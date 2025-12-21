Cambio de estación
Invierno 2025-2026: cuándo empieza, cuánto dura y por qué el 21 de diciembre es el día más corto del año
El día más corto y la noche más larga del año suele ser en los días cercanos al solsticio de invierno
Invierno 2026: la noche más larga del año abre una temporada de eclipses, lluvias de estrellas y el baile entre la luna y Júpiter
¿Y si nos quedamos siempre con el horario de invierno? Así cambiaría tu vida diaria
Ángel Guerrero
El cambio de las estaciones suele producirse sobre los días 20, 21 o 22. Y el solsticio de invierno coincidirá con el penúltimo domingo del año será el día 21 a las 16.03 horas (hora peninsular española).
Será entonces la noche más larga del año y el día más corto y, oficial y astronómicamente, quedará inaugurada esta última estación, que también saluda la llegada del nuevo año, dura aproximadamente 88 días y 23 horas y 43 minutos, y acabará el 20 de marzo de 2025 a las 15.45 horas (hora peninsular española), cuando se inicie la primavera.
A lo largo del siglo XXI, el solsticio de invierno siempre se produce en España entre el 20 y 22 de diciembre. El hecho de que se corresponda con el día más corto y la noche más larga del año se explica porque, en este caso, el hemisferio norte está muy alejado del sol en cuanto al eje y hay un desequilibrio de horas entre el día y la noche, de manera que hay más horas de oscuridad que de luz.
Últimas lluvias de estrellas del año
Pero en diciembre, además de las Navidades, también tendrá lugar un interesante fenómeno astronómico, el último del año.
Es la lluvia de estrellas de las úrsidas, que se producirá entre el 16 y 26 de diciembre, cuando la Tierra atravesará una región de su órbita que coincide con una nube donde se concentran los restos de polvo, hielo y rocas de 8P/Tuttle, un cometa de 4,5 kilómetros de largo que tarda 13,6 años en dar una vuelta alrededor del sol.
La mejor noche para verlas será del 21 al 22 de diciembre. Su tasa de actividad es modesta, entre 10 y 50 meteoros por hora, con una velocidad de unos 33 kilómetros por segundo.
- Borrasca Emilia, en directo: Última hora del tiempo y los avisos en Catalunya
- Detenida en Barcelona por estafar casi 400.000 euros al hombre de 89 años que cuidaba
- Capturados siete ladrones especialistas en sacarles premios a las tragaperras sin jugar
- Trajes EPI y tres horas de descontaminación: así se han recogido las muestras de peste porcina en el IRTA
- Los científicos niegan sobrepoblación general de jabalís y reclaman un censo antes de intensificar la caza
- El Gobierno tumba el 95% de los grandes proyectos eólicos evaluados este año
- Catalunya reactiva sus planes frente a inundaciones ante las intensas lluvias previstas para este viernes y sábado
- Navidad helada en Catalunya: Meteocat pronostica la llegada de varios frentes que dejarán frío y lluvia durante toda la semana