En Directo
Previsión meteorológica
Aviso de fuertes lluvias en Catalunya, en directo: última hora del tiempo y aviso del Meteocat
El paso de varias borrascas por la Península Ibérica ha obligado a activar decenas de avisos por intensidad de lluvias y tormentas en varios puntos del territorio. En Catalunya se espera la llegada de varios frentes que podrían aumentar drásticamente la inestabilidad atmosférica, dejar chaparrones de carácter torrencial y provocar un marcado descenso de las temperaturas en los próximos días. Las autoridades piden prestar atención a los pronósticos ya que la situación puede evolucionar de forma errática.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir las últimas noticias sobre las borrascas que atraviesan Catalunya y la situación meteorológica en España.
Madrid destina casi 600 millones de euros a la Lotería de Navidad y roza los tres millones de billetes consignados
La Comunidad de Madrid volverá a situarse este año entre las regiones con mayor volumen de juego en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, con una consignación que supera los 596 millones de euros y cerca de tres millones de billetes puestos a la venta, según los datos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) recogidos por Europa Press.
En concreto, la consignación de Madrid para el Sorteo de Navidad alcanza los 596.456.600 euros, lo que se traduce en 2.982.283 billetes.
Aviso amarillo en Málaga por lluvias
La AEMET ha emitido aviso amarillo para la tarde del sábado ante la previsión de que se registren precipitaciones localmente fuertes en la costa de Málaga.
Los amanecen este sábado nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, localmente fuertes en la costa oriental de Málaga en las primeras horas de la madrugada.
Se esperan temperaturas mínimas en descenso en la segunda mitad del día en la mitad oriental, con heladas débiles en las sierras de la mitad oriental.
La Delegación del Gobierno en CyL activa la fase de alerta por nevadas
La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha activado la fase de alerta por nevadas de hasta diez centímetros por encima de los 900 metros que pueden afectar a la Red de Carreteras del Estado en las provincias de León, Zamora, Palencia, Burgos, Soria, Segovia, Ávila y Salamanca.
En concreto, en el marco del Protocolo de coordinación de actuaciones ante situaciones meteorológicas extremas, se activa esta fase de alerta, en la que destaca que en la Cordillera Cantábrica de León y en Sanabria (Zamora), donde se activa a las 19.00 horas de este sábado y se espera acumulación de nieve en 24 horas de hasta diez centímetros a partir de los 900 metros.
La alerta se activa también a partir de las 00.00 horas del día 21 en la Cantábrica en las provincias de Palencia y Burgos, así como en la Ibérica en esta última provincia y en Soria,
Se espera una Navidad helada en Catalunya
Catalunya vivirá una Navidad marcada por la inestabilidad atmosférica, el frío y, quizás, la nieve. El Servei Meteorològic de Catalunya afirma que a partir del lunes 22 de diciembre, en vísperas de las festividades, llegará una perturbación de origen atlántico que dará lugar a precipitaciones débiles o moderadas y de distribución irregular en buena parte del territorio y que, además, provocará un descenso notable de los termómetros. La combinación de ambos factores hará que la cota de nieve se sitúe entre los 800 y los 1.000 metros.
Precipitaciones y temperatura más altas
El sábado por la mañana ha empezado con algunas precipitaciones en buena parte del litoral y prelitoral y temperaturas más altas precisamente en estas mismas zonas; parecida o ligeramente más baja en la resta del territorio.
Protecció Civil pide prudencia ante las lluvias
Protecció Civil ha pedido "mucha prudencia", especialmente en la movilidad, ante los avisos por intensidad de lluvia en buena parte de Catalunya. "Aunque no llueva, no crucéis ríos y rieras de litoral y prelitoral central y norte".
Protecció Civil pide prudencia: "No cruce ríos ni rieras"
"Pedimos mucha prudencia sobre todo en la movilidad. Si tiene que desplazarse, tenga en cuenta las previsiones del Meteocat y el estado del tráfico. Aunque no llueva, no cruce ríos y rieras del litoral y prelitoral central y norte", ha advertido Protecció Civil en la red social 'X'.
Incertidumbre para Navidad
De cara al lunes, se prevé la llegada de una nueva perturbación procedente del norte, con aire frío, que barrerá las precipitaciones actuales, en una depresión que afectará Europa Occidental y que dejará aire frío, con temperaturas inferiores a la media climática y que provocará heladas en el interior de Catalunya.
A partir del lunes esta perturbación puede provocar precipitaciones, especialmente en el norte de Catalunya, y venir acompañada de nevadas, con la cota de nieve bajando hasta los 800 metros de altura, aunque puntualmente podría situarse por debajo, según el responsable del Meteocat.
En cualquier caso, los modelos de cara a la próxima semana y a los días festivos de Navidad y Sant Esteve apuntan a mucha dispersión e incertidumbre, por lo que habrá que estar pendientes de las actualizaciones, aunque "el frío está asegurado".
Los primeros chubascos empiezan a abrirse paso en el litoral catalán
Las imágenes satelitales muestran que en estos momentos ya se están produciendo chubascos de carácter fuerte en varios puntos del litoral catalán. La lluvia empieza a descargar con fuerza en Mataró y en el Empordà. Mientras, los modelos indican que hay un frente formándose sobre el mar y avanzando poco a poco hacia la costa. Todo apunta a que la situación seguirá escalando durante las próximas horas.
Un frente cargado de lluvia se adentra desde el mar hacia el litoral
Las imágenes satelitales muestran que un frente cargado de lluvia, y que por ahora descarga con una intensidad moderada, se adentra desde el mar hacia el litoral. Los modelos indican que la lluvia podría empezar a coger fuerza a lo largo de la próxima hora.
- Sanidad alerta de casos de sobredosis accidental de paracetamol con jarabes para niños
- Más de 34.000 personas han sido admitidas para optar a las 12.366 plazas MIR 2025-2026
- Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Barcelona y Badalona, dejando hasta 100 litros por metro cuadrado en cuestión de horas
- Detenida en Barcelona por estafar casi 400.000 euros al hombre de 89 años que cuidaba
- La DGT da un paso más: llega la nueva baliza V27 y estas son sus diferencias con la V16
- Trajes EPI y tres horas de descontaminación: así se han recogido las muestras de peste porcina en el IRTA
- Los científicos niegan sobrepoblación general de jabalís y reclaman un censo antes de intensificar la caza
- El Gobierno tumba el 95% de los grandes proyectos eólicos evaluados este año