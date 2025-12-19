Catalunya se prepara para más lluvias: fin de semana pasado por agua

Tras unos días de estabilidad atmosférica, Catalunya se prepara para un fin de semana de frío y lluvias intensas que han hecho activar los avisos del Meteocat.

De momento, este viernes entra en la comunidad autónoma un nuevo frente atlántico que reactivará las precipitaciones. Hasta el mediodía, el cielo estará mayormente despejado en gran parte del territorio, excepto por el paso de alguna banda de nubes densas.

Será a partir de la tarde cuando lleguen los nubarrones a todo el mapa y que, además, traerán consigo los chubascos más intensos del día.

Las primeras gotas

No obstante, desde primera hora de la mañana caerán las primeras gotas en puntos del litoral y prelitoral de la provincia de Girona. En el interior de Catalunya, aparecerán nieblas que permanecerán hasta el mediodía.

Por la tarde, los chubascos se irán extendiendo hacia más puntos de la costa catalana, e irán aumentando en intensidad.

Por ende, el Meteocat ha activado el aviso amarillo en las comarcas barcelonesas de Osona, Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Oriental y en el Moianès, así como en la Garrotxa (Girona).

El día más inestable

Este aviso asciende a naranja en las comarcas del Vallès Occidental y el Maresme, ambas en Barcelona, y en las comarcas gerundenses de l’Alt Empordà, Baix Empordà, Selva, Pla de l’Estany y Gironès.

La temperatura bajará entre uno y dos grados en general, hasta situarse por debajo de los 15ºC, vaticinando lo que se espera para Navidad.

El sábado será el día más inestable de esta semana: las lluvias descargarán con más ímpetu y se repartirán por todo el mapa, especialmente en el litoral y prelitoral de Barcelona y Girona, donde el Meteocat activa el aviso amarillo.

Aviso naranja

La señal asciende a naranja en las comarcas barcelonesas del Maresme, Barcelonès, Vallès Oriental y Occidental y en las gerundenses del Gironès, la Selva y Pla de l’Estany.

Los termómetros seguirán descendiendo y el frío se consolidará en el territorio.

El domingo seguirán las precipitaciones, pero con menos intensidad: la nubosidad continuará en el conjunto del territorio, pero las precipitaciones se limitarán a las comarcas de Girona, donde se mantiene activo el aviso amarillo por la mañana.

La cota de nieve se situará entre los 1.200 y 1.500 metros, con nevadas en las montañas y en los pueblos más elevados del Pirineo.

Pausa antes de Navidad

A medida que avance el domingo, los chubascos se desplazarán hacia el interior de Lleida y Tarragona, aunque serán de magnitud débil.

El tiempo continuará en la misma línea durante la semana que viene: el lunes llegará un nuevo temporal de precipitaciones y nevadas extremas en el Pirineo.

Las lluvias afectarán sobre todo a Barcelona, Girona y a la Catalunya del norte, con máximos que podrían superar los 100 o 200 litros por metro cuadrado.

El martes mejoraría el pronóstico, pero será una pausa antes de Navidad, cuando entrará un nuevo temporal de inestabilidad en la comunidad autónoma.