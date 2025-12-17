Alerta de la Aemet en Catalunya: este es el pronóstico de fuertes lluvias y tormentas

Catalunya se recupera de la tromba de agua descargada este pasado martes en el litoral catalán, especialmente en el Barcelonès.

De hecho, los Servicios de Emergencias de la Generalitat recibieron más de 1.000 llamadas debido al fuerte temporal. Gran parte de las alertas (el 80%) se han centrado en la comarca del Barcelonès, la mayoría en Badalona, donde se han llevado la peor parte.

Tromba de agua inesperada

Y es que en el municipio se han llegado a registrar hasta 120l/m2 en pocas horas, unas acumulaciones que han inundado portales, varias estaciones de metro e, incluso, han causado el desprendimiento de algún techo, como es el caso del centro comercial Màgic Badalona.

Més de 100 litres/m² a Badalona i segueix!! Mireu com està el metro a l'estació de Gorg 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/nnls8YykWX — Marc Gassó Torrents (@MeteoGasso) December 16, 2025

🌧️ Les fortes pluges provoquen inundacions i acumulació d'aigua en botigues i centres comercials, com el Màgic Badalona | @RTVECatalunya pic.twitter.com/TqPYrS0W5B — RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 16, 2025

No obstante, según explican fuentes de Protecció Civil a EL PERIÓDICO, la previsión meteorológica apuntaba en todo momento a un escenario de riesgo bajo.

Es más, ningún modelo europeo anticipó precipitaciones con la intensidad real que finalmente se registró. Por este motivo, las autoridades no activaron el sistema de avisos a los móviles, el ES-Alert.

Sigue el aviso amarillo

Por el momento, el pronóstico del miércoles anuncia una mejora de la situación meteorológica, aunque todavía quedan restos de inestabilidad: el Meteocat mantiene el aviso amarillo por lluvias en las comarcas tarraconenses del Baix Ebre y el Montsià, donde sigue lloviendo con fuerza.

Según la Aemet, las precipitaciones podrán superar 30 litros por metro cuadrado en una hora y más de 80 litros en doce horas.

El tiempo ha mejorado notablemente en el resto de la costa catalana, donde el cielo se mantendrá tapado pero sin precipitaciones.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per acumulació de pluja ⚠



🗓 De dt. 07 h a dc. 07 h.

🌧 Precipitació acumulada > 100 mm / 24 h.

🟡 Grau de perill màxim: 1/6.



Hora local (h) = TU+1 pic.twitter.com/KnPuZ5NGY0 — Meteocat (@meteocat) December 16, 2025

Último día de sol

En el interior, la jornada ha comenzado con sol, pero se cubrirá progresivamente de nubes. Las lluvias serán escasas, limitándose a algún chubasco aislado en Tarragona.

La temperatura se mantendrá sin cambios destacables, con las máximas rondando los 15°C.

De cara al jueves, se registrará una bajada más notable de los termómetros, pero será un día de sol para disfrutar de actividades al aire libre.

Llega un nuevo frente

Ese día, no se esperan precipitaciones en ningún punto de la comunidad autónoma y el cielo estará despejado, a excepción del paso de alguna banda de nubes bajas.

La estabilidad durará poco, ya que el viernes entrará un nuevo frente que alterará la normalidad del tiempo, que irá empeorando a medida que se acerque la Navidad.

Los nubarrones cubrirán la atmósfera en conjunto y se irán extendiendo durante todo el día. Además, en el interior de Girona y Barcelona podrían caer lluvias intermitentes e irregulares.

Lluvias, tormentas y nevadas

En el Pirineo, la nieve se mantendrá en cotas medias de 1.500 metros. El sábado continuará la inestabilidad y podrían caer lluvias en cualquier punto del territorio, aunque serán más abundantes en las comarcas de Lleida y Tarragona.

El termómetro comenzará a bajar de forma más abrupta, pero el cambio más importante tendrá lugar entre el domingo y el lunes, por la llegada de una borrasca polar con lluvias fuertes, tormentas y nevadas persistentes.