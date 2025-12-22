Catalunya se prepara para una Navidad helada: la lluvia y la nieve serán las protagonistas

Catalunya comienza la semana pasada por agua: tras un fin de semana marcado por la inestabilidad y las precipitaciones, la previsión meteorológica indica que, por ahora, el tiempo se mantendrá en la misma línea.

Y es que, el pasado sábado, la alarma ES-Alert hizo sonar los teléfonos en varias localidades del área metropolitana de Barcelona, alertando de las lluvias torrenciales que cayeron en pocas horas.

Ahora, la previsión para este lunes anuncia una jornada inestable por la entrada de un frente frío que ya barre Catalunya de oeste a este.

Aviso amarillo

La comunidad autónoma ha amanecido con nubes densas en gran parte del territorio, a excepción de la mitad sur del mapa, donde el cielo se mantendrá despejado durante todo el día.

Los nubarrones descargarán precipitaciones en el sector oriental de Catalunya, en puntos de la depresión central, el Prepirineo y el litoral y prelitoral de Barcelona y Girona.

De hecho, el Meteocat ha activado el aviso amarillo por la intensidad de las lluvias matutinas en las comarcas gerundenses del Gironès, la Selva, el Baix i l’Alt Empordà y el Pla de l’Estany.

Viento y nieve

En el Pirineo se esperan nevadas generosas, con una cota que empezará alrededor de los 1.200 metros de altura y que irá bajando hasta los 700 o 800 metros.

Por ende, el Meteocat activa el aviso amarillo por la nieve en la Cerdanya (Lleida y Girona) y en el Ripollès (Girona).

El viento acompañará las lluvias durante todo el día: las ráfagas soplarán moderadas en el norte de la comunidad autónoma y en el delta de l’Ebre, y podrían superar los 40 o 50km/h.

El termómetro toca fondo

La llegada de estas masas de aire frío provocarán un descenso en los termómetros, con máximas por debajo de los 12ºC en la costa y por debajo de los 10ºC en el interior.

De cara al martes, las nubes grises cubrirán toda la atmósfera y los chubascos continuarán en los mismos puntos del territorio, aunque serán menos intensos.

La cota de nieve oscilará entre los 800 y 1.000 metros de madrugada, y posteriormente subirá hasta los 1.200 y 1.400 metros.

El mercurio tocará fondo y las mínimas se situarán por debajo de los 5ºC en el litoral y de los 0ºC en muchos puntos del interior, incluso con algunas heladas locales.

Nochebuena tranquila y sin lluvias

En Lleida y Tarragona se prevé un ambiente mucho más apacible, aunque no se descarta alguna lluvia puntual.

El miércoles la inestabilidad dará una tregua a Catalunya: los últimos resquicios de precipitaciones se limitarán a la mañana, principalmente en el litoral y prelitoral central.

Por la tarde se espera una mejora notable en el tiempo, por lo que se vaticina una Nochebuena tranquila y sin lluvias, aunque muy fría.

Aun así, la Tramuntana seguirá soplando con fuerza durante todo el día, especialmente en la Costa Brava, con olas que pueden superar los 2 o 3 metros de altura.

Nuevo frente frío en Navidad

De cara al jueves, día de Navidad, entrará un nuevo frente frío que devolverá la inestabilidad a Catalunya.

El viento del nordeste llegará del interior de Europa y transportará aire helado y precipitaciones a la comunidad autónoma. Además, en el Pirineo la nieve podría acumular más de 20 centímetros en cotas medias.

El temporal continuará durante Sant Esteve y a lo largo del fin de semana. Se espera que el tiempo comience a estabilizarse a principios de la próxima semana.