En prealerta y alerta por lluvias
LISTA | ¿Qué municipios de Catalunya tienen activos planes especiales por las lluvias?
Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Barcelona y Badalona, dejando hasta 100 litros por metro cuadrado en cuestión de horas
Directo | Las lluvias descargan en pleno Barcelona y "las próximas horas pueden ser complicadas"
El episodio de lluvias intensas que ha afectado a Catalunya durante este lunes y martes ha obligado a numerosos municipios, especialmente de las comarcas del litoral y prelitoral de Tarragona y Barcelona, a activar o poner en prealerta y alerta sus planes municipales por inundaciones.
Según han informado los ayuntamientos y los servicios de emergencia, las precipitaciones han sido persistentes y en algunos puntos han caído con mucha intensidad, lo que ha incrementado el riesgo de acumulaciones de agua, desbordamientos puntuales y afectaciones en la red viaria y en zonas bajas. Ante esta situación, las autoridades locales han optado por reforzar la vigilancia y activar los protocolos preventivos para garantizar la seguridad de la población.
Municipios en prealerta por inundaciones
- Barberà del Vallès
- Castelldefels
- Matadepera
- Salou
- Sant Cugat del Vallès
- Vilassar de Dalt
- Tarragona
- Sant Andreu de la Barca
- Sant Vicenç dels Horts
- Sant Boi de Llobregat
- Sant Feliu de Llobregat
- Santa Coloma de Cervelló
- Sant Quintí de Mediona
- Santa Perpètua de Mogoda
- Palau-solità i Plegamans
- L’Hospitalet de Llobregat
- El Papiol
Municipios en alerta
En fase de alerta, el nivel de riesgo es mayor y los servicios municipales han activado medidas adicionales de protección civil. Los municipios que se encuentran actualmente en alerta son:
- Alcanar
- Reus
- Gavà
- Sant Quirze del Vallès
- Sant Adrià de Besòs
- Terrassa
- Badalona
- Barcelona
Recomendaciones a la población
Protección Civil recuerda la importancia de evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar zonas inundadas ni rieras, y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de los canales oficiales. Asimismo, se recomienda mantenerse informado ante posibles cambios en la evolución meteorológica.
