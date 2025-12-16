Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En prealerta y alerta por lluvias

LISTA | ¿Qué municipios de Catalunya tienen activos planes especiales por las lluvias?

Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Barcelona y Badalona, dejando hasta 100 litros por metro cuadrado en cuestión de horas

Directo | Las lluvias descargan en pleno Barcelona y "las próximas horas pueden ser complicadas"

Una pareja en la lluvia a la altura de l'Illa Diagonal, en Barcelona

Una pareja en la lluvia a la altura de l'Illa Diagonal, en Barcelona / Gerard Escaich / ACN

El Periódico

El Periódico

Barcelona
El episodio de lluvias intensas que ha afectado a Catalunya durante este lunes y martes ha obligado a numerosos municipios, especialmente de las comarcas del litoral y prelitoral de Tarragona y Barcelona, a activar o poner en prealerta y alerta sus planes municipales por inundaciones.

Según han informado los ayuntamientos y los servicios de emergencia, las precipitaciones han sido persistentes y en algunos puntos han caído con mucha intensidad, lo que ha incrementado el riesgo de acumulaciones de agua, desbordamientos puntuales y afectaciones en la red viaria y en zonas bajas. Ante esta situación, las autoridades locales han optado por reforzar la vigilancia y activar los protocolos preventivos para garantizar la seguridad de la población.

Municipios en prealerta por inundaciones

  • Barberà del Vallès
  • Castelldefels
  • Matadepera
  • Salou
  • Sant Cugat del Vallès
  • Vilassar de Dalt
  • Tarragona
  • Sant Andreu de la Barca
  • Sant Vicenç dels Horts
  • Sant Boi de Llobregat
  • Sant Feliu de Llobregat
  • Santa Coloma de Cervelló
  • Sant Quintí de Mediona
  • Santa Perpètua de Mogoda
  • Palau-solità i Plegamans
  • L’Hospitalet de Llobregat
  • El Papiol

Municipios en alerta

En fase de alerta, el nivel de riesgo es mayor y los servicios municipales han activado medidas adicionales de protección civil. Los municipios que se encuentran actualmente en alerta son:

  • Alcanar
  • Reus
  • Gavà
  • Sant Quirze del Vallès
  • Sant Adrià de Besòs
  • Terrassa
  • Badalona
  • Barcelona

Recomendaciones a la población

Protección Civil recuerda la importancia de evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar zonas inundadas ni rieras, y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de los canales oficiales. Asimismo, se recomienda mantenerse informado ante posibles cambios en la evolución meteorológica.

