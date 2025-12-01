En Directo
Lluvias y tormentas
Borrasca Emilia, en directo: Última hora del tiempo y los avisos en Catalunya
El paso de la borrasca Emilia por la Península Ibérica ha obligado a activar decenas de avisos por intensidad de lluvias y tormentas en varios puntos del litoral español. En algunos lugares se pueden incluso superar los 250 litros por metro cuadrado en doce horas. Este lunes, los avisos de mayor intensidad se concentran en Catalunya, especialmente en el extremo sur del territorio.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir las últimas noticias sobre la borrasca Emilia y la situación meteorológica.
Un centenar de llamadas de emergencia ante las lluvias en Catalunya
El teléfono de emergencias 112 ha recibido a lo largo de este lunes un total de 97 llamadas derivadas del episodio de lluvias. Según reporta el servicio de Emergències, en total se han abierto 70 expedientes. Un 28,38% de las llamadas se han dado en el Barcelonès, en el Vallès Occidental un 13,51%, en el Alt Penedès 9,46%, en el Priorat un 9,46% y en Urgell un 8,11%. La mayoría de emergencias se relacionan con acumulaciones de agua y con inundaciones.
Protecció Civil envía un ES-Alert a los móviles del Priorat, Baix Camp y Ribera d'Ebre
Todos los móviles ddel Priorat, Baix Camp y Ribera d'Ebre acaban de recibir un mensaje de ES-Alert advirtiendo sobre la intensidad de las lluvias de las próximas horas que, según apuntan los pronósticos, podrían dejar hasta 200 litros por metro cuadrado en la zona en tan solo una jornada. El mensaje pide a la ciudadanía extremar las precauciones mientras duren las lluvias. También se reclama alejarse de los cauces de los ríos y de zonas potencialmente inundables.
Aviso rojo en el prelitoral sur de Tarragona
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso rojo por lluvias torrenciales en el prelitoral sur de Tarragona. La entidad advierte de acumulados de más de 180 mm en doce horas en el Priorat. Los expertos hablan de una situación de "peligro extraordinario" que podría derivar en "inundaciones y crecidas de cauces" en la zona. También se ha activado un aviso de nivel naranja en el litoral de les Terres de l'Ebre.
Emilia sigue descargando con fuerza
La borrasca Emilia continúa su recorrido sobre la Península Ibérica y ha obligado a activar decenas de avisos de nivel amarillo y naranja en el litoral mediterráneo para este lunes. La Agencia Estatal de Meteorología advierte de intensas lluvias y tormentas en Catalunya, así como en la Comunitat Valenciana, Murcia y algunas partes del litoral de Andalucía. Los pronósticos apuntan a que en algunas zonas podrían acumularse hasta 100 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas.
Elena Martínez
La borrasca se ceba con el litoral sur de Castellón con "diez horas de lluvia ininterrumpida"
La Aemet ha informado pasadas las 21:00 horas que la situación meteorológica en la C.Valenciana continúa sin cambios. De momento, las fuertes lluvias azotan el litoral sur de Castellón, donde según matiza la Agencia Estatal de Meteorología "ya llevan diez horas de lluvia casi ininterrumpida". "La intensidad es moderada en algún momento de forma puntual fue fuerte en zonas entre Borriana y Nules", ha señalado.
Elevan a rojo el aviso por lluvias en el Levante de Almería y activan el sistema Es-Alert
La Junta de Andalucía ha elevado este domingo a nivel rojo –riesgo extremo– el aviso por lluvias en la comarca del Levante almeriense, que se suma a las del Valle del Almanzora y Los Vélez, y ha enviado un nuevo mensaje masivo de alerta a los teléfonos móviles de la población afectada.
El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha informado minutos antes de las 20:00 horas de que la borrasca Emilia "sigue afectando a Andalucía" con especial intensidad en la provincia de Almería, motivo por el cual se ha extendido el aviso de peligro extraordinario a los nueve municipios del Levante.
Como medida de protección civil, el 112 ha activado el sistema 'Es-Alert' para notificar los riesgos y pautas de actuación a los vecinos de esta zona.
Rescate en un vehículo en Vila-real
Los bomberos han tenido que rescatar a dos personas que se habían quedado bloqueados por la lluvia en el interior de su vehículo en el municipio de Vila-real, como ha informado el consorcio en un comunicado, en la que explican que han debido usar una embarcación.
"En un primer momento, su vehículo ha quedado bloqueado por el agua y, cuando han tratado de continuar a pie el trayecto a casa, la falta de movilidad de la mujer junto a la inundación de la calle les ha impedido seguir -, explican-. Los bomberos los han tenido que evacuar en embarcación del Consorcio hasta su vivienda".
Riesgo hasta la tarde del lunes
La madrugada puede ser complicada climatológicamente hablando. Y también la mitad del lunes. Aunque en principio la alerta roja se mantiene hasta las seis de la madrugada y luego decae a nivel naranja en el litoral de la provincia de Valencia, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa que el "riesgo meteorológico" no se reducirá de forma notable hasta el lunes por la tarde.
Lo peor del temporal, esta noche
Lo cierto es que lo peor del temporal se espera entre las 22 horas y la una de la madrugada cuando el frente de tormentas, activo de forma intensa en el mar por el momento, se desplace a la costa del litoral norte de Valencia y sur de Castellón, cuando se podrían registrar hasta 120 litros por metro cuadrado en un periodo de tres horas. Entre las cuatro y las siete de la madrugada, estas mismas zonas podrían recoger hasta 40 l/m2.
Lluís Pérez
Emergencias mantiene las recomendaciones durante la madrugada y pide alejarse de cuencas y barrancos
Cautela y prevención durante la madrugada. Eso es lo que ha pedido el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, después de la reunión celebrada en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de l'Eliana para seguir la evolución de la borrasca Emilia y la alerta roja. La principal noticia es que no hay noticias: es decir, la alerta roja se mantiene hasta las seis de la madrugada, según los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet); y, por tanto, la Generalitat Valenciana mantiene las recomendaciones estipuladas esta mañana: no cruzar zonas inundables, alejarse de cauces y barrancos por posibles crecimientos repentinos del caudal y estar pendiente de las autoridades, del 112 para los consejos generales, y de las autoridades municipales. De ellas depende, directamente, la cancelación o no de las clases, algo sobre lo que Valderrama no se ha pronunciado.
