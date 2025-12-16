Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Barcelona y Badalona, dejando hasta 100 litros por metro cuadrado en cuestión de horas

Catalunya ha vivido este martes otra jornada marcada por las intensas lluvias. Después de que ayer lunes el temporal golpeara con fuerza la zona de Terres de l'Ebre, hoy las precipitaciones se han desatado en gran parte del litoral y prelitoral catalán, dejando a su paso una nueva tanda de inundaciones e incidencias. En Barcelona y Badalona se ha registrado una tormenta estática a última hora de la tarde que ha descargado con tal furia que, según muestran las imágenes por radar, en cuestión de horas se han registrado acumulaciones de más de 100 litros por metro cuadrado en algunos puntos. La tempestad ha anegado carreteras, llenado varias estaciones de metro de agua, causado largas retenciones en las Rondas y decenas de incidencias derivadas de la fuerza del temporal.

Las estaciones meteorológicas oficiales del Servei Meteorològic de Catalunya o la Agencia Estatal de Meteorología muestran acumulaciones de hasta 45 litros por metro cuadrado en puntos como el Port Olímpic de Barcelona o el Museu de Badalona. Pero las redes de observadores 'amateur', en las que se recogen una cantidad ingente de datos de todos los rincones del territorio, reportan acumulados muy por encima de los 100 litros por metro cuadrado en estos municipios. Según recoge el 'Projecte 4 Estacions', en barrios badaloneses de Llefià, La Salut y Progrés se habla de acumulaciones de hasta 160 litros por metro cuadrado a lo largo de toda la jornada de tormenta. El portal 'Meteoclimátic' habla de registros de hasta 121 litros por metro cuadrado en Badalona.

Las lluvias han descargado con fuerza en zonas como el río Besòs. La situación ha obligado a activar los protocolos de alerta ante emergencias ante la posibilidad de que se produjera un desbordamiento del canal central y, a raíz de ello, se ha decidido cerrar todo el parque fluvial al público. En el momento álgido del episodio, el agua del río ha llegado a correr con un caudal del 61,8 m³/s y una altura de casi un metro. Pero tras el paso del temporal, los niveles han vuelto a la normalidad.

Casi 1000 llamadas de emergencia

Los balances preliminares apuntan a que el episodio ha causado casi 1000 llamadas de emergencias al 112. De estas, al menos 676 han tenido lugar durante la tarde y se han focalizado en la comarca del Barcelonès y, especialmente, en ciudades como Badalona y Santa Coloma de Gramanet. "Se han registrado muchas llamadas por acumulaciones de agua en las calles y en centros comerciales. Pero por el momento no consta ninguna incidencia grave", asegura Sergio Delgado, de Protecció Civil, quien afirma que por ahora tampoco hay constancia ni de heridos ni daños personales derivados de este episodio de intensas lluvias.

Las imágenes por radar indican que las lluvias seguirán avanzando con fuerza durante las próximas horas. Los avisos por intensidad de lluvia en el litoral y prelitoral catalán siguen activos hasta como mínimo la noche. Desde Protecció Civil se reclama a la población extremar las medidas de precaución mientras dure este episodio. Sobre todo, se reclama evitar los "desplazamientos cerca de ríos, torrentes y zonas inundables". Mañana miércoles se espera que la tormenta deje sus últimos coletazos en el sur de Catalunya, donde durante toda la mañana se volverán a activar los avisos por acumulación e intensidad de lluvias.