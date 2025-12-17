Borrasca Emilia, en directo: Última hora del tiempo y los avisos en Catalunya

El paso de la borrasca Emilia por la Península Ibérica ha obligado a activar decenas de avisos por intensidad de lluvias y tormentas en varios puntos del litoral español. En algunos lugares se pueden incluso superar los 250 litros por metro cuadrado en doce horas. En Catalunya hay activos varios avisos hasta este miércoles, especialmente en el extremo sur del territorio.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir las últimas noticias sobre la borrasca Emilia y la situación meteorológica.

Crecida del río Besòs El río Besòs, que por la mañana llevaba un caudal de 4 metros cúbicos por segundo (m3/s), experimentó una súbita crecida hasta alcanzar un máximo de 85 m3/s a las 5 de la tarde que ha obligado a cerrar el parque al público por su elevado riesgo. A partir de entonces, el nivel ha bajado de forma progresiva.

Restablecido el tráfico en las dos rondas de Barcelona El tráfico se ha restablecido en las dos rondas de Barcelona, la Litoral y la de Dalt, con todos los carriles habilitados para la circulación.

¿Qué municipios de Catalunya tienen activos planes especiales por las lluvias? Durante el episodio de lluvias que ha afectado este lunes y martes en Catalunya especialmente en las comarcas del litoral y prelitoral de Tarragona y Barcelona, varios municipios han activado o han puesto en prealerta sus planes municipales por inundaciones. Consulte aquí cuáles son los municipios afectados

El Ayuntamiento de Barcelona activa la alerta del plan de actuación de emergencia municipal El Ayuntamiento de Barcelona activa en fase de alerta el plan de actuació de emergencia municipal por riesgo de insuficiencia drenante en previsión que pueda haber fuertes lluvias durante las próximas horas.

Salvador Illa: "Extremad la precaución" Salvador Illa ha escrito en sus redes sociales que está muy pendiente del episodio de lluvias intensas en la comarca del Barcelonès y de sus consecuencias. El president de la Generalitat ha pedido extremar la precaución y evitar los desplazamientos innecesarios y las zonas inundables.

El Besòs cierra su parque fluvial por riesgo de desbordamiento tras un episodio de lluvias torrenciales Las fuertes precipitaciones registradas este martes en el norte del Barcelonès y en varios puntos del área metropolitana han obligado a activar alertas de emergencia y a cerrar espacios públicos de forma preventiva. El Parc Fluvial del Besòs ha activado la fase de Alerta de su plan de emergencia y ha ordenado el cierre del recinto. Hacia las 16 h, Protecció Civil ya ha advertido de que “se puede producir el desbordamiento del canal central en las próximas dos horas”, según el aviso difundido. Lea aquí la noticia completa.

Manuel Arenas Desalojados un centro comercial y una vivienda de Badalona por las inundaciones tras las lluvias torrenciales Las inundaciones derivadas de las lluvias torrenciales de este martes han obligado a desalojar un centro comercial y al menos una vivienda en Badalona. La afectación al hogar la ha confirmado el propio alcalde Xavier Garcia Albiol, que en sus redes sociales ha explicado cómo el agua acumulada ha roto el techo de un piso del barrio de Llefià. A la familia desalojada, que ha salido indemne, ya la atienden los Servicios Sociales de Badalona y se le ha ofrecido un techo de emergencia para esta noche. Lea aquí la información completa.

"Las próximas horas pueden ser complicadas" "Las próximas horas pueden ser complicadas", han asegurado desde Protecció Civil, que reconocen que se está "trabajando" para recuperar el servici ferroviario en Barcelona, con tres líneas de metro afectadas.