¿Dónde hay peligro por fuertes lluvias en Catalunya este lunes? El aviso de Meteocat

La estabilidad meteorológica llega a su fin en Catalunya: el anticiclón pierde fuerza y una borrasca atlántica pone fin a la racha de tiempo seco y temperaturas inusualmente altas que han dominado el territorio durante la primera quincena de diciembre.

La pasada tarde del domingo la borrasca Emilia provocó un giro radical que trajo consigo precipitaciones y una bajada de las temperaturas en gran parte de la comunidad autónoma, un parte meteorológico que continuará durante esta semana.

Al llarg d'aquesta nit i matinada ha plogut arreu de Catalunya, llevat d'alguns trams de la Costa Brava. La pluja ha estat abundant a sectors del prelitoral i de Ponent, sobretot al #Priorat, amb gairebé 150 mm acumulats a #Falset



Destaquen també 95 mm al Perelló #BaixEbre

Tormentas en Catalunya

Y es que la previsión para este lunes anuncia una jornada inestable con lluvias en el conjunto del territorio. Las nubes cubrirán el cielo durante todo el día y descargarán chubascos en muchos puntos del mapa, especialmente en el litoral, prelitoral y en la depresión central, donde se podrían acumular de 10 a 20 l/m2.

Estos serán localmente fuertes y podrían ir acompañados de tormenta. Por este motivo, el Meteocat ha activado el aviso amarillo por la mañana en todo el litoral y prelitoral sur y norte.

Subida de las temperaturas

Por la tarde el aviso se extenderá hacia la costa central y se desactivará en el sur, excepto en las comarcas tarraconenses del Montsià y el Baix Ebre. El norte de Catalunya seguirá bajo la alerta amarilla.

Las nevadas harán acto de presencia en el Pirineo, dejando algunos centímetros de nieve en la vertiente sur de la cordillera.

El viento de levante soplará con moderación, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 o 40 km/h.

Asimismo, las máximas subirán ligeramente, y se situarán por encima de los 12ºC en el interior. En el litoral podrían superar los 15ºC en algunas comarcas.

#PrediccióAvui

Avui s'espera:



☁️ Cel molt ennuvolat.

🌦️ Xàfecs dispersos, i localment forts.

🌡️ Temperatura semblant o una mica més alta.



Més informació a:

Se mantiene el aviso amarillo

El tiempo continuará sin muchos cambios durante el martes: los termómetros seguirán en la misma línea y las lluvias se concentrarán, sobre todo, en el litoral y prelitoral de Catalunya.

De hecho, el Meteocat mantiene el aviso amarillo en toda la franja costera, donde las precipitaciones podrían ser puntualmente intensas.

No se descartan lluvias débiles en puntos del prepirineo, especialmente en las comarcas leridanas del Solsonès, el Pallars Jussà o Alt Urgell, y se espera que caigan los últimos copos de nieve del episodio en el Pirineo.

Mejora del tiempo

Para el martes se espera una mejora progresiva del tiempo en el interior de la comunidad autónoma, una situación que se irá ampliando durante el miércoles a otros puntos del mapa.

Las lluvias se concentrarán el miércoles en el sur de Tarragona, donde el Meteocat mantiene el aviso amarillo por la mañana en las comarcas del Montsià, Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Tarragonès y Baix Camp.

En el resto del territorio se abrirán claros a lo largo del día, que dejarán entrever el sol en el transcurso de la jornada. Aun así, las mínimas bajarán y las máximas se mantendrán similares a las de estos días.