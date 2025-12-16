LISTA | ¿Qué municipios de Catalunya tienen activos planes especiales por las lluvias?

El episodio de lluvias intensas que ha afectado a Catalunya durante este lunes y martes ha obligado a numerosos municipios, especialmente de las comarcas del litoral y prelitoral de Tarragona y Barcelona, a activar o poner en prealerta y alerta sus planes municipales por inundaciones.

Según han informado los ayuntamientos y los servicios de emergencia, las precipitaciones han sido persistentes y en algunos puntos han caído con mucha intensidad, lo que ha incrementado el riesgo de acumulaciones de agua, desbordamientos puntuales y afectaciones en la red viaria y en zonas bajas. Ante esta situación, las autoridades locales han optado por reforzar la vigilancia y activar los protocolos preventivos para garantizar la seguridad de la población.

Municipios en prealerta por inundaciones

Barberà del Vallès

Castelldefels

Matadepera

Salou

Sant Cugat del Vallès

Vilassar de Dalt

Tarragona

Sant Andreu de la Barca

Sant Vicenç dels Horts

Sant Boi de Llobregat

Sant Feliu de Llobregat

Santa Coloma de Cervelló

Sant Quintí de Mediona

Santa Perpètua de Mogoda

Palau-solità i Plegamans

L’Hospitalet de Llobregat

El Papiol

Municipios en alerta

En fase de alerta, el nivel de riesgo es mayor y los servicios municipales han activado medidas adicionales de protección civil. Los municipios que se encuentran actualmente en alerta son:

Alcanar

Reus

Gavà

Sant Quirze del Vallès

Sant Adrià de Besòs

Terrassa

Badalona

Barcelona

Recomendaciones a la población

Protección Civil recuerda la importancia de evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar zonas inundadas ni rieras, y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de los canales oficiales. Asimismo, se recomienda mantenerse informado ante posibles cambios en la evolución meteorológica.