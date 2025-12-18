Diciembre se complica en Catalunya: lluvias, borrascas y la incógnita de la nieve para Navidad
El jueves será el último día de calma y buen tiempo en la comunidad autónoma
Alcanar vive el segundo episodio de lluvias torrenciales en una semana y vuelve a activar las alertas ante inundaciones
Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Barcelona y Badalona, dejando hasta 120 litros por metro cuadrado en cuestión de horas
Parece que después del mal tiempo llega la calma a Catalunya, aunque no durará mucho.
La comunidad autónoma ha iniciado la semana con lluvias persistentes en gran parte del litoral y prelitoral del territorio, mientras que en el interior y en las montañas el sol ha sido el protagonista.
En lugares como Badalona (Barcelonès, Barcelona), se llegaron a acumular más de 120l/m2, anegando calles, portales y túneles. El miércoles las lluvias quedaron relegadas a las Terres del Ebre (Tarragona) y las nubes se disiparon en el resto del mapa.
Último día de calma
Ahora, la predicción para este jueves anuncia el día más estable de la semana, con mínimas a la baja pero con el sol brillando en toda la comunidad autónoma, y sin lluvias a la vista.
Aun así, por la mañana los bancos de niebla circularán por el prelitoral y algunos puntos de la costa pero, a medida que avance la jornada, se abrirán claros en conjunto.
Las mínimas recularán levemente y las máximas seguirán sin cambios, posicionándose entre los 10 y 15 grados en general.
Un nuevo frente atlántico
Esta estabilidad será bastante efímera, ya que el viernes entrará un frente atlántico a Catalunya que abrirá la puerta a una borrasca polar que permanecerá durante la semana de Navidad.
El territorio amanecerá el viernes con el cielo tapado en algunos puntos, aunque a lo largo del día irán creciendo nubarrones en todo el firmamento.
De hecho, a partir del mediodía se esperan precipitaciones débiles y localmente moderadas en puntos de la mitad norte.
Los chubascos continuarán a lo largo del sábado y se extenderán por toda Catalunya, especialmente en el litoral y prelitoral. Además, el territorio amanecerá con nubes densas que se repartirán por todo el mapa.
Fin de semana de lluvias
En cuanto llegue la tarde del sábado, las precipitaciones podrían llegar a Lleida y el interior de Tarragona, donde caerán con gran fuerza en pocos minutos.
La cota de nieve bajará hasta los 1.600 metros y nevará en gran parte del Pirineo.
Los valores comenzarán a bajar en anticipación a la masa de aire frío que llegará el domingo y que podría dejar el primer temporal de pleno invierno de la temporada.
Asimismo, los chubascos continuarán y el frío y la lluvia se alargarán hasta el martes, con varias secuencias de precipitación generosas, nevadas abundantes en el Pirineo y en lugares poco habituales fuera de estas montañas.
