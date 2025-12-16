Se va la borrasca Emilia, pero llega una nueva dana: cuándo y cómo afectará

La borrasca Emilia ha generado un temporal que ha obligado a las autoridades a activar múltiples avisos por lluvias torrenciales y tormentas en el litoral español que han afectado a varias provincias de todo el país.

Y es que en algunos lugares se han superado los 200 litros por metro cuadrado en menos de 24 horas.

En zonas del prelitoral sur de Tarragona, como el Priorat, y en l’Alt Empordà (Girona), se han llegado a acumular más de 180l/m2 en tan solo 12 horas.

⚠️🔴 AVISO ROJO | Lluvias torrenciales.



➡️ Prelitoral sur de Tarragona: acumulados de más de 180 mm en doce horas en el Priorat.



➡️¡Peligro extraordinario! Puede haber inundaciones y crecidas de cauces. Sigue las recomendaciones de Protección Civil. pic.twitter.com/T2W2KxNZUd — AEMET (@AEMET_Esp) December 15, 2025

Sigue el aviso amarillo

Además, en Catalunya hay activos varios avisos hasta este miércoles, especialmente en el extremo sur del territorio, por lo que las autoridades piden extremar las precauciones hasta que finalice el temporal.

De momento, este martes la comunidad autónoma ha amanecido con el cielo cubierto en todo el territorio, unas nubes que han descargado -y seguirán haciéndolo- precipitaciones en cualquier punto del mapa a lo largo del día.

Sin embargo, caerán con más fuerza en el litoral y prelitoral catalán, donde el Meteocat ha activado el aviso amarillo por las acumulaciones y la intensidad de los chubascos, que podrían ir acompañados de tormenta en toda la franja.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



🗓 De dt 07 h a dc 13 h.

🌧 Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts

🟡Grau de perill màxim: 2/6



Hora local (h) = TU+1 pic.twitter.com/PiZe6uGdPI — Meteocat (@meteocat) December 16, 2025

Llega una nueva dana

Las nevadas llegarán a las cotas altas del Pirineo, donde el viento de Levante transportará humedad y dejará el ambiente gris. Las temperaturas bajarán ligeramente, con valores que se mantendrán entre los 10 y 15 grados en conjunto.

De cara al miércoles, una dana situada entre Marruecos y Argelia dejará precipitaciones en el este peninsular, si bien se espera que lleguen con poca intensidad a Catalunya.

Nubes y niebla en Catalunya

La atmósfera seguirá cubierta en la costa catalana, aunque a lo largo del día las nubes se irán extendiendo por toda la comunidad autónoma.

Además, las nieblas serán las protagonistas en el interior del territorio. No obstante, se abrirán claros, que dejarán entrever ratos de sol en general.

Aun así, el Meteocat mantiene el aviso amarillo por la mañana en las comarcas tarraconenses del Montsià, Baix Ebre, Tarragonès, Baix Camp y Terra Alta.

Una mejora efímera

El mercurio continuará bajando, aunque el frío intenso no llegará hasta la semana de Navidad.

Para el jueves, el tiempo mejorará notablemente y no se espera precipitación en ninguna zona de Catalunya. El cielo se mantendrá despejado en general, excepto por el paso de algunas nubes bajas. Los valores continuarán bajando, hasta situarse por debajo de los 15ºC en general.

La previsión para el viernes y el fin de semana anuncia un nuevo cambio en la atmósfera que volverá a traer el mal tiempo a la comunidad autónoma.

Cambios para el fin de semana

Por el momento, a medida que avance el viernes, el cielo se irá tapando, sobre todo en las provincias de Girona y Barcelona, donde podrían caer los primeros chubascos entre la tarde y la noche.

El episodio de lluvias continuará a lo largo del sábado, pero serán débiles y poco abundantes. Los termómetros comenzarán a recular hasta tocar fondo el domingo, como consecuencia de una masa de aire frío que entrará en la Península.

Se espera un último día de la semana invernal, con lluvias en muchas zonas y nevadas en los Pirineos y en la montaña, un tiempo que vaticinará lo que se espera para estas Navidades.