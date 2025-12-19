Aviso de fuertes lluvias en Catalunya, en directo: última hora del tiempo y aviso del Meteocat

El paso de varias borrascas por la Península Ibérica ha obligado a activar decenas de avisos por intensidad de lluvias y tormentas en varios puntos del territorio. En Catalunya se espera la llegada de varios frentes que podrían aumentar drásticamente la inestabilidad atmosférica, dejar chaparrones de carácter torrencial y provocar un marcado descenso de las temperaturas en los próximos días. Las autoridades piden prestar atención a los pronósticos ya que la situación puede evolucionar de forma errática.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir las últimas noticias sobre las borrascas que atraviesan Catalunya y la situación meteorológica en España.

Una quincena de comarcas en aviso amarillo y naranja El episodio ha obligado a activar avisos de nivel amarillo y naranja por intensidad de lluvias desde el Baix Penedès hasta el Alt Empordà y la Garrotxa, pasando por el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme y el Vallès. Según la última actualización de Meteocat, este viernes los avisos más severos se concentran en el Maresme, Vallès Oriental, la Selva, Gironès, Baix Empordà, Pla d'Estany y Alt Empordà. El sábado, tanto por la mañana como por la tarde, se suman a los avisos de nivel naranja el Barcelonès y el Vallès Occidental ante unas lluvias torrenciales que, tal y como ocurrió el martes en puntos como Barcelona y Badalona , podrían descargar grandes cantidades de agua en muy poco tiempo.

Meteocat pide extremar las precauciones ante una situación compleja que se alargará entre "30 y 36 horas" "Estamos bajo los efectos de una masa de aire cálida, muy húmeda e inestable que descargará con fuerza durante las próximas 30 o 36 horas", afirma Santi Segalà, jefe de predicciones de Meteocat, ante la situación prevista entre este viernes por la tarde hasta como mínimo la madrugada del domingo. "El episodio se concentrará principalmente entre la noche del viernes y el sábado, que será el día más significativo, y podría prolongarse hasta la madrugada del domingo", advierte Segalà, quien señala que "las zonas con mayor riesgo" se sitúan en el litoral y prelitoral de Barcelona y Girona, donde los chubascos pueden ser persistentes, estacionarios y con acumulaciones muy elevadas en poco tiempo.

Protecció Civil reactiva sus planes frente a inundaciones ante las intensas lluvias previstas para este viernes y sábado El Servei Meteorològic de Catalunya advierte del regreso de las lluvias torrenciales. Entre este viernes por la tarde y toda la jornada del sábado hay al menos una quincena de comarcas en aviso ante unos chubascos que podrían descargar con una intensidad fuerte y dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en periodos de apenas 30 minutos. La situación podría ser especialmente severa en el Barcelonès, Maresme, Vallès y Gironès. Protecció Civil afirma que ya ha reactivado los planes frente a inundaciones y ha encendido la fase de alerta del plan INUNCAT ante las lluvias torrenciales previstas para el litoral y prelitoral central para las próximas horas.

Desactivada la alerta por inundaciones en el Montsià tras una tarde de lluvias torrenciales Protecció Civil informa de que se ha desactivado la alerta por inundaciones en el Montsià porque, según apuntan los modelos, el grueso de las lluvias torrenciales ya ha pasado. La entidad mantiene aún así la fase de prealerta del plan INUNCAT ante la previsión de que los chubascos continúen hasta la madrugada. Por el momento no se reportan incidencias destacables.

Acumulaciones de lluvia torrenciales en les Terres de l'Ebre Meteocat informa de que este miércoles los chubascos se han centrado en el Montsià y Baix Ebre. "Las lluvias han sido localmente fuertes y han dejado cantidades de precipitación muy abundantes (más de 50 mm), aunque localmente han caído más de 100 mm", informa la entidad a la par que recuerda que en las próximas horas puede seguir lloviendo con intensidad en la zona.

El temporal obliga a cortar varias carreteras en el sur de Catalunya Las inundaciones derivadas de las lluvias temporales de este miércoles han obligado a cortar varias carreteras. Según informa el Servei Català de Trànsit, en estos momentos está cortada la carretera TP-3318 entre Ulldecona y Alcanar en ambos sentidos, N-340 en Alcanar (acceso a la población), TP-3318 entre Ulldecona y Alcanar, N-340 a Alcanar, TP-3318 a Alcanar y TP-3311 entre Santa Bàrbara i la Galera.

El Montsià activa la alerta por inundaciones ante unas lluvias que descargarán con fuerza "durante las próximas dos horas" Protecció Civil lanza una alerta de su plan INUNCAT y activa todos los protocolos frente a inundaciones ante el temporal de les Terres de l'Ebre. "Las lluvias pueden ser intensas en las próximas 2 horas. Hay que evitar desplazamientos innecesarios y no cruzar en ningún caso ríos, rieras o barrancos. Mucha prudencia", advierten desde la entidad

Protecció Civil envía un ES-Alert a la comarca del Montsià para alertar de posibles inundaciones Protecció Civil acaba de enviar un ES-Alert a la comarca del Montsià para alertar de posibles inundaciones. Se pide a la población evitar desplazamientos así como no cruzar rieras, barrancos y zonas potencialmente inundables. "Si entra agua en los hogares, suban a las plantas superiores y llamen al 112 en caso de emergencia", detalla el mensaje

Meteocat emite un aviso naranja por lluvias torrenciales en Alcanar El Servei Meteorològic de Catalunya ha emitido un aviso naranja por observación de lluvias torrenciales en la comarca del Montsià, especialmente en el municipio de Alcanar. En estos momentos en la zona se están registrando descargas de hasta 20 litros por metro cuadrado en periodos de apenas 30 minutos.