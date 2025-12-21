Aviso de fuertes lluvias en Catalunya, en directo: última hora del tiempo y aviso del Meteocat

Desalojados 26 vecinos de un edificio en Granollers (Barcelona) por acumulación de agua

Veintiséis vecinos han sido desalojados este sábado de un edificio de Granollers (Barcelona) por las filtraciones de agua de lluvia que han afectado al inmueble, han informado a EFE fuentes de los Bombers de la Generalitat.

El edificio, ubicado en el número 12 de la calle Cristòfol Colom de la ciudad, cuenta con planta baja y cinco plantas en altura, en la última de los cuales se están ejecutando unas obras.

Los servicios de emergencias han sido alertados a las 13:25 horas de que, como consecuencia de la intensa lluvia que caía en la ciudad, se había acumulado agua en uno de los pisos de la última planta, lo que había provocado la caída del techo de una de las viviendas de la cuarta y había afectado al forjado, suceso que no ha ocasionado heridos.

Los bomberos, que han acudido al lugar con cuatro dotaciones, han comprobado el estado del edificio y han procedido a desalojar a los vecinos.

Posteriormente, han apuntalado la zona del forjado afectada por la acumulación de agua y, tras una inspección junto con el arquitecto municipal, han colocado una chapa en la última planta para impedir la entrada de más lluvia al edificio, que cuenta con ocho pisos.

Acabados estos trabajos, que ha seguido en el lugar la alcaldesa de Granollers, Alba Barnusell, se ha acordado que los vecinos regresarán a sus casas, excepto los residentes en uno de los pisos de la última planta, para los que los servicios municipales de Granollers están buscando alojamiento temporal.

Los demás vecinos podrán pasar la noche en sus casas, pero les han aconsejado que no entren en la estancia de la vertical en la que se ha producido la acumulación de agua por si hubieran nuevas filtraciones.