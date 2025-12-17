Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta de la Aemet en Catalunya: este es el pronóstico de fuertes lluvias y tormentas

La llegada de una nueva borrasca polar cambiará la situación meteorológica

Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Barcelona y Badalona, dejando más de 120 litros por metro cuadrado en cuestión de horas

MULTIMEDIA | Las lluvias impactan en el litoral de Catalunya, colapsando Barcelona y área metropolitana

Lluvia en Barcelona.

Lluvia en Barcelona. / JORDI COTRINA / EPC

Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

Barcelona
Catalunya se recupera de la tromba de agua descargada este pasado martes en el litoral catalán, especialmente en el Barcelonès.

De hecho, los Servicios de Emergencias de la Generalitat recibieron más de 1.000 llamadas debido al fuerte temporal. Gran parte de las alertas (el 80%) se han centrado en la comarca del Barcelonès, la mayoría en Badalona, donde se han llevado la peor parte. 

Tromba de agua inesperada

Y es que en el municipio se han llegado a registrar hasta 120l/m2 en pocas horas, unas acumulaciones que han inundado portales, varias estaciones de metro e, incluso, han causado el desprendimiento de algún techo, como es el caso del centro comercial Màgic Badalona.

No obstante, según explican fuentes de Protecció Civil a EL PERIÓDICO, la previsión meteorológica apuntaba en todo momento a un escenario de riesgo bajo. 

Es más, ningún modelo europeo anticipó precipitaciones con la intensidad real que finalmente se registró. Por este motivo, las autoridades no activaron el sistema de avisos a los móviles, el ES-Alert

Sigue el aviso amarillo

Por el momento, el pronóstico del miércoles anuncia una mejora de la situación meteorológica, aunque todavía quedan restos de inestabilidad: el Meteocat mantiene el aviso amarillo por lluvias en las comarcas tarraconenses del Baix Ebre y el Montsià, donde sigue lloviendo con fuerza

Según la Aemet, las precipitaciones podrán superar 30 litros por metro cuadrado en una hora y más de 80 litros en doce horas.

El tiempo ha mejorado notablemente en el resto de la costa catalana, donde el cielo se mantendrá tapado pero sin precipitaciones.

Último día de sol

En el interior, la jornada ha comenzado con sol, pero se cubrirá progresivamente de nubes. Las lluvias serán escasas, limitándose a algún chubasco aislado en Tarragona.

La temperatura se mantendrá sin cambios destacables, con las máximas rondando los 15°C.

De cara al jueves, se registrará una bajada más notable de los termómetros, pero será un día de sol para disfrutar de actividades al aire libre. 

Llega un nuevo frente

Ese día, no se esperan precipitaciones en ningún punto de la comunidad autónoma y el cielo estará despejado, a excepción del paso de alguna banda de nubes bajas. 

La estabilidad durará poco, ya que el viernes entrará un nuevo frente que alterará la normalidad del tiempo, que irá empeorando a medida que se acerque la Navidad

Los nubarrones cubrirán la atmósfera en conjunto y se irán extendiendo durante todo el día. Además, en el interior de Girona y Barcelona podrían caer lluvias intermitentes e irregulares. 

Lluvias, tormentas y nevadas

En el Pirineo, la nieve se mantendrá en cotas medias de 1.500 metros. El sábado continuará la inestabilidad y podrían caer lluvias en cualquier punto del territorio, aunque serán más abundantes en las comarcas de Lleida y Tarragona

El termómetro comenzará a bajar de forma más abrupta, pero el cambio más importante tendrá lugar entre el domingo y el lunes, por la llegada de una borrasca polar con lluvias fuertes, tormentas y nevadas persistentes.

