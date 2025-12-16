Todo el litoral y prelitoral catalán, en aviso amarillo ante las intensas lluvias previstas para este martes

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado un aviso amarillo generalizado en todo el litoral y prelitoral catalán ante las intensas lluvias previstas para este martes. Los pronósticos apuntan a que la jornada será, en general, lluviosa y que a partir de la tarde podrían producirse chubascos de carácter torrencial que en algunos puntos podrían descargar hasta 20 litros por metro cuadrado en periodos de 30 minutos. Los modelos indican que en ciertas zonas podrían registrarse acumulaciones de más de 100 litros por metro cuadrado a lo largo de la jornada. Protecció Civil mantiene activados sus planes frente a inundaciones y pide a la población extremar precauciones mientras dure este episodio.

Los avisos de este martes se extienden desde el Empordà hasta Terres de l'Ebre, pasando por el Maresme, el Barcelonès, Baix Llobregat y el Tarragonès. Los pronósticos apuntan a que durante este martes, especialmente después del mediodía, se darán intensos chaparrones en el litoral y prelitoral. En la mayoría de casos se espera que sean de intensidad moderada y con acumulaciones poco abundantes pero, en algunos casos, es posible que la lluvia sea de intensidad fuerte y dejar cantidades "extremadamente abundantes" de hasta 100 litros por metro cuadrado en tan solo una jornada. También se espera que en algunos puntos la lluvia llegue acompañada de tormenta.

Catalunya ya suma tres días consecutivos de intensas lluvias. Entre el domingo por la noche y este martes por la mañana, en localidades como Falset se han recogido más de 230 litros por metro cuadrado. En el Pantà de Darnius se ha superado el umbral de los 153, en Torroja del Priorat se ha llegado a los 145 yen el Pantà de Siurana y el Perelló a los 103. Todo apunta a que las lluvias de este martes no serán tan intensas como las de días anteriores pero, aún así, las autoridades piden extremar las precauciones ya que en estos días se han acumulado grandes cantidades de agua y, por lo tanto, el riesgo de desbordamiento de ríos y caudales es aún alto.