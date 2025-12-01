Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Borrasca Emilia, en directo: Última hora del tiempo y los avisos en Catalunya

La borrasca Emilia deja lluvias intensas en Valencia

La borrasca Emilia deja lluvias intensas en Valencia

El paso de la borrasca Emilia por la Península Ibérica ha obligado a activar decenas de avisos por intensidad de lluvias y tormentas en varios puntos del litoral español. En algunos lugares se pueden incluso superar los 250 litros por metro cuadrado en doce horas. Este lunes, los avisos de mayor intensidad se concentran en Catalunya, especialmente en el extremo sur del territorio.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir las últimas noticias sobre la borrasca Emilia y la situación meteorológica.

Activado un aviso de nivel rojo en el prelitoral de Tarragona ante las intensas lluvias de este lunes

Protecció Civil envía un ES-Alert a los móviles del Priorat, Baix Camp y Ribera d'Ebre ante las lluvias torrenciales de este lunes

¿Dónde hay peligro por fuertes lluvias en Catalunya este lunes? El aviso de Meteocat

Un frente asociado a la borrasca Emilia intensificará las lluvias en Catalunya hoy

Por qué no ha llovido en Valencia tanto como se esperaba: ¿Se ha equivocado la Aemet con la alerta roja?

Mapa interactivo de la borrasca Emilia: Sigue en directo la evolución de las tormentas

València cierra el domingo parques, jardines y cementerios ante la alerta naranja por lluvias

La Navidad llegará con lluvias, nevadas y mucho frío a Catalunya: estas son las previsiones para las próximas semanas

