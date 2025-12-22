Aviso de fuertes lluvias en Catalunya, en directo: última hora del tiempo y aviso del Meteocat

Hasta 33 carreteras afectadas por la nieve, sobre todo en Asturias y Huesca

El temporal de nieve que mantiene a siete comunidades en aviso amarillo está afectando a primera hora de la tarde de este domingo a 33 carreteras del país, con una situación especialmente difícil en el Principado de Asturias y Huesca, ambas con cinco vías afectadas.

También hay problemas, dentro de la red principal de carreteras, la A-15 en Lubia (Soria), que se encuentra transitable pero con precaución, según el último boletín de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El temporal está afectando también a la circulación de vías en todas las provincias de Castilla y León menos Valladolid, en Cantabria, la Comunidad Foral de Navarra, las provincias de Lugo y Pontevedra y Granada.

La peor situación se encuentra en el Principado de Asturias, con dos vías intransitables (la AS-348, en Oubachu y la CO-4, en Gamonéu), otras dos en las que es obligatorio el uso de cadenas (la AS-29 en Folgueiras de Aviouga y la AS-230 en Pontonga) y la N-630 en Floracebos transitable pero con precaución.