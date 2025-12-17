En Directo
Lluvias y tormentas
Borrasca Emilia, en directo: Última hora del tiempo y los avisos en Catalunya
El paso de la borrasca Emilia por la Península Ibérica ha obligado a activar decenas de avisos por intensidad de lluvias y tormentas en varios puntos del litoral español. En algunos lugares se pueden incluso superar los 250 litros por metro cuadrado en doce horas. En Catalunya hay activos varios avisos hasta este miércoles, especialmente en el extremo sur del territorio.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir las últimas noticias sobre la borrasca Emilia y la situación meteorológica.
Crecida del río Besòs
El río Besòs, que por la mañana llevaba un caudal de 4 metros cúbicos por segundo (m3/s), experimentó una súbita crecida hasta alcanzar un máximo de 85 m3/s a las 5 de la tarde que ha obligado a cerrar el parque al público por su elevado riesgo. A partir de entonces, el nivel ha bajado de forma progresiva.
Restablecido el tráfico en las dos rondas de Barcelona
El tráfico se ha restablecido en las dos rondas de Barcelona, la Litoral y la de Dalt, con todos los carriles habilitados para la circulación.
¿Qué municipios de Catalunya tienen activos planes especiales por las lluvias?
Durante el episodio de lluvias que ha afectado este lunes y martes en Catalunya especialmente en las comarcas del litoral y prelitoral de Tarragona y Barcelona, varios municipios han activado o han puesto en prealerta sus planes municipales por inundaciones.
El Ayuntamiento de Barcelona activa la alerta del plan de actuación de emergencia municipal
El Ayuntamiento de Barcelona activa en fase de alerta el plan de actuació de emergencia municipal por riesgo de insuficiencia drenante en previsión que pueda haber fuertes lluvias durante las próximas horas.
Imágenes de Badalona
Salvador Illa: "Extremad la precaución"
Salvador Illa ha escrito en sus redes sociales que está muy pendiente del episodio de lluvias intensas en la comarca del Barcelonès y de sus consecuencias. El president de la Generalitat ha pedido extremar la precaución y evitar los desplazamientos innecesarios y las zonas inundables.
El Besòs cierra su parque fluvial por riesgo de desbordamiento tras un episodio de lluvias torrenciales
Las fuertes precipitaciones registradas este martes en el norte del Barcelonès y en varios puntos del área metropolitana han obligado a activar alertas de emergencia y a cerrar espacios públicos de forma preventiva. El Parc Fluvial del Besòs ha activado la fase de Alerta de su plan de emergencia y ha ordenado el cierre del recinto. Hacia las 16 h, Protecció Civil ya ha advertido de que “se puede producir el desbordamiento del canal central en las próximas dos horas”, según el aviso difundido.
Manuel Arenas
Desalojados un centro comercial y una vivienda de Badalona por las inundaciones tras las lluvias torrenciales
Las inundaciones derivadas de las lluvias torrenciales de este martes han obligado a desalojar un centro comercial y al menos una vivienda en Badalona. La afectación al hogar la ha confirmado el propio alcalde Xavier Garcia Albiol, que en sus redes sociales ha explicado cómo el agua acumulada ha roto el techo de un piso del barrio de Llefià. A la familia desalojada, que ha salido indemne, ya la atienden los Servicios Sociales de Badalona y se le ha ofrecido un techo de emergencia para esta noche.
"Las próximas horas pueden ser complicadas"
"Las próximas horas pueden ser complicadas", han asegurado desde Protecció Civil, que reconocen que se está "trabajando" para recuperar el servici ferroviario en Barcelona, con tres líneas de metro afectadas.
"Es un fenómeno errático e imprevisible"
"Se han registrado más de 500 incidencias al 112, más de 300 en Badalona. Todo el frente de lluvias está yendo para el sur, pero en Badalona está reduciéndose. Ha habido muchas acumulaciones en las calles y centros comerciales. Pero ninguna incidencia grave", asegura Sergio Delgado, de Protecció Civil.
"Mucha precaución en todo el litoral de Barcelona y Tarragona, porque las lluvias no tenían que ser tan intensas. Este fenómeno de lluvia es muy errático e incierto. Consultad la situación meteorológica, porque puede no estar lloviendo un municipio y haber precipitaciones intensas en el del al lado", ha asegurado.
