
  6. Trajes EPI y tres horas de descontaminación: así se han recogido las muestras de peste porcina en el IRTA
  7. Núria Terribas, experta en bioética: 'Los hijos de adopción tienen derecho a conocer sus orígenes pero los nacidos con donante no
  8. El Gobierno tumba el 95% de los grandes proyectos eólicos evaluados este año

Directo | Carreteras cortadas en el Pirineo por la nevada

Directo | Carreteras cortadas en el Pirineo por la nevada

Catalunya se prepara para una Navidad helada: la lluvia y la nieve serán las protagonistas

Catalunya se prepara para una Navidad helada: la lluvia y la nieve serán las protagonistas

Invierno 2025-2026: cuándo empieza, cuánto dura y por qué el 21 de diciembre es el día más corto del año

Invierno 2025-2026: cuándo empieza, cuánto dura y por qué el 21 de diciembre es el día más corto del año

Lluvias torrenciales en el Barcelonès, Vallès y Maresme

Catalunya se prepara para más lluvias: fin de semana pasado por agua

Catalunya se prepara para más lluvias: fin de semana pasado por agua

Diciembre se complica en Catalunya: lluvias, borrascas y la incógnita de la nieve para Navidad

Diciembre se complica en Catalunya: lluvias, borrascas y la incógnita de la nieve para Navidad

Alerta de la Aemet en Catalunya: este es el pronóstico de fuertes lluvias y tormentas

Alerta de la Aemet en Catalunya: este es el pronóstico de fuertes lluvias y tormentas

Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Barcelona y Badalona, dejando hasta 100 litros por metro cuadrado en cuestión de horas

Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Barcelona y Badalona, dejando hasta 100 litros por metro cuadrado en cuestión de horas