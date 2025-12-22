En Directo
Previsión meteorológica
Aviso de fuertes lluvias en Catalunya, en directo: última hora del tiempo y aviso del Meteocat
Navidad helada en Catalunya: Meteocat pronostica la llegada de varios frentes que dejarán frío y lluvia durante toda la semana
El episodio de lluvias intensas "estático" se ceba en Badalona, el Maresme y el Vallès a la espera de más precipitaciones
El paso de varias borrascas por la Península Ibérica ha obligado a activar decenas de avisos por intensidad de lluvias y tormentas en varios puntos del territorio. En Catalunya se espera la llegada de varios frentes que podrían aumentar drásticamente la inestabilidad atmosférica, dejar chaparrones de carácter torrencial y provocar un marcado descenso de las temperaturas en los próximos días. Las autoridades piden prestar atención a los pronósticos ya que la situación puede evolucionar de forma errática.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir las últimas noticias sobre las borrascas que atraviesan Catalunya y la situación meteorológica en España.
La previsión para este lunes en Catalunya
Cielo nuboso a primeras horas, disminuyendo a poco nuboso por la tarde, excepto en Pirineos; probables estratos bajos, brumas o bancos de niebla matinales y vespertinos en la depresión central. Se esperan precipitaciones en el Pirineo y tercio oriental de madrugada, sin descartar que sean localmente fuertes en el litoral, tendiendo a cesar durante la mañana; en horas centrales hay probabilidad de nuevas precipitaciones en la cara norte del Pirineo. Serán en forma de nieve por encima de los 700-1000 metros, con acumulaciones significativas por encima de 1200 metros en el Pirineo oriental. Temperaturas en descenso y heladas moderadas en Pirineos, débiles en el resto del interior de la mitad norte. Viento moderado en la mitad sur y flojo en el resto de componente oeste, excepto de componente norte en el Vall d'Arann y norte del AEmpordà; no se descartan intervalos de viento fuerte con rachas muy fuertes ocasionales en el sur de Tarragona, más probables al final del día.
Trànsit advierte de las carreteras en las que es necesario el uso de cadenas
El Servei Català de Trànsit avisa que se requieren cadenas en la C-28 Port de la Bonaigua, la C-142b Pla de Beret y la N-260 Port del Cantó.
Además, advierte de que, en las próximas horas, la nieve podría afectar más vías en las cotas altas, como en aquellas cercanas al túnel del Cadí. Asimismo, desde Trànsit han activado paneles informativos en el Berguedà y la Cerdanya.
Catalunya comerá el día de Navidad con nubes y lluvia, y con tormentas en el Empordà
Las nubes, las lluvias y, en las comarcas del Empordà, las tormentas marcarán en Catalunya la comida del próximo jueves, día de Navidad, según la predicción hecha publica este domingo por la delegación catalana de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
La nubosidad marcará la jornada, con precipitaciones que serán más probables e intensas en el litoral y el Pirineo, donde la cota de nieve se situará entre los 1.000 y los 1.300 metros. En las comarcas del Empordà, además, se podrán registrar tormentas.
El jueves, las temperaturas máxima y mínima oscilarán en la ciudad de Barcelona entre los 14 y los 10 grados; en Girona, entre los 13 y los 4; en Lleida, entre los 6 y los 2; y en Tarragona, entre los 11 y los 7.
14 personas sorprendidas por un alud en la Cerdanya
"En Meranges, un grupo de 14 personas se ha visto sorprendido por un alud cuando se dirigían al refugio de Engorgs No ha habido ningún atrapado, pero hemos trasladado al Hospital de Cerdanya a 3 heridos con afectaciones leves", han explicado Bombers en la red social 'X'.
Hasta 33 carreteras afectadas por la nieve, sobre todo en Asturias y Huesca
El temporal de nieve que mantiene a siete comunidades en aviso amarillo está afectando a primera hora de la tarde de este domingo a 33 carreteras del país, con una situación especialmente difícil en el Principado de Asturias y Huesca, ambas con cinco vías afectadas.
También hay problemas, dentro de la red principal de carreteras, la A-15 en Lubia (Soria), que se encuentra transitable pero con precaución, según el último boletín de la Dirección General de Tráfico (DGT).
El temporal está afectando también a la circulación de vías en todas las provincias de Castilla y León menos Valladolid, en Cantabria, la Comunidad Foral de Navarra, las provincias de Lugo y Pontevedra y Granada.
La peor situación se encuentra en el Principado de Asturias, con dos vías intransitables (la AS-348, en Oubachu y la CO-4, en Gamonéu), otras dos en las que es obligatorio el uso de cadenas (la AS-29 en Folgueiras de Aviouga y la AS-230 en Pontonga) y la N-630 en Floracebos transitable pero con precaución.
Guillem Costa
Desactivada la alerta por chubascos a la espera de más lluvias durante la semana de Navidad
El Meteocat da por finalizado el tramo más intenso del temporal, pero advierte de la llegada de un nuevo frente a última hora de este domingo, capaz de dejar precipitaciones abundantes en el litoral y prelitoral central y en el norte y nordeste del país. De cara a la madrugada del lunes, la lluvia podría mantenerse en comarcas del nordeste. Y de hecho, puede llover, no de forma constante pero sí durante varios días, durante toda la semana de Navidad. De hecho, en las últimas horas, el Meteocat ya avisó de que este domingo sería una especie de pausa antes de empezar a recibir más chubascos.
La lluvia intensa deja 98,3 litros en Sils (Girona) y 76,8 en Badalona (Barcelona)
La intensa lluvia caída en Catalunya desde la noche del viernes hasta la madrugada de este domingo ha dejado 98,3 litros por metro cuadrado en el municipio gerundense de Sils y 76,8 en la localidad barcelonesa de Badalona, según los datos del servicio Meteocat.
En Fogars de la Selva (Barcelona), las estaciones de Meteocat han recogido 89,8 litros por metro cuadrado, mientras que en Salt (Girona) han acumulado 75,5 litros, y en Mataró (Barcelona), 70,6 litros.
Un edificio tuvo que ser desalojado en Granollers
En Granollers fue necesario desalojar un bloque de pisos por peligro de derrumbe. Los Bombers recibieron el aviso a las 13.25 horas de que las obras en una de las terrazas habían provocado que la bonera no absorbiera agua y que el sobrepeso rompiera varias vigas de hormigón. Se hizo un apuntalamiento de emergencia y se cubrió la terraza para evitar más filtraciones. Se evacuaron preventivamente 26 personas de ocho viviendas de un edificio de cinco plantas. También se recibió el aviso a las 17.12 horas del arrastre de una furgoneta por una riada en el Camí del Mig de Vilassar de Mar de la que se creía que había el conductor atrapado en el interior. Se activaron ocho dotaciones y la búsqueda permitió localizar el vehículo vacío. El propietario había podido salir ileso.
Durante la pasada noche y madrugada, las precipitaciones se han desplazado lentamente hacia las comarcas de Girona —con registros generales de entre 30 y 60 litros en la Selva, el Gironès y el Empordà— y los Bomberos han recibido una veintena de avisos, básicamente para revisar acumulaciones de agua, retirar árboles caídos y limpieza de vías.
Protecció Civil desactiva la alerta INUNCAT
Protecció Civil ha desactivado la alerta del plan Inuncat por lluvias fuertes ante la mejora de las previsiones meteorológicas, aunque el plan se mantiene en prealerta por la previsión de lluvias intensas en el litoral y prelitoral de Girona a partir de este domingo por la tarde y noche. El episodio de precipitaciones de las últimas 24 horas ha dejado registros cercanos a los 100 litros en diversos puntos del Vallès Oriental, la Selva y el Maresme. Sobresalen los más de 110 litros en Sant Fost de Campsentelles, los 98 litros de Sils, los 89,8 litros de Fogars de la Selva, los 84 litros de Mollet del Vallès o los 76,8 litros de Badalona-Museu, según los datos de las estaciones meteorológicas del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) y Meteoclimatic.
Actualizados los avisos por lluvia intensa, que en Girona se prolongarán hasta la mañana del lunes
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualizado los avisos por lluvia intensa en Catalunya, que se reactivarán a partir de esta tarde en el litoral y prelitoral de Barcelona y Girona y que se mantendrán activos desde la madrugada hasta las 6 horas del lunes en las comarcas de Girona.
Las lluvias podrán ir acompañadas temporal y podrán descargar más de 20 mm en media hora.
