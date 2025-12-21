En Directo
Previsión meteorológica
Aviso de fuertes lluvias en Catalunya, en directo: última hora del tiempo y aviso del Meteocat
Navidad helada en Catalunya: Meteocat pronostica la llegada de varios frentes que dejarán frío y lluvia durante toda la semana
El episodio de lluvias intensas "estático" se ceba en Badalona, el Maresme y el Vallès a la espera de más precipitaciones
El paso de varias borrascas por la Península Ibérica ha obligado a activar decenas de avisos por intensidad de lluvias y tormentas en varios puntos del territorio. En Catalunya se espera la llegada de varios frentes que podrían aumentar drásticamente la inestabilidad atmosférica, dejar chaparrones de carácter torrencial y provocar un marcado descenso de las temperaturas en los próximos días. Las autoridades piden prestar atención a los pronósticos ya que la situación puede evolucionar de forma errática.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir las últimas noticias sobre las borrascas que atraviesan Catalunya y la situación meteorológica en España.
Esta tarde vuelven los avisos por lluvia intensa en Catalunya
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha desactivado los avisos por lluvia intensa durante este domingo. Avisos que, eso sí, se volverán a activar a partir de las 18 horas. Hasta la medianoche, el litoral y prelitoral de Barcelona y Girona estará en aviso moderado por lluvia intensa, con precipitaciones que pueden ir acompañadas de temporal que puede descargar más de 20 mm en media hora.
Avisos amarillos este domingo por nevada y oleaje en Granada, y solo por fenómenos costeros en Almería
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este domingo, 21 de diciembre, los avisos de nivel amarillo por fenómenos costeros y fuertes vientos que pueden alcanzar hasta los 60 kilómetros por hora en Almería y Granada, y por nevada en la provincia granadina.
Según se ha reflejado en la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, en Granada, el aviso amarillo por nevada estará activado en la zona de Guadix y Baza desde las 12,00 horas hasta la medianoche, donde se espera una acumulación de tres centímetros de nieve en 24 horas. Asimismo, las acumulaciones esperadas estarán por encima de los 1.200 metros, mientras que la cota de nieve descenderá hasta 900-1.000 metros al final del día.
Aviso amarillo este domingo por nevadas de hasta 10 centímetros en la Sierra de Madrid
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso de nivel amarillo de cara a este domingo ante la previsión de nevadas en la zona de la Sierra, con acumulaciones de hasta diez centímetros de espesor.
En concreto, el aviso estará activo hasta las 18.00 horas ante la previsión de acumulaciones de nieve en 24 horas de hasta 10 centímetros, con una probabilidad de entre el 40 y 70%.
Las acumulaciones se esperan en zonas situadas a partir de los 1.100 o 1.200 metros de altitud, según ha precisado el servicio meteorológico.
El 112 recibe 202 llamadas por el episodio de lluvias en Catalunya
El teléfono de emergencias 112 ha recibido 202 llamadas referentes al episodio de lluvias en Catalunya, 190 de ellas provenientes de la provincia de Barcelona (96,94%), ha informado Protección Civil en un comunicado este sábado.
Los Bomberos de la Generalitat han recibido este sábado 80 avisos por servicios relacionados con las tormentas, la mayoría en la Regió Metropolitana Nord, con 71 avisos, concentrados principalmente entre las 12 y las 16 horas.
Protecció Civil mantiene el Inuncat ante la previsión de lluvias intensas en Barcelona, Girona y Tarragona
Protecció Civil de la Generalitat mantiene activado en fase de alerta el Plan especial de emergencias por inundaciones de Catalunya (INUNCAT), atendiendo a las previsiones de lluvias intensas que pueden afectar a diversos puntos de Catalunya en las próximas horas.
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha actualizado el aviso de intensidad de lluvia previsto para este fin de semana. Durante esta noche y madrugada, localmente se pueden seguir superando los 20 l/m² en 30 minutos en el litoral y prelitoral de Barcelona y Girona. Además, se añaden comarcas del sur como el Tarragonès, el Baix Penedès y el Garraf. No se descarta que los chubascos vayan puntualmente acompañados de tormenta.
De cara a mañana domingo, el Meteocat indica que habrá una tregua durante las horas centrales del día, aunque se prevé que por la tarde-noche pueda entrar un nuevo frente de precipitaciones en el extremo noreste del país.
Los registros más altos de lluvia de este sábado
• Badalona 76,4 l/m2
• Granollers 62,9 l/m2
• Mataró 57,9 l/m2
• La Roca del Vallès 51,1 l/m2
Desalojados 26 vecinos de un edificio en Granollers (Barcelona) por acumulación de agua
Veintiséis vecinos han sido desalojados este sábado de un edificio de Granollers (Barcelona) por las filtraciones de agua de lluvia que han afectado al inmueble, han informado a EFE fuentes de los Bombers de la Generalitat.
El edificio, ubicado en el número 12 de la calle Cristòfol Colom de la ciudad, cuenta con planta baja y cinco plantas en altura, en la última de los cuales se están ejecutando unas obras.
Los servicios de emergencias han sido alertados a las 13:25 horas de que, como consecuencia de la intensa lluvia que caía en la ciudad, se había acumulado agua en uno de los pisos de la última planta, lo que había provocado la caída del techo de una de las viviendas de la cuarta y había afectado al forjado, suceso que no ha ocasionado heridos.
Los bomberos, que han acudido al lugar con cuatro dotaciones, han comprobado el estado del edificio y han procedido a desalojar a los vecinos.
Posteriormente, han apuntalado la zona del forjado afectada por la acumulación de agua y, tras una inspección junto con el arquitecto municipal, han colocado una chapa en la última planta para impedir la entrada de más lluvia al edificio, que cuenta con ocho pisos.
Acabados estos trabajos, que ha seguido en el lugar la alcaldesa de Granollers, Alba Barnusell, se ha acordado que los vecinos regresarán a sus casas, excepto los residentes en uno de los pisos de la última planta, para los que los servicios municipales de Granollers están buscando alojamiento temporal.
Los demás vecinos podrán pasar la noche en sus casas, pero les han aconsejado que no entren en la estancia de la vertical en la que se ha producido la acumulación de agua por si hubieran nuevas filtraciones.
149 llamadas al 112
El teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 149 llamadas vinculadas al actual episodio de lluvias, concentrándose la mayoría en el Barcelonès (43,56%), seguido del Maresme (24,26%), el Vallès Oriental (15,84%) y el Vallès Occidental (8,42%).
Mañana, un nuevo frente
El episodio de lluvias que se registra en las últimas horas, sobre todo en Barcelona y su entorno, afectará esta noche el norte de la comarca del Maresme y la provincia de Girona.
Protecció Civil, ante este pronóstico, ha vuelto a pedir especial atención en el entorno de las rieras del Maresme, que los ciudadanos eviten desplazamientos innecesarios y que no se crucen ríos, barrancos o zonas inundables.
El servicio Meteocat, por su parte, ha informado de que esta tarde la lluvia se ha centrado sobre todo en la comarca del Maresme, donde puntualmente se han registrado chubascos intensos. En la ciudad de Mataró, por ejemplo, se han recogido 15,9 litros por metro cuadrado en media hora.
Meteocat prevé que la próxima madrugada todavía se registren lluvias en Girona a la espera de que el domingo por la tarde un nuevo sistema frontal cruce Cataluña con precipitaciones de oeste a este. Las temperaturas bajarán de forma significativa.
Una riera arrastra en Vilassar un vehículo con un hombre dentro, que ha salido ileso
Una riera de Vilassar de Mar (Barcelona) que bajaba llena de agua por la intensa lluvia que cae este sábado en la capital catalana y su entorno ha arrastrado durante un largo tramo una furgoneta con un hombre en su interior, quien finalmente ha podido salir ileso del vehículo, han informado a EFE fuentes de los Bombers de la Generalitat.
El suceso ha tenido lugar esta tarde en una riera a su paso por el Camí del Mig de Vilassar, donde la fuerza del agua ha arrastrado el vehículo con su conductor dentro.
La Policía Local de Vilassar ha sido alertada de este suceso, que a su vez ha avisado a los Bombers de la Generalitat, cuyos efectivos se han sumado al dispositivo de búsqueda del hombre.
Finalmente, han localizado la furgoneta, que estaba vacía, y han encontrado en las inmediaciones al conductor, quien ha explicado a los efectivos que, tras ser arrastrado por la riera, ha podido salir ileso del vehículo por sus propios medios.
- Borrasca Emilia, en directo: Última hora del tiempo y los avisos en Catalunya
- Detenida en Barcelona por estafar casi 400.000 euros al hombre de 89 años que cuidaba
- Capturados siete ladrones especialistas en sacarles premios a las tragaperras sin jugar
- Trajes EPI y tres horas de descontaminación: así se han recogido las muestras de peste porcina en el IRTA
- Los científicos niegan sobrepoblación general de jabalís y reclaman un censo antes de intensificar la caza
- El Gobierno tumba el 95% de los grandes proyectos eólicos evaluados este año
- Catalunya reactiva sus planes frente a inundaciones ante las intensas lluvias previstas para este viernes y sábado
- Navidad helada en Catalunya: Meteocat pronostica la llegada de varios frentes que dejarán frío y lluvia durante toda la semana