Borrasca Emilia, en directo: Última hora del tiempo y los avisos en Catalunya

Elevan a rojo el aviso por lluvias en el Levante de Almería y activan el sistema Es-Alert

La Junta de Andalucía ha elevado este domingo a nivel rojo –riesgo extremo– el aviso por lluvias en la comarca del Levante almeriense, que se suma a las del Valle del Almanzora y Los Vélez, y ha enviado un nuevo mensaje masivo de alerta a los teléfonos móviles de la población afectada.

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha informado minutos antes de las 20:00 horas de que la borrasca Emilia "sigue afectando a Andalucía" con especial intensidad en la provincia de Almería, motivo por el cual se ha extendido el aviso de peligro extraordinario a los nueve municipios del Levante.

Como medida de protección civil, el 112 ha activado el sistema 'Es-Alert' para notificar los riesgos y pautas de actuación a los vecinos de esta zona.