Diciembre se complica en Catalunya: lluvias, borrascas y la incógnita de la nieve para Navidad

El jueves será el último día de calma y buen tiempo en la comunidad autónoma

Alcanar vive el segundo episodio de lluvias torrenciales en una semana y vuelve a activar las alertas ante inundaciones

Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Barcelona y Badalona, dejando hasta 120 litros por metro cuadrado en cuestión de horas

Nieve en la estación de esquí de Vallter (Ripollès, Girona).

Nieve en la estación de esquí de Vallter (Ripollès, Girona). / Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

Barcelona
Parece que después del mal tiempo llega la calma a Catalunya, aunque no durará mucho.

La comunidad autónoma ha iniciado la semana con lluvias persistentes en gran parte del litoral y prelitoral del territorio, mientras que en el interior y en las montañas el sol ha sido el protagonista

En lugares como Badalona (Barcelonès, Barcelona), se llegaron a acumular más de 120l/m2, anegando calles, portales y túneles. El miércoles las lluvias quedaron relegadas a las Terres del Ebre (Tarragona) y las nubes se disiparon en el resto del mapa

Último día de calma

Ahora, la predicción para este jueves anuncia el día más estable de la semana, con mínimas a la baja pero con el sol brillando en toda la comunidad autónoma, y sin lluvias a la vista. 

Aun así, por la mañana los bancos de niebla circularán por el prelitoral y algunos puntos de la costa pero, a medida que avance la jornada, se abrirán claros en conjunto. 

Las mínimas recularán levemente y las máximas seguirán sin cambios, posicionándose entre los 10 y 15 grados en general. 

Un nuevo frente atlántico

Esta estabilidad será bastante efímera, ya que el viernes entrará un frente atlántico a Catalunya que abrirá la puerta a una borrasca polar que permanecerá durante la semana de Navidad.

El territorio amanecerá el viernes con el cielo tapado en algunos puntos, aunque a lo largo del día irán creciendo nubarrones en todo el firmamento.

De hecho, a partir del mediodía se esperan precipitaciones débiles y localmente moderadas en puntos de la mitad norte.

Los chubascos continuarán a lo largo del sábado y se extenderán por toda Catalunya, especialmente en el litoral y prelitoral. Además, el territorio amanecerá con nubes densas que se repartirán por todo el mapa.

Fin de semana de lluvias

En cuanto llegue la tarde del sábado, las precipitaciones podrían llegar a Lleida y el interior de Tarragona, donde caerán con gran fuerza en pocos minutos.

La cota de nieve bajará hasta los 1.600 metros y nevará en gran parte del Pirineo

Los valores comenzarán a bajar en anticipación a la masa de aire frío que llegará el domingo y que podría dejar el primer temporal de pleno invierno de la temporada

Asimismo, los chubascos continuarán y el frío y la lluvia se alargarán hasta el martes, con varias secuencias de precipitación generosas, nevadas abundantes en el Pirineo y en lugares poco habituales fuera de estas montañas

